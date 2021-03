Rostock

Diese Zahl bereitet Händlern und Entscheidern im Rathaus echte Sorgen: 45,9 – so hoch war am Donnerstagabend die Inzidenz in Rostock. Denn auch in der Vorzeigestadt werden seit Tagen immer mehr Corona-Infektionen gemeldet.

Kommen am Freitag nur einige wenige Fälle hinzu, überschreitet auch Rostock die kritische 50er Marke. „Stand jetzt greift dann die Landesverordnung – und auch bei uns wäre es dann ab kommender Woche mit offenen Geschäften wieder vorbei“, warnt bereits Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke).

Die 50er Marke ist entscheidend

Dass in Rostock so viel mehr Öffnungen möglich sind als in anderen Regionen – es liegt nämlich einzig und allein an den bisher guten Zahlen: Liegt die Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt konstant unter 50, dürfen die Händler öffnen. Sie müssen allerdings die Zahl der Kunden im Geschäft begrenzen und eine Nachverfolgung der Kontakte sicherstellen. In Rostock nutzen viele Gewerbetreibende dafür die „Luca“-App.

Liegt die Inzidenz aber drei Tage in Folge über 50, ist es mit dem Spaß wieder vorbei: Dann dürfen nur noch Kunden in einen Laden, die sich vorher angemeldet haben. „Click & Meet“ nennt sich das Prinzip.

Hat Rostock zu früh geöffnet?

Gesundheitssenator Bockhahn beobachtet seit Tagen einen Anstieg der Infektionen in der gesamten Stadt: „Wir haben nicht den einen Hotspot, nicht das eine Cluster.“ Er spricht von einem „diffusen Infektionsgeschehen“, vermutlich zurückzuführen auf die britische Mutante. Er widerspricht Berichten, wonach vor allem Schulen und Kitas in Rostock das Problem seien: „Ja, auch da haben wir Fälle. Aber auch nur Einzelfälle.“

Hat Rostock zu früh gelockert? Sind die Öffnungen Schuld am Anstieg auch in Rostock? „Die Öffnungen sind definitiv nicht der einzige Grund. Aber klar: Dass wir gelockert haben, hat auch dazu geführt, dass die Menschen insgesamt wieder ein Stück mobiler geworden sind“, so Bockhahn.

Bockhahn: Auch über 50 sind Öffnungen denkbar

Im Gesundheitsamt der Hansestadt befürchten die Experten, dass die „Rolle rückwärts“ schon am Montag oder Dienstag nötig sein könnte: „Vermutlich knacken wir am Freitag die 50er Marke. Und weil die Fallzahlen seit Tagen kontinuierlich steigen, ist auch am Sonnabend nicht damit zu rechnen, dass die Werte nach unten gehen“, sagt der zuständige Senator.

Montag, vielleicht auch erst Dienstag könnte Rostock dann gezwungen sein, die Notbremse zu ziehen – und den Handel wieder einzuschränken. Zumindest nach den bisherigen Regeln. Bockhahn sagt aber auch: „Wir müssen uns jetzt nicht nur die Inzidenz anschauen – sondern auch die Lage in den Kliniken und vor allem, ob wir auch bei Werten jenseits der 50 noch in der Lage sind, alle Kontakte schnell und sicher nachzuverfolgen.“

Im Klartext: „Wenn das System es aushält, können wir auch bei einer Inzidenz von 60 oder 65 die Geschäfte offen halten.“ Dass könne Rostock allerdings nicht allein entscheiden.

Von Andreas Meyer