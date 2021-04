Rostock

101,3: Diese Zahl könnte für Rostock noch vor dem Wochenende zum Problem werden. Denn am Sonntagabend ist die Inzidenz auch in der Hansestadt erstmals seit Tagen wieder über die kritische 100er-Marke gestiegen. Bleibt der Wert auch am Montag und am Dienstag dreistellig, muss auch Rostock das öffentliche Leben drastisch einschränken. „Wir haben dann keine Wahl. Dann gilt auch bei uns die Bundesnotbremse“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze.

Ausgangssperren ab Donnerstag?

Das Prozedere ist klar im neuen Bundesgesetz geregelt: Liegt die Inzidenz – also die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner und Woche – in einer kreisfreien Stadt oder einem Landkreis drei Tage über 100, greift die Notbremse. „Wenn wir am Montag und Dienstag über der Grenze liegen, müssten wir also ab Donnerstag spätestens Maßnahmen ergreifen“, sagt Rathaussprecher Kunze.

Die Maßnahme, die alle Menschen in Rostock betreffen würde, wäre dann eine Ausgangssperre. Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen hatte diesen Schritt bisher abgelehnt. Er will, dass sich die Menschen sogar mehr im Freien als drinnen aufhalten – weil das Ansteckungsrisiko an der frischen Luft deutlich geringer ist. „Bisher sind wir um diesen Schritt herumgekommen, dann aber dürften sich auch die Rostocker zwischen 22 und 5 Uhr nur aus triftigen Gründen noch außerhalb ihrer Wohnung aufhalten – weil sie arbeiten, Angehörige umsorgen oder Tiere versorgen müssen“, sagt Kunze.

In den Zoo nur noch mit Test?

Auch andere Bereiche, in denen Rostock bisher von starken Einschränkungen absehen konnte, wären dann betroffen: „Bisher darf jeder ohne Test den Zoo besuchen. Zumindest die Außenanlagen. Das wäre dann nicht mehr möglich. Gilt die Notbremse, geht es auch in den Zoo nur noch mit negativem Corona-Test“, erklärt Ulrich Kunze.

Auch die Baumärkte müssten sich dann umstellen: Sie dürften nur noch „Termin-Shopping“ anbieten – und ebenfalls nur für Menschen, die einen negativen Schnelltest vorlegen können.

Andreas Meyer