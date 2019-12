Iraner (45) droht mit Selbstentzündung in Flüchtlingsunterkunft bei Teterow

Jördenstorf

Großeinsatz am späten Mittwochvormittag von Polizei und Feuerwehr in der Flüchtlingsunterkunft in Jördenstorf bei Teterow ( Landkreis Rostock): Ein 45-jähriger Mann aus dem Iran hatte sich in seinem Zimmer verschanzt und drohte damit sich anzuzünden. Nach Polizeiangaben forderte der offenbar verzweifelte Bewohner seine Familie zu sehen.

Mann wollte seine Familie wiedersehen

Hintergrund der Tat ist laut Polizei, dass die Frau mit den Kindern vor kurzem in eine andere Unterkunft verlegt wurde, um die familiäre Situation zu entspannen. Für die Umsetzung seiner Drohung hatte der Iraner bereits einen gefüllten Benzinkanister sowie Feuerzeug bereitgelegt. Den Polizisten gelang es zunächst nicht, mit dem Mann in Kontakt zu treten. Mit dem Einsatzleiter der Feuerwehr wurde das weitere taktische Vorgehen besprochen. Die Beamten entschlossen sich aufgrund der Gefahrensituation, die gesamte Unterkunft zu evakuieren. Alle Flüchtlinge mussten das Gebäude verlassen und wurden in der Sporthalle des Ortes untergebracht, die als Ausweichquartier notdürftig hergerichtet wurde.

Polizei bricht Tür auf und überwältigt 45-Jährigen

Der 45-jährige Iraner reagierte nach Schilderungen der Polizei sehr emotional. Die Einsatzkräfte konnten Benzingeruch wahrnehmen. Als die Rauchmelder ansprangen, hielt die Feuerwehr den Wasserschlauch von außen ins Zimmer, und die Polizei verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Zimmer. Ein Bettlaken brannte zu diesem Zeitpunkt bereits. Es gelang den Einsatzkräften, den Mann zu überwältigen und eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

Iraner in Klinik eingewiesen

Der ärztliche Dienst des Landkreises ordnete die Einweisung des Mannes in ein Krankenhaus an. Eine Anzeige wegen schwerer Brandstiftung wurde aufgenommen und der Kriminaldauerdienst war zur Spurensicherung vor Ort. Es waren die Feuerwehren aus Jördenstorf und Groß Wüstenfelde im Einsatz.

