Ist Maske Pflicht? Alle Infos zur Öffnung von Fitnessstudios und Tanzschulen in MV

Rostock/Stralsund

Ab diesem Montag geht es dem Corona-Speck an den Kragen: In Mecklenburg-Vorpommern dürfen Fitness- und Yogastudios, Tanzschulen und Freibäder wieder öffnen. Wer in den vergangenen zwei Monaten an Bauch und Po ein wenig zugelegt hat, darf jetzt wieder in geschlossenen Räumen unter fachkundiger Aufsicht die Muskeln beanspruchen. „Unsere Mitglieder sind total glücklich, dass es wieder losgeht“, sagt Günter Tiede, Geschäftsführer bei Kieser Training in Rostock.

Allerdings gibt es Einschränkungen. Etwa jedes zweite Gerät darf nicht benutzt werden, weil sich die Trainierenden sonst zu nah kommen würden. Nach jeder Übung werden die Kraftmaschinen von den Mitarbeitern desinfiziert. Die Sportler müssen zudem ein großes Badetuch mitbringen und damit Sitz- und Liegeflächen abdecken. Mehr als 40 Leute dürfen nicht zur gleichen Zeit ins Studio. „Damit können wir leben“, meint Tiede. Ansonsten kommen in den Spitzenzeiten 50 bis 60 Leute gleichzeitig. Wer nach dem Training noch etwas vorhat, muss sich umstellen: Die Duschen sind gesperrt, ebenso ein Großteil der Spinde in der Umkleideebene. „Die meisten werden in Sportsachen kommen und duschen nachher zu-Hause“, erklärt Tiede.

Maskenpflicht für Mitarbeiter

Der Geschäftsführer ist „sehr froh“, dass seine Kunden keinen Mundschutz tragen müssen, wenn sie sich an den Geräten quälen. Das hätte viele davon abgehalten, zu kommen. Maskenpflicht gilt allerdings für die Mitarbeiter. „Wird schon klappen“, meint dazu Bryan Kuhlmann, Trainer und einer von zwölf Mitarbeitern bei Kieser in Rostock. Das Wichtigste sei, dass es überhaupt wieder losgeht.

Darauf müssen die Kundschaft und Mitarbeiter von Ralph Schimmelpfennig noch zwei Wochen warten. „Das kam alles ziemlich plötzlich“, beklagt der Tanzlehrer aus Rostock-Toitenwinkel. Vor etwas mehr als einer Woche hieß es noch, die Studios und Tanzschulen dürften erst Mitte Juni wieder eröffnen. Mitte voriger Woche vollzog Sportministerin Stephanie Drese ( SPD) eine überraschende Kehrtwende: Eröffnung doch schon diesen Montag. Schimmelpfennig hatte seine Mitarbeiter zu diesem Zeitpunkt aber schon in den Urlaub geschickt. Die möchte er jetzt nicht wieder zurückholen. Deshalb wird erst ab 8. Juni wieder getanzt, dann aber ohne die sonst übliche Sommerpause. „Viele Leute verreisen dieses Jahr ja nicht“, sagt der 50-Jährige.

Paare brauchen keinen Mundschutz

Auf dem Parkett ändert sich dagegen nicht so viel: Paare, die auch außerhalb der Tanzstunde zusammen sind, dürfen ohne Maske tanzen. Alle anderen brauchen eine. „Das sind aber eher wenige“, sagt Schimmelpfennig. Er und seine Mitarbeiter unterrichten von Walzer bis Line Dance und Hip Hop so gut wie jede Bewegungsart auf dem Dielenboden. Desinfektion vor dem Betreten der Räume ist für alle Pflicht. Außerdem hat Schimmelpfennig den Trainingsplan entzerrt. Unterrichtseinheiten werden kürzer und Pausen länger. Damit entstehen bei den Wechseln möglichst wenige Kontakte und Ansteckungsmöglichkeiten.

Die Hotels an Ostsee und Mecklenburger Seenplatte bereiten sich ebenfalls auf den verspäteten Saisonstart vor. Ab Montag dürfen wieder Touristen aus anderen Bundesländern nach MV einreisen. Im Stralsunder Romantik-Hotel „Scheelehof“ bereitete Koch-Auszubildende Vanessa Vensky frisches Obst für die ersten Frühstücksgäste vor. Roomservice-Mitarbeiter Adrian Große-Freese schüttelte die Betten, in denen mehr als zwei Monate niemand schlief, noch einmal richtig durch.

Die Rücklagen sind fast aufgebraucht

Die wirtschaftlichen Folgen der Krise lassen sich noch nicht überblicken. Im Fitnessstudio Kieser hätte es noch für einen weiteren Monat Stillstand gereicht, für viel mehr aber nicht. Irgendwann wären alle Rücklagen weg gewesen, sagt Günter Tiede. Die Beschäftigten arbeiteten kurz. Die meisten Kunden hielten dem Studio die Treue, die trainingslose Zeit wird ihnen gutgeschrieben.

„Es bleibt schwierig“, meint Tanzlehrer Schimmelpfennig. Schließlich komme das dicke Ende noch. Steuern und Sozialabgaben für die 7,5-Mitarbeiter-Stellen ließ er bei den zuständigen Stellen stunden. Aber zahlen muss er trotzdem, wenn auch erst später. Ein Großteil der festen Tanzclubmitglieder zahlte trotz Schließzeit zwar weiter Beiträge. Dennoch brach viel Umsatz weg. Es fanden keine neuen Kurse statt und der Gastronomiebereich blieb dicht. Eine große Hilfe waren die 15 000 Euro Soforthilfe vom Land. Ohne wäre es eng geworden. „Das hat gut funktioniert“, sagt er. Was hoffentlich auch für die kommenden Wochen gelten wird.

Von Gerald Kleine Wördemann