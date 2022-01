Ist das Demo-Verbot in Rostock richtig? So haben OZ-Leser abgestimmt

Rostock

Am heutigen Montag wird es keine Corona-Demo von Anmelder Jens Kaufmann in Rostock geben. Die Hansestadt hat den für 17 Uhr geplanten Protest verboten. „Nach dem Versammlungsgesetz kann die zuständige Behörde eine Versammlung oder einen Aufzug verbieten, wenn die öffentliche Sicherheit oder Ordnung durch sie gefährdet ist“, erklärte Stadtsprecher Ulrich Kunze in der vergangenen Woche. Das sei bei dieser Demo der Fall.

Eindeutiges Ergebnis – Mehrheit der Leser dagegen

Die OZ hat ihre Leserschaft gefragt, was diese von der Entscheidung hält. Mehr als 6800 Menschen haben bereits an der Online-Umfrage teilgenommen und die Frage „Halten Sie das Verbot der Corona-Demonstration in Rostock für richtig?“ beantwortet. Das Ergebnis ist eindeutig.

Ein Großteil der Leserinnen und Leser findet es falsch: 5437 der Menschen, die an der Umfrage teilgenommen haben, haben so abgestimmt. 1390 der Teilnehmenden halten das Demo-Verbot hingegen für richtig. 25 Personen sind unsicher und haben „Ich weiß nicht“ angeklickt.

Die Umfrage läuft noch. Hier können Sie weiterhin abstimmen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Andere Proteste dürfen stattfinden

Vier andere Kundgebungen dürfen in Rostock hingegen am Montag stattfinden – in der Innenstadt, aber auch in der KTV. Auch andere Corona-Proteste hat die Stadt nicht untersagt. Einen Überblick über die Demonstrationen gibt es hier.

Von OZ/pr