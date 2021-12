Rostock

Knusprige Hähnchen, Krautsalat und Pommes soll es ab kommendem Donnerstag nahe des Rostocker Hauptbahnhofs geben. Dort will Investor Jonas Holtz am 16. Dezember seine neue JOHO Broiler Bar eröffnen. Das teilte der Unternehmer nun mit und wirbt mit dem Stichtag auch auf der eigens kreierten Website.

Ursprünglich sollte das Lokal, in dem Grillhähnchen vom Hof Bimöhlen bei Bad Bramstedt im Mittelpunkt stehen, bereits im September in den Betrieb starten. Doch Lieferengpässe machten Holtz nach eigenen Angaben einen Strich durch die Rechnung.

So soll die JOHO Broiler Bar am Rostocker Hauptbahnhof aussehen. Am 16. Dezember wird eröffnet. Quelle: JOHO Gastro GmbH

Nun also soll es soweit sein. 15 Mitarbeiter will der Unternehmer am neuen Standort beschäftigen. Die werden Hähnchen zubereiten und servieren, die „so wie früher zu DDR-Zeiten der Broiler“ schmecken, wirbt Holtz im Internet. Das Fleisch stamme aus „qualitativ hochwertiger und artgerechter Tierhaltung“. Kostenpunkt für ein halbes Hähnchen mit Krautsalat und Pommes: 14,90 Euro.

Die neue JOHO Broiler Bar ist Teil einer Kette. Im Mai 2020 eröffnete Holtz bereits eine Filiale in Prerow, weitere sollen 2022 in Zingst und Warnemünde folgen. In dem Lokal am Rostocker Hauptbahnhof gab es bis Ende 2020 viele Jahre lang vor allem Gyros und Tsatsiki. Doch das griechische Restaurant „Genesis“ musste schließen. Laut Inhaber Ismailidis Dimitrios seien der Corona-Krise geschuldete wirtschaftliche Schwierigkeiten der Grund gewesen.

Von Katrin Zimmer