Sanitz

Die Jäger im Landkreis Rostock schlagen Alarm: Sie werfen Agrar- und Umweltminister Till Backhaus ( SPD) vor, eine neue Jagdpolitik vorbei am Tierschutz einzuläuten. Rot-, Dam- und Rehwild sollen stärker bejagt werden, auch über die Schonzeiten hinaus. Damit sollen Wildschäden deutlich vermindert, die jungen Bäume besser geschützt werden. „Jetzt wird den Jägern der Schwarze Peter zugeschoben, mit der Büchse den Wald zu retten am Tierwohl vorbei“, empört sich Kreisjagdverbandschef Gerhard Kusch.

„Wir brauchen Wald mit Wild“, betont Kusch, „und dafür müssen alle was tun.“ Der Minister aber zeige sich lediglich als „Diener der privaten Waldbesitzer“ und in dem bei einem Runden Tisch am 22. November erarbeiteten „Positionspapier“, das Backhaus selbst als „Meilenstein“ bezeichnet, ginge es ausschließlich um Interessen von Waldbesitzern und Forst. Die müssen aufgrund immenser Waldschäden gerade herbe Verluste beim Holzverkauf hinnehmen. Verursacht insbesondere durch Borkenkäfer und Trockenheit. Die Käfer fressen sich vor allem durch Fichtenbestände. Den sterbenden Buchen mangelt es an Wasser. Mit bis zu 700 000 Festmetern schwer verkäuflichem Schadholz rechnet die Forst in diesem Jahr in MV.

Falsche Waldbewirtschaftung mit Monokulturen

„Das ist einfach falsche Waldbewirtschaftung. Über Jahre hinweg wurden Monokulturen wie Fichten, die anfällig für den Borkenkäfer sind, in den Wäldern gepflanzt“, sagt Kusch, „und diese hausgemachte Misswirtschaft wird nun auf dem Rücken des Wildes ausgetragen.“ „Verfehlte Forstpolitik“, nennt es Florian Asche, Vorstand der Stiftung Wald und Wild in Mecklenburg-Vorpommern, die am Runden Tisch vertreten war, das Positionspapier allerdings nicht unterzeichnet hat. „Es ist bei einem so komplexen Verhältnis wie dem von Wald, Wild und Jagd unseres Erachtens nicht seriös, innerhalb von drei Stunden verbindliche Vereinbarungen zum zukünftigen Umgang mit Wildtieren zu treffen“, begründet es die Stiftung in einer Stellungnahme. „Ich hätte mir in dem Gespräch mehr Selbstkritik von der Forst gewünscht“, sagt Asche, der ausdrücklich auch auf die „Borkenkäferkalamität der letzten zwei Jahre“ hinweist.

Stiftung plädiert, intelligenter zu jagen

Backhaus will mit Blick auf besseren Waldschutz nach monatelangen Debatten künftig mehr Hirsche und Rehe schießen lassen. Die Tiere würden nachwachsende Bäume kahl fressen und bei älteren Gehölzen die Rinde abnagen. Das bedeute zusätzlichen Stress für den Wald, dem der Minister nun begegnen will. Mit eingeschränkten Schonzeiten zum Beispiel für den Rehbock. Der könnte künftig zwischen dem 16. April und 31. Januar bejagt werden, vier Monate länger als bisher. Es können auch deutlich mehr junge Tiere bis zum zweiten Lebensjahr geschossen werden, als in Abschussplänen festgelegt. Florian Asche hält die Verlängerung von Jagdzeiten nicht für sinnvoll. „Wer seine Aufgaben in der Kernjagdzeit von Juli bis Dezember nicht erfüllt, kriegt es auch danach nicht hin“, ist er überzeugt. Er fordert, „intelligenter zu jagen, Reviere dabei zusammenzulegen und Hegegemeinschaften professionell aufzustellen.“

Landesweit gibt es 65 Hegegemeinschaften. „Sie sind das wichtigste Fundament einer vernünftigen Waldbewirtschaftung“, betont Kusch. Dieser freiwillige Zusammenschluss von Pächtern, Jägern, Waldbesitzern habe den Überblick über die Tierbestände im Revier und erarbeite die Abschusspläne. Die Hege sei Pflicht eines jeden Jägers, einen gesunden, artenreichen und dem Biotop angepassten Wildbestand zu sichern. Wenn nun, nach Backhaus’ Plänen, quasi „unbegrenzt“ geschossen werden dürfe, würden Hegegemeinschaften überflüssig, fürchtet der Kreisjagdverbandschef. „Das lassen wir nicht zu.“

Backhaus ignoriert eigene Richtlinien von 2017

Jäger hätten kein Interesse an überhöhten Wildbeständen und seien bereit, nach den vom Landwirtschaftsministerium 2017 verabschiedeten Hegerichtlinien, die Tierbestände im Land so zu halten, wie es das Jagdgesetz verlange, sagt Kusch. „Doch der Minister schmeißt gerade seine eigenen Richtlinien über den Haufen.“ Das Positionspapier vom 22. November scheint ein „ Schnellschuss“ und schon wieder Makulatur. Denn der Landesjagdverband, der sich vom Ministergespräch überrumpelt fühlte, hat seine Zustimmung zu den Plänen zurückgezogen. Backhaus wollte das neue Jagdgesetz im März 2020 verabschieden und zum 1. April in Kraft treten lassen.

Auch Forst muss mehr Verantwortung tragen

„Der Wald rechnet in Jahrhunderten“, sagt Stiftungsvorstand Asche. „Da kann man nicht binnen drei Stunden politische Leitlinien für viele Jahre aus dem Handgelenk schütteln“, schreibt Asche dem Minister ins Stammbuch. Nicht nur die Jäger haben dringenden Gesprächsbedarf. Kusch hat seine rund 600 Mitglieder im Kreisverband um ihre Standpunkte gebeten. Er fordert jedoch, dass alle Beteiligten ihre Verantwortung für den Wald wahrnehmen und ihren Beitrag leisten. „Äsungsflächen im Wald stehen lassen, Wildäcker vorhalten, Anpflanzungen eingattern“, hat Kusch nur einige Vorschläge, die sich vor allem an die Forstwirtschaft richten. „Die Forst verwaltet unseren Wald, den Wald der Steuerzahler und muss diesen für seine Funktionen Schutz, Erholung, Umwelt erhalten und vermehren“, findet der Jäger. „Und dazu gehört auch Wild im Wald.“

Von Doris Deutsch