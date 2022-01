Jagdschule Sanitz: Warum Frauen mit der Flinte in den Wald wollen

403 420 Frauen und Männerhaben derzeit einen Jagdschein in Deutschland. Das sind 6006 mehr als 2020 und über 51 000 Menschen mehr innerhalb eines Jahrzehnts.

Der Landesjagdverband MV hat aktuell etwa 10 000 Mitglieder. Davon sind rund 1000 Frauen.

Innerhalb eines Jahrzehnts ist bundesweit der Anteil der Frauen in Jagdschulen von 20 auf 28 Prozent gestiegen. Und sie werden jünger: Das Durchschnittsalter ist im gleichen Zeitraum von 36 auf 33 Jahre gesunken. Männern liegen konstant bei 35 Jahren.

Eine Jägerausbildung an den 30 Jagdschulen in MV kostet laut Landesjagdverband im Schnitt zwischen 2000 und 2500 Euro

Für immer mehr Menschen ist Wildbret ein Grund, die Jägerausbildung in Angriff zu nehmen. Dieses Motiv ist von Platz 4 (2011) auf Platz 3 gerückt. Nach wie vor auf Platz 2 steht angewandter Naturschutz. Er gewinnt aber weiter an Bedeutung: Die Nachwuchsgeneration will selbst anpacken – etwa durch Blühflächen oder Gehölze in der Kulturlandschaft. Auf Platz 1 steht unverändert das intensive Naturerlebnis.