Sattes Grün, hohe Brombeerbüsche, rauschende Baumkronen: Wer bei Birgit und Horst Lohmeyer im Garten sitzt, vergisst fast, welcher Ruf Jamel vorauseilt. Das Dorf nahe Grevesmühlen in Nordwestmecklenburg ist dafür bekannt, dass Rechtsextreme hierher ziehen, um eine völkische Dorfgemeinschaft aufzubauen.

Doch seit Jahren regt sich Widerstand. Das gesellschaftspolitische Festival „Jamel rockt den Förster“ ist die jährliche Attraktion des Ortes. Nach einer coronabedingten Pause finden in diesem Jahr, am 17. und 18. September, wieder Konzerte in Jamel statt. Ein Gespräch mit Birgit und Horst Lohmeyer, den Organisatoren des Festivals, – unter anderem darüber, wie alles kam.

Dieses Jahr feiert das Festival „Jamel rockt den Förster“ 15-jähriges Jubiläum. Wie würden Sie die Zeit mit dem Festival in drei Worten beschreiben?

Birgit Lohmeyer: Realitätsschock, Heimat, Anerkennung.

Horst Lohmeyer: Wichtig, einmalig und Akzeptanz, würde ich sagen. Das Festival ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Bis zu 1500 Gäste finden hier Platz.

Was war der Rahmen und die Idee der allerersten Ausgabe?

Birgit Lohmeyer: Beim ersten Festival 2007 sah es noch ganz anders aus. An drei Abenden, Freitag bis Sonntag, kamen insgesamt 30 Gäste. Der Anlass war, dass wir uns wehren wollten. Wir fühlten uns von unseren neuen rechtsextremen Nachbarsfamilien, die immer mehr wurden, sehr unter Druck gesetzt. Die wollten uns vertreiben, damit wir ihr Nazi-Idyll nicht weiter störten.

Horst Lohmeyer: Es gab damals ein paar verbale Übergriffe gegenüber einem Mieter, der auf unserem Hof mit dem Bauwagen wohnte. Für uns war nicht die Lösung, hohe Zäune zu ziehen, wie vom Mieter gefordert, sondern eine Form der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit zu schaffen. Außerdem gab es damals eine Begegnung mit einem Handwerker aus der Region. Seine Frau hatte ihn eigentlich gebeten, auf den Auftrag zu verzichten, um nicht nach Jamel zu fahren. Das Dorf war damals schon verrufen und er war sehr froh, festzustellen, dass wir keine Nazis waren. Das hat uns sehr bestürzt, denn dieser Mann lebte in der Umgebung und hatte dieses Dorf noch nie betreten. Jamel ist ein Enddorf, also gibt es hier keinen Durchgangsverkehr, dementsprechend sehr wenig Publikum.

Wir wollten als Antwort auf diese Erlebnisse den Menschen zeigen, was hier im Dorf vorgeht und signalisieren, dass es Widerstand gegen die rechtsextreme Okkupation gibt, und zwar mittels Kultur. Wir haben anfangs jegliche kulturelle Möglichkeit genutzt, nicht nur das Musikfestival. Im Rahmen der Aktion Kunst: Offen haben wir befreundete bildende Künstlerinnen und Künstler eingeladen, hier auszustellen.

Birgit Lohmeyer: Bis hin zur Aktion Offene Gärten, an der wir uns mehrere Jahre lang beteiligt haben, obwohl wir nicht unbedingt Gartenfreaks sind. Aber wir wollten verschiedene Zielgruppen für die Problematik dieses Dorfes interessieren. Wir halten Kultur und Kulturveranstaltungen für ein geniales Medium, um Menschen zu erreichen. Was ist effektiver, als der unangestrengte Kunstgenuss gepaart mit Aufklärung über gesellschaftliche Fehlentwicklungen und der Möglichkeit, sich diesen entgegenzustellen? Als das Festival gewachsen ist und mehr Arbeit verursacht hat, fiel die Entscheidung, uns nur noch auf die Musik zu konzentrieren.

In Schlagzeilen zu dem Festival wird häufig getitelt, dass „Jamel rockt den Förster“ ein Festival „gegen Rechts“ ist. Ein Label, das Sie selbst nicht benutzen. Was ist in Ihren Augen das Problem mit diesem Ausdruck?

Birgit Lohmeyer: Ich denke, Negativismus ist nicht hilfreich, um in unserer Gesellschaft etwas zu erreichen. Unser Ziel ist, ein lebenswertes Leben für alle Bevölkerungsgruppen zu schaffen. Da reicht es nicht, gegen etwas zu sein. Wir versuchen immer, eine Affirmation aufzubauen: Wir sind für etwas und versuchen, etwas zu erreichen. Aber klar, Journalismus funktioniert nach anderen Gesetzmäßigkeiten. Da wird in den Medien dann schnell vom Festival gegen Rechts gesprochen. Wir haben es aufgegeben, uns dagegen zu verwahren. Denn wir sind mehr für als nur gegen irgendetwas.

Sie sind für?

Birgit Lohmeyer: Wir sind für Demokratie, Toleranz und eine offene Gesellschaft in der ganzen Bundesrepublik Deutschland!

Richtig groß wurde das Festival durch den ersten Auftritt der Toten Hosen 2015 bei Ihrem Festival. Wie kam es zu diesem Riesen-Überraschungsauftritt?

Horst Lohmeyer: Wir haben tatsächlich schon 2013 festgestellt, dass sich etwas verändern muss. Unsere Bühne, die fast sieben Jahre gehalten hatte, brach langsam zusammen und uns erreichte die Nachricht, dass die Band Alphaville, die von unserem Festival gehört hatte, gerne hier spielen würde. Insofern war das der Anlass für uns, größer zu werden – mit neuer großer Bühne.

Monchi von Feine Sahne Fischfilet und Birgit Lohmeyer beim Crowdsurfing. (Jamel rockt den Förster, 2019) Quelle: Andreas Hornoff

Birgit Lohmeyer: Die Toten Hosen waren 2015 auf uns aufmerksam geworden durch die Brandstiftung an unserer Scheune. Das ging durch die ganze deutsche Medienlandschaft bis hin zur ARD-Tagesschau. Alle berichteten über das Dorf mit den Nazis und unsere Gegenaktion mit dem Festival. Denn die Brandstiftung fand anderthalb Wochen vor dem Festivaltermin statt. Das heißt, es war nicht nur eine Schädigung von uns, sondern auch eine gezielte Sabotage des Festivals.

Man erhoffte sich anscheinend, dass es nicht stattfinden könne, denn die große Brandruine musste beräumt werden, damit wir die Sicherheit der Gäste, Auftretenden, Helferinnen und Helfer gewährleisten konnten. Wir hatten also viel zu tun und neben Vernehmungsterminen mit der Kripo klingelte permanent unser Telefon.

Horst Lohmeyer: Wir bekamen Drohanrufe und -briefe. Es war sehr belastend. Und dann kam auf einmal ein Anruf von den Toten Hosen, also vom Management. Da haben wir uns erst mal totgelacht.

Birgit Lohmeyer: Horst hat natürlich gedacht, das wäre nur so ein Fake-Anruf. Sicher die Toten Hosen?! Aber wirklich, die Toten Hosen sind ganz kurzfristig und unangekündigt hier aufgetreten. Das war quasi der Markstein, dass das Festival plötzlich eine richtig große, bundesweite Prominenz in den Medien erlangte – infolge dieser eigentlich negativen Geschehnisse. Es war tatsächlich häufig so, dass alles, was die politischen Gegner uns angetan haben, sich am Ende in irgendeiner Weise positiv für uns ausgewirkt hat.

Wir haben nach wie vor mit dem Management der Hosen Kontakt und sie unterstützen uns weiterhin. Gerade wenn es darum geht, neue Acts zu finden. Denn wir als Quasi-Laien haben nicht die Kontakte wie andere Veranstalter oder Booker in die Musikszene Deutschlands.

Eine der großen Regeln des Festivals ist, dass das Line-Up bis zum jeweiligen Auftritt geheim bleibt. Mit welcher Musik kann das Publikum rechnen?

Horst Lohmeyer: Nach dem Konzert der Toten Hosen kamen Statements von Bekannten à la „Verdammt, hätte ich das gewusst, wäre ich auch gekommen!“ Aber das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es, Menschen zu sensibilisieren und ihnen zu ermöglichen, sich das Dorf Jamel gefahrlos anzuschauen. Neben der Musik organisieren wir Infostände und Workshops, um Leute zu informieren und weiterzubilden. Also haben wir den Versuch gestartet, vorab keine Bands bekannt zu geben, und das war ein sehr großer Erfolg. Innerhalb kurzer Zeit waren trotzdem alle Karten verkauft.

Birgit Lohmeyer: Wir können auch Auftritte von so Größen wie den Toten Hosen, den Ärzten oder auch Herbert Grönemeyer gar nicht vorab bekannt geben, weil wir logistisch einen Ansturm von mehreren Tausend Leuten hier nicht händeln könnten.

Horst Lohmeyer: Das würde zum Mega-Verkehrsstau führen und wäre kontraproduktiv diesem relativ kleinen, aber wichtigem Festival gegenüber. Irgendwann würden sonst die Behörden sagen: Das funktioniert so nicht mehr.

Die Toten Hosen bei ihrem Spontanauftritt auf dem Forstrock 2015. Quelle: Johann Mikkat

Natürlich stellt sich im Zusammenhang mit der Geschichte des Festivals auch die Frage: Hat sich in Jamel in den letzten 15 Jahren etwas geändert?

Horst Lohmeyer: Die Nazis sind plakativer geworden. Sie nutzen die Bekanntheit, um auch sich bekannter zu machen.

Birgit Lohmeyer: Wir hatten mit dem Festival nie die Idee, dass wir die Jameler, die rechtsextrem sind, ändern können. Was uns im Falle ihrer Kinder wahnsinnig leidtut, weil die voll indoktriniert sind.

Trotz alledem hat sich ein bisschen was geändert, aber das hat vielleicht nicht nur mit dem Festival zu tun. Sie versuchen uns nicht mehr auf kriminelle Art und Weise zu manipulieren. Scheinbar ist ihnen bewusst geworden: Die Lohmeyers werfen die Flinte nicht ins Korn, die halten durch, machen das Festival und kriegen immer mehr Rückhalt aus der ganzen Bundesrepublik und die bekanntesten deutschen Acts unterstützen sie dabei. Da wir ehrenamtlich arbeiten, sprich Non-Profit, können wir keine Honorare und Gagen zahlen. Alle bis hin zu Herbert Grönemeyer spielen hier also nur für ihre Produktionskosten.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft des Festivals und von den Gästen?

Horst Lohmeyer: Eigentlich sind wir wunschlos glücklich, wie es im Moment läuft. Mehr Aufmerksamkeit, als wir jetzt generieren, geht kaum. Wir wollen hier vor Ort weitermachen, weil es gerade in diesem Dorf wichtig ist, zu zeigen, dass wir als Demokratinnen und Demokraten präsent und die Mehrheit sind.

Birgit Lohmeyer: Ich wünsche mir für die Zukunft und die zukünftigen Festivals, dass sich immer mehr Musikerinnen und Musiker ihrer gesellschaftlichen Verpflichtung und Verantwortung bewusst werden. Es ist wichtig, von der Bühne ein Zeichen gegen Rechts zu setzen. Es wäre toll, wenn sich noch mehr Menschen aus der Kreativszene dieser Verantwortung bewusst wären.

Die Donots auf dem Forstrock 2019. Quelle: Charles Engelken

Horst Lohmeyer: Wobei wir schon so viele Anfragen haben, dass wir jedes Jahr drei Festivals veranstalten könnten.

Birgit Lohmeyer: Okay, aber das gesellschaftliche Klima wird rauer, da müssen wir noch lauter und vor allem mehr werden – für unsere offene Gesellschaft! Und Wünsche an unser Publikum haben wir gar nicht. Wir haben das beste Festivalpublikum unter der Sonne. Heterogen vom Alter und der Herkunft her, keine sturzbesoffenen oder anders gedopten Leute. Es ist paradiesisch friedlich auf unserem Festival.

Horst Lohmeyer: Ein wirklich geringes Level an Aggressionen. Auch wenn die Organisation konditionell nicht einfach ist, zehren wir beide in jedem Jahr lange von der positiven Energie der Festivaltage. Das ist toll!

Birgit Lohmeyer: Es sind alles bewusste Leute, die um den Festival-Anlass wissen und uns mit ihrer Anwesenheit unterstützen wollen. Insofern sind wir da wunschlos glücklich.

Von Nina Rathke