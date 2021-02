Rostock

Manchmal braucht es ein einschneidendes Erlebnis, um sein Leben komplett zu überdenken. Bei Jan Baginski, über Jahrzehnte hinweg erfolgreicher Werbemacher aus Rostock, war es eine gesundheitliche Krise Ostern 2020, die ihn zu einem großen Wandel anstieß.

Als sein Herz verrückt spielt und ihn zu einer Ruhepause zwingt, fängt der damals 56-Jährige an, sein Leben zu überdenken. Bis zu diesem Wendepunkt hat der Chef der Werbeagentur „Werk3“ pausenlos gearbeitet. „Da bin ich zum ersten Mal zur Ruhe gekommen. In dieser Zeit habe ich viel darüber nachgedacht, was ich anders machen muss.“ Auch die Ärzte raten ihm dazu, etwas in seinem Leben zu verändern.

„Ich habe fast besinnungslos gearbeitet, hatte jede Menge Stress. Dieser Job hat mich wirklich ausgefüllt. Ich habe wahnsinnig gerne Werbung gemacht“, sagt der engagierte Rostocker. Doch viele Wünsche und Sehnsüchte sind dabei auf der Strecke geblieben.

Indien ist sein Kindheitstraum

„Ich hatte immer einen Kindheitstraum von Indien.“ Schon vor seinem gesundheitlichen Tief nimmt er sich eine dreimonatige Auszeit, um das Land seines Herzens zu erkunden. Die mannigfaltigen Eindrücke Indiens haben ihn tief berührt und nicht mehr losgelassen. Trotzdem führt ihn der Weg aus Indien erst mal wieder zurück an den Schreibtisch, doch das geht nicht lange gut. „Ich bekam wieder schlimmes Herzrasen.“ Als er merkt, wie schlecht es ihm geht, flüchtet er zu einer Freundin aufs Land, um herauszufinden, was er für sein weiteres Leben wirklich will. „Mir wurde klar, dass ich so nicht weitermachen kann. Ich würde gern um die Welt reisen.“

Gesagt, getan. Jan Baginski zieht einen Schlussstrich und scheidet aus seiner geliebten Werbeagentur aus. „Als mein Entschluss feststand, stand er fest.“ Da er sein Geld immer ausgegeben hat, unter anderem für Reisen und gemeinnützige Zwecke, musste er sein Haus verkaufen, in dem er 15 Jahre allein gewohnt hat, um sich seinen neuen Lebenstraum zu erfüllen. Jetzt sitzt er auf gepackten Koffern und noch unausgeräumten Umzugskisten in Schmarl, in einer Dreiraumwohnung im neunten Stock. Corona hat auch seine Reisepläne erst mal durchkreuzt. Aber das erste Ziel steht unabänderlich fest: Indien.

Jan Baginski in seiner Küche: Traum von den Eindrücken Indiens. Quelle: Frank Söllner

Die Inder begegnen ihm mit einem Lächeln

„Ich bin dankbar dafür, dass ich im richtigen Land zur richtigen Zeit geboren bin“, erklärt der Indienbegeisterte, wenn er an die widrigen Umständen denkt. Vor allem in den armen Gebieten Indiens, in den Slums, ist Baginski mit seiner Fotokamera immer gerne unterwegs. Die Stimmung einfangen, die für westliche Augen bedrückenden Umstände. Die Inder selbst sind ihm immer freundlich und unkompliziert begegnet, mit einem herzlichen Lächeln. Meistens.

„Es wurden auch mal Steine nach mir geschmissen, ich wurde bespuckt, sogar geschlagen. Ich bin ein risikofreudiger Mensch, man muss vorausgehen.“ Doch das hält Baginski nicht von seinem Traum ab, Indien weiter zu bereisen und zu begreifen. „Noch nie bin ich so oft zum Essen oder Teetrinken eingeladen worden – und das von den Ärmsten der Armen.“

„Das alles zu sehen, ist, was mich bewegt“

Die Armut Indiens zeigt sich in den Slums offen und unbarmherzig, untermalt von einer Farbvielfalt, die andernorts ihresgleichen sucht. Ob junge Männer, die barfüßig oder in einfachen Latschen ungeschützt in dampfenden Kesseln mit flüssigem giftigen Aluminium rühren. Junge Männer, die giftige Lacke mit bloßen Händen verstreichen. Arbeiter in Fabriken, die Jeans herstellen und ohne jegliche Schutzmasken Staub und Flusen und Hitze ausgesetzt sind.

Fotos aus Indien von Jan Baginski:

Zur Galerie Es kann farbenfroh sein oder grau und trist, voller Lebensfreude aber widrigen Umständen. Indien, ein Land jenseits der Komfortzone beeindruckt seine Betrachter nachhaltig

„In den Slums gibt es ein Klo für 1000 Menschen. Viele schlafen in den Werkstätten auf dem Boden, besitzen nur einen Rucksack, in den alle ihre Habseligkeiten passen.“ Kinder spielen auf Müllteppichen, unter denen sich Flüsse fast erstickt durch den Morast quetschen. „Das alles zu sehen und zu fühlen, ist das, was mich umtreibt. Ich bin ein sehr empathischer Mensch und das ist es, was mich bewegt.“

Die indischen Slums sind für Baginski ein wichtiges Fotomotiv. Quelle: Frank Söllner

„Ich bin ein unverbesserlicher Idealist“

„Indien ist so riesig, damit ist man nie fertig.“ Um die Dimensionen des Landes annähernd erfassen zu können: Mehr als 1,3 Milliarden Menschen leben in Indien, über 21 Millionen davon in der Hauptstadt Neu-Delhi. „Alles Schöne in Indien ist schöner und alles Hässliche ist hässlicher“, schwärmt der Weltreisende, in den Startlöchern verharrend. „Ich bin ein unverbesserlicher Idealist, der die Welt erleben und ihre Geschichten erzählen will.“

Neben Indien stehen noch andere Ziele auf seinem Lebens- und Reiseplan. Vor allem seine Asienliebe treibt den Reiselustigen um. „Nach Kambodscha und Thailand muss ich auch noch intensiver.“ Damit alles in Sachen Verständigung reibungslos klappt, steht ebenfalls ein Englisch-Intensivkurs auf seinem Zettel. „Und einen Motorradführerschein möchte ich machen. Das Schöne ist, dass ich ja jetzt Zeit habe.“ Das Ende der ersten Reise hält sich der risikofreudige Idealist offen. „Erst wenn ich eine Impfung habe, dann geht es los.“

Von Anja von Semenow