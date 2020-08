Japanische Künstlerin Leiko Ikemura zeigt ihre Arbeiten im Schaudepot

Rostock

Auf den ersten Blick wirken die Porträts von Leiko Ikemura ein wenig verstörend: Es sind schemenhafte Gesichter mit verschwommenen Konturen, die sich in Auflösung zu befinden scheinen. Das mag auch ihrem Arbeitsmaterial geschuldet sein: Mit der Aquarellfarbe, sagt Ikemura, ließen sich Oberflächen und Formen gut auflösen. Dass die Künstlerin statt einer festen Form der Darstellung das Amorphe bevorzugt, spiegelt sich auch in ihren anderen Werken wider – in denen Ikemura Mensch und Natur miteinander verschmelzen lässt, so dass mitunter fantastische Mischwesen in surrealen Landschaftsräumen entstehen.

Ästhetik der Irritation

Bei ihren Porträts setzt die Künstlerin bewusst auf eine Ästhetik der Irritation: „Ich fand es wichtig, sie nicht nur schön zu machen“, sagt die 68-Jährige. „Es sind keine Puppen, sondern selbstbewusste Frauen.“ Auch wenn durch die androgyne Darstellungsweise das Geschlecht nicht immer eindeutig bestimmbar sei. Kritisch beäugt werden diese von einem Selbstbildnis der Rostocker Malerin Kate Diehn-Bitt, das auf der anderen Seite des Raumes hängt. Die nüchterne Darstellungsweise, kennzeichnend für die Neue Sachlichkeit in der Kunst, bildet einen klaren Gegenpol zu den Arbeiten Ikemuras. Genau das ist auch das Ansinnen der Schau.

Unter dem Titel „Von Ost nach Ost“ hatte Kunsthallenchef Jörg-Uwe Neumann die japanische Künstlerin eingeladen, eigene Arbeiten mit Werken aus der Sammlung der Kunsthalle sowie mit einigen Leihgaben in Beziehung zu setzen, um ostdeutsche und osteuropäische Kunst mit Blick auf Ostasien in einen Dialog zu bringen.

44 Werke Ikemuras aus den letzten drei Jahrzehnten

Ein Beispiel dafür sind die 1997 entstandenen Illustrationen, die Ikemura zu Liebesgedichten von Marina Zwetajewa, einer der bedeutendsten russischen Dichterinnen des 20. Jahrhunderts, entworfen hat. An einem kleinen Tischchen können sich Besucher die Gedichte durchlesen, während an der Wand Textfragmente zu sehen sind, die Ikemura zu ihren farbenfrohen Aquarellen inspiriert haben.

Gezeigt werden insgesamt rund 44 Werke Ikemuras aus den letzten drei Jahrzehnten, darunter Gemälde, Aquarelle, plastische Arbeiten und Fotografien. Letztere, die Schwarz-Weiß-Fotografien aus der Serie „Fiori Mori“ (2020), werden erstmals in einer Ausstellung präsentiert. Seit zehn Jahren fotografiert die Künstlerin welkende Blumen, die ihre Form verändern. Die Transformation, die für Ikemura zugleich eine Metapher fürs Älterwerden ist, fängt sie mit der Kamera ein. „So wird Vergänglichkeit zu aktiver Schönheit“, sagt die Künstlerin.

Interkulturalität, kulturelle Differenzen und eigene Identität

Seit 1987 lebt und arbeitet die in Japan geborene Malerin und Bildhauerin in Deutschland. In der Schau wirft sie ausgehend von ihrer eigenen Situation – aus der fernöstlichen Kultur stammend, in Deutschland lebend und konfrontiert mit Osteuropa – die Frage auf, inwiefern diese Auseinandersetzung neue Perspektiven und Horizonte öffnet. Im Mittelpunkt stehen dabei Themen wie Migration, Interkulturalität, kulturelle Differenzen und die eigene Identität.

Aus dem Sammlungsbestand der Kunsthalle hat Ikemura sieben Arbeiten von drei dort vertretenen Künstlern ausgewählt: Neben Bildnissen von Kate Diehn-Bitt (1900-1978) eine Installation des in New York lebenden, aus der ehemaligen Sowjetunion stammenden Künstlerpaares Ilya und Emilia Kabakov und ein Seestück der in der DDR aufgewachsenen und in den 1980er Jahren nach Westdeutschland emigrierten Malerin Sabine Moritz.

Zur Künstlerin Leiko Ikemura Leiko Ikemura wird 1951 in Tsu, Japan geboren. Ihre Heimat verlässt sie mit 21 Jahren, führt ihr Literaturstudium in Spanien fort und absolviert anschließend von 1973 bis 1978 ein Studium der Malerei in Sevilla, Spanien. Nach der Umsiedlung in die Schweiz entstehen in den 1980er Jahren erste Werke, die Leiko Ikemuras Weg als freischaffende, ambitionierte Künstlerin einleiten. 1987 wird sie in Deutschland sesshaft. Es folgen eine Professur an der Universität der Künste Berlin (1990 bis 2016) und eine weitere an der Joshibi University of Art and Design, Kanagawa, Japan (seit 2014). Ikemura lebt und arbeitet in Berlin und Köln.

Aus ihrer Privatsammlung wählte Ikemura ebenfalls ein besonderes Schätzchen aus: Es ist eine Arbeit des albanischen Ministerpräsidenten Edi Rama, die dieser auf alten Protokollen neben seiner politischen Arbeit anfertigte. Zudem sind in der Ausstellung Werke der Grafikerin Christin Wilcken und der Künstlerin Tanja Zimmermann zu sehen, die beide in der Region um Rostock leben und arbeiten. „Ich kenne die Kunst von Leiko Ikemura schon seit zwanzig Jahren“, sagt Zimmermann. Dass ihre Arbeit „Kirschkernblüte“ (2009) nun neben Werken der international renommierten Künstlerin hängt, macht sie stolz. „Das ist schon eine tolle Sache“, schwärmt sie.

Sanierung der Kunsthalle Die Kunsthallesoll ab Herbst bis zum Jahr 2022 saniert werden. Rund neun Millionen Euro fließen in die komplette Sanierung, die unter anderem die Barrierefreiheit des Hauses sowie die energetische Sanierung der Fassade beinhaltet. Bis zum 16. August ist in der Kunsthalle noch die Schau von Ute und Werner Mahler zu sehen, bis zum 23. August die Günther-Uecker-Ausstellung „Huldigung an Hafez“. Bis Sonntag wird zudem die Schau „Hypnagogia“ von Martin Groß im White Cube der Kunsthalle gezeigt. Ab dem 14. August ist im White Cube ein Kunstwerk des Berliner Künstlers Chris Awe zu sehen, der diesen umgestalten wird, bevor er abgerissen wird. Das Kunstwerk ist bis zum Tag des offenen Denkmals am 13. September zu sehen, wenn alle Besucher ein letztes Mal eingeladen sind und die ansonsten leere Kunsthalle betrachten können, bevor diese saniert wird. Vom 28. bis 30. August findet zudem das zweite „Baltic Art Weekend“ in der Kunsthalle statt, bei dem zehn Galerien und zwei Kunstvereine vertreten sind. Das Schaudepot bleibt während der Sanierung der Kunsthalle durchgehend geöffnet.

Auch Kunsthallenchef Jörg-Uwe Neumann ist mehr als zufrieden, dass er mit einer internationalen Künstlerin die erste große Schau im neu gestalteten Schaudepot eröffnen kann: „Für uns ist das nicht die letzte Ausstellung vor der Sanierung der Kunsthalle im Herbst, sondern der Neustart im Schaudepot“, betont er. Für die Ikemura-Schau sei der Anbau umgestaltet worden, so dass mehr als 100 Meter Ausstellungsfläche an den Wänden hinzugekommen seien. Die besondere Ästhetik verbunden mit hochmoderner Technik in der „kleinen Kunsthalle“, wie Neumann sie liebevoll nennt, will er während der Sanierung für weitere Schauen nutzen. Morgen wird dort im ersten Obergeschoss eine weitere Schau mit Arbeiten von Hermann Glöckner aus der Sammlung der Kunsthalle eröffnet. Nach der Ikemura-Schau geht es dann im November im Schaudepot mit dem Leipziger Künstler Michael Triegel weiter.

