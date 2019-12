Jazz-Lady des Nordens sorgt in Stralsund für warme Herzen – und prustendes Gelächter

Stralsund

Die Stralsunder Fangemeinde der Jazz-Sängerin Jacqueline Boulanger dürfte seit ihrem umjubelten Konzert im vergangenen Mai, als sie erstmals in der Kulturkirche gastierte, noch einmal gehörig gewachsen sein. Der Förderverein von St. Jakobi hatte die charismatische Sängerin mit ihren afro-französischen Wurzeln am Freitagabend ein zweites Mal innerhalb eines Jahres eingeladen, um die Anhängerschar am Strelasund mit einem besonderen Programm zu beglücken – und zwar mit Christmas-Jazz, den sie mit ihrer vierköpfigen Band aufführte, die aus begnadeten Instrumentalisten bestand.

Prustendes Gelächter bei „little Weihnachtsgedicht“

Unter dem Leitthema „Christmas again“ präsentierte die Boulanger wunderbare Kompositionen von George Gershwin bis Quincy Jones und stellte in den Anmoderationen zwischen den Songs ihr humoristisches Talent unter Beweis. Mit ihrer Deklamation eines „little Weihnachtsgedichtes“ sorgte die renommierte Jazz-Lady des Nordens, wie sie gerne von ihrer Anhängerschar bezeichnet wird, für prustendes Gelächter im voll besetzten Gustav-Adolf-Saal. Besonders charmant war die liebevoll ironische Vorstellung der einzelnen Musiker ihres Quartetts. Der Italiener Igora Spalati am Kontrabass lächelte nur versonnen, als die Sängerin nicht nur ihn, sondern auch die Weihnachtsrituale aus seiner Heimat vorstellte. Vom 6. Dezember bis zum 6. Januar feiert die ganze Nation des Stiefellandes ihre italienische Weihnacht unter anderem mit einer Tombola an Heiligabend und schwarzen Kohlestückchen für unartige Kinder.

Besonderer Glanz durch den Saxophonisten

Roland Schneider an den Drums, der lange in den USA lebte und arbeitete, zählt übrigens zu den gefragtesten Session-Musiker der internationalen Jazz-Szene. Am Klavier brillierte Tino Derado, der bereits seit 2003 die Sängerin begleitet, und als Arrangeur ganz außerordentlich ist. Leider nur selten kann Saxophonist Gabriel Coburger aus Hamburg mit dabei sein, weil er in vielen internationalen Projekten aktiv ist. Seine Präsenz in Stralsund verlieh dem Konzert besonderen Glanz – und das nicht nur wegen seines golden schimmernden Blasinstrumentes.

Hommage an große Interpreten

Als bekennende Jüngerin von Nat King Cole sang Jacqueline Boulanger dessen wunderbares „Somewhere along the the way“ auf so bezaubernde Weise, dass es dem Publikum warm ums Herz wurde. Das raue, kehlige Lachen der gebürtigen Berlinerin, die heute in Rostock lebt, im Dialog mit ihren Musikern war noch einmal eine Klasse für sich - nämlich ansteckend! Es folgten im weiteren Verlauf des Konzertabend hinreißende Songs von „Miss Celies Blues“ bis „Winterwonderland“, mit denen sie an große Interpreten wie Marvin Gaye, Nina Simone, James Taylor oder Toni Bennett erinnerte. Es ist zu hoffen, dass die Boulanger jetzt regelmäßig nach Stralsund eingeladen wird, damit hier bald wieder ihr warmes, dunkles Timbre erklingt.

Von Christian Rödel