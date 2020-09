Jenny Chau: Von Peru an die Uni Rostock

Rostock

Jenny Chau macht gerade ihren Master in Dienstleistungsmanagement an der Universität in Rostock. Die Ingenieurin kam vor an die sieben Jahre mit ihrem Mann aus Peru nach Deutschland. Er arbeitet mittlerweile am Leibnitz Institut für Atmosphärenpysik in Kühlunsborn.

Den Sommer hier genießt die 51-Jährige hier, er sei wunderbar. Einige Zeitlang lebte sie auch in Italien sowie Amerika. Schnell lebte sie sich in Deutschland ein und fühlt sich wie angekommen in ihrer neuen Heimat.

Seit vielen Jahren gehört sie dem Inner Wheel Club Heiligendamm an, weil es ihr wichtig ist, andere mit den Projekten die von dort initiiert werden, zu unterstützen. Jenny Chau hat drei Töchter und hält sich mit Laufen und anderen Sportarten fit. Viele Jahre war sie auch in der Telekommunikation tätig. Sie spricht Spanisch, Italienisch, Englisch und nun auch Deutsch.

Von Sabine Hügelland