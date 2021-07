Jens Härtel von Hansa Rostock: „Es wird eine geile 2. Liga“

Rostock

Jahrzehntelang galt sie als wenig attraktive und ungeliebte kleine Schwester der Bundesliga. 1974 als zunächst zweigleisiger Unterbau gegründet, brauchte die Spielklasse lange, um aus dem Schatten der Eliteliga herauszutreten und selbst ein wenig Glanz abzubekommen. Längst hat sie sich als zweites Premiumprodukt der DFL mit – bis zur Pandemie – konstanten Wachstumsraten etabliert. Doch in der Saison 2021/22 wird die Liga so glamourös wie noch nie in ihrer 47-jährigen Geschichte. „Es wird eine geile 2. Liga“, sagt nicht nur Hansas Aufstiegstrainer Jens Härtel mit Blick auf die vielen Traditionsvereine, die sich mittlerweile im Unterhaus tummeln.

„Solch eine Hammer-Liga gab es noch nie“

„Solch eine Hammer-Liga gab es noch nie, das wird etwas ganz Besonderes“, meint Sportvorstand Christian Heidel von Erstligist Mainz 05. Hoffenheims Manager Alexander Rosen erwartet einen „brutalen Wettbewerb“ und blickt schon fast etwas neidvoll auf das Unterhaus. „Wenn man bedenkt, welche Power viele Vereine haben, könnte es in der nächsten Saison in der 2. Liga mehr Zuschauer geben als in der Bundesliga.“

Die Zeiten, als Zweitligisten SpVgg Erkenschwick, Röchling Völklingen, KSV Baunatal oder HSV Barmbek-Uhlenhorst hießen, sind unwiederbringlich vorbei. Durch die Absteiger Werder Bremen und Schalke 04 sowie die Aufsteiger Dynamo Dresden und Hansa Rostock hat die 2. Bundesliga noch mal enorm an Strahlkraft gewonnen. Die „Neulinge“ und Klubs wie der Hamburger SV, der 1. FC Nürnberg, Hannover 96, Fortuna Düsseldorf, der Karlsruher SC und der FC St. Pauli sorgen für geballte Fußball-Tradition und einen gewaltigen Fan-Rückhalt. „Es geht viel Tradition, Fan-Power und Bundesliga-Historie ein Stockwerk tiefer. Dafür gibt es eine zweite Liga, wie es sie noch nie gab“, schrieb Rekordnationalspieler Lothar Matthäus in seiner Kolumne für „Sky“.

2. Liga mit 39 nationalen Titeln und 22 DFB-Pokalsiegen

Die DDR-Meisterschaften von Dresden (8) und Hansa (1) mitgezählt, bringt es diese 2. Liga auf 39 nationale Titel und 22 DFB-Pokalsiege. Für viele Fußballfans ist das Unterhaus in der kommenden Saison die Bundesliga der Herzen, während mancher die 2. Liga als „eine Art Rehaklinik für vom Kurs abgekommene Traditionsvereine“ verspottet.

Die Schwergewichte: Allein die beiden Absteiger Werder (4 Meisterschaften/6 DFB-Pokalsiege) und Schalke (7/5) bringen elf deutsche Meistertitel und elf Pokaltriumphe mit in die Liga. Beide wollen sofort wieder nach oben. Während bei den Königsblauen Dimitrios Grammozis die Mission Wiederaufstieg angehen darf, geht Werder die neue Liga mit einem neuen Trainer an: Markus Anfang (u.a. Holstein Kiel, 1. FC Köln). Auch der große Nordrivale Hamburger SV unternimmt seinen vierten Anlauf zur Bundesliga-Rückkehr mit einem neuen Übungsleiter. „Ein Ziel zu formulieren wäre der völlig falsche Ansatz“, sagte Trainer Tim Walter bei seinem Amtsantritt und fügte vielsagend hinzu: „Platz vier ist kein Ziel.“ Neben den beiden Absteigern und dem HSV sehnen sich mit Nürnberg (9 Meistertitel/3 Pokalsiege), Hannover (2/1) und Düsseldorf (2 Pokalsiege) weitere große Vereine nach der Bundesliga.

Die Liga-Dinos: Der FC St. Pauli geht in seine elfte Zweitliga-Saison am Stück und ist damit der dienstälteste Klub im Unterhaus. Gefolgt wird der Kiezklub von zwei „grauen Mäusen“ der Liga: SV Sandhausen (zehnte Saison) und 1. FC Heidenheim (achte Saison). Unangefochtener Spitzenreiter in der ewigen Zweitligatabelle ist die SpVgg Greuther Fürth, die die Liga nach acht Spielzeiten in Serie nach oben verlassen hat. Die Franken haben in 1126 Spielen 1667 Punkte geholt und führen vor St. Pauli (1506) und Alemannia Aachen (1481). Hansa ist in diesem Ranking 43. (388 Punkte in 288 Spielen).

Entfernungen von Rostock in der zweiten Fußball-Bundesliga Saison 2021/22 Quelle: Benjamin Barz

Das Ost-Trio: Der FC Erzgebirge Aue bekommt in seiner sechsten Zweitliga-Saison „Verstärkung“ von den ehemaligen DDR-Oberliga-Konkurrenten Dresden und Hansa. Erstmals seit 2018/19 sind damit wieder mehr als zwei Ostklubs im Unterhaus vertreten. Die Erzgebirgler haben den aktuellen Rekordspieler in ihren Reihen: Torwart Martin Männel bringt es auf 305 Zweitliga-Einsätze. In der ewigen Rangliste liegt der 33-Jährige auf Platz 48, Erster ist Willi Landgraf (u.a. Alemannia Aachen) mit 508 Spielen.

Auch Hansa hält einen Rekord für die Ewigkeit. Das 9:0 der Rostocker gegen TuS Koblenz am 19. Oktober 2008 ist der höchste Sieg in der eingleisigen 2. Bundesliga. Am 23. Juli geht sie wieder los.

Von Sönke Fröbe