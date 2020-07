Warnemünde

Raus aus dem Büro und an den Strand: Zwei Rostocker Unternehmer haben sich selbstständig gemacht und erfüllen sich damit einen Traum. Denn am Warnemünder Strand bieten sie etwas an, was es so an den deutschen Stränden noch nicht gegeben hat: Jetboards – ein Mix aus Stand-Up-Paddling, Surfen und Jetski.

Carlo Schart und Erik Gurzan sind schon lange befreundet. „Mit 15 Jahren haben sich unsere Wege erstmals gekreuzt“, sagt Schart. Sie verbindet die Leidenschaft für den Wassersport. Genauer: Wakeboarden. In der Vergangenheit seien sie Stammgäste in KÖRKs Strandarena in Ribnitz-Damgarten gewesen. Denn hier konnten sie sich auf einem Board stehend mit der Seilbahn über das Wasser ziehen lassen und den Alltag vergessen. Doch neuerdings trifft man die beiden dort seltener an. Sie haben Süß- gegen Salzwasser getauscht und ein Unternehmen gegründet: Jetboard Experience.

Ein Büro am Strand

Fast direkt am Wasser des Warnemünder Strandes, auf Höhe von Schusters Strandbar, steht ihr Container. Sie haben es sich gemütlich gemacht. Gepolsterte Sitzgelegenheiten mit dem Blick auf die Ostsee, ein Büro mit Strom, Internet und zahlreicher Ausrüstung für ihr gemeinsames Vorhaben. Das Wichtigste sind jedoch ihre zwei Jetboards – „eine Weltneuheit aus Italien“, sagen die beiden.

Dabei handelt es sich um Boards, die von der Optik einem Stand-Up-Paddling-Brett ähneln. „Diese Boards haben einen Luftrumpf als Grundlage“, sagt Schart. Dadurch seien die Bretter stabil im Wasser und ermöglichen einen sicheren Stand. „Auch für Anfänger sind diese Boards gut geeignet“, sagt Gurzan.

Boards mit Jetantrieb

Im hinteren Bereich des Bretts befindet sich ein Akku, der den großen Unterschied zu den mit einem Ruder betriebenen Stand-Up-Brettern macht. „Diese Boards haben einen Jetantrieb“, sagt Schart und reißt die Augen weit auf. Mit Hilfe einer Bluetooth-Fernbedienung lässt sich die Geschwindigkeit bestimmen. „Dadurch ist man nicht abhängig von Wind und Wellen“, sagt der begeisterte Jungunternehmer.

Unter dem Board wird das Wasser nämlich angesaugt. Hinten wird es herausgestoßen. „Dadurch kann man Geschwindigkeiten bis zu 50 km/h erreichen“, sagt Schart. Eine Sicherheitsleine, die mit dem Board und dem Nutzer verbunden ist, sorgt dafür, dass nichts passieren kann. „Fällt man vom Board, geht der Antrieb aus.“

Die Gemeine Goldmakrele

Bereits im März war den beiden klar, dass sie gemeinsam etwas auf die Beine stellen wollen – am besten noch am Strand. „Ich bin über das Internet dann auf die Jetboards aufmerksam geworden. So was gibt es deutschlandweit noch nicht“, sagt Schart, der zuvor als Spediteur in Rostock arbeitete und an der Warnemünder Seefahrtschule studierte. „Das war einfach zu viel Arbeit am Schreibtisch. Ich wollte raus.“

Die Freunde Eric Gurzan und Carlo Schart wollen Warnemünde um eine Attraktion reicher machen. Mit ihren Jetboards können auch Anfänger über Wellen reiten. Quelle: Moritz Naumann

Seinen Freund Eric, der als Veranstaltungskaufmann, Fotograf und Mediendesigner arbeitete, konnte er schnell von der Entdeckung überzeugen. Die Boards werden von der italienischen Firma Lampuga – übersetzt: Gemeine Goldmakrele – vertrieben. „Wir haben dann Kontakt aufgenommen und stießen auf offene Ohren“, sagt Gurzan. Das Ziel der beiden? „Das Angebot am Warnemünder Strand aufpeppen.“

Berauscht von Idee und Erlebnis

Vor sechs Wochen kamen Vertreter von Lampuga in das Ostseebad. „Wir durften die Boards dann erstmals testen. Und es hat wirklich unglaublichen Spaß gemacht“, sagt Schart. Berauscht von Idee und dem Erlebnis nahmen die beiden Jungunternehmer Kontakt zur Rostocker Tourismuszentrale und zum Dock-Inn-Hotel auf.

„Wir konnten überzeugen, haben einen tollen Platz am Strand und vom Dock Inn den Container gestellt bekommen. Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Gurzan. Im Gegenzug bekämen etwa Gäste des Warnemünder Container-Hotels Ausflüge mit den elektrischen Surf-Brettern günstiger.

Hoffen auf gutes Wetter

Seit 11. Juli bieten sie Touren mit den neuen elektrischen Wassergefährten an. Bisher haben sie lediglich zwei vor Ort. Weitere sollen folgen. „Das Wetter war gerade am Anfang nicht so gut. Aber der Hochsommer wird noch kommen. Und wir haben schon viel positive Resonanz auf die Jetboards erhalten“, sagt Gurzan.

Jetboards: Zahlen und Fakten Die Akkulaufzeit von Jetboards beträgt je nach Fahrweise 40 bis 60 Minuten. Wer in den Besitz eines der elektrischen Surfbretter kommen möchte, muss tief in die eigene Tasche greifen. Ab 13 000 Euro kann man ein Jetboard erwerben. Wer es etwas günstiger haben möchte, kann die Bretter bei Jetboard Experience am Warnemünder Strand ausleihen. Dafür bieten die Jungunternehmer unterschiedliche Pakete. Paket 1: Jetboard-Schulung – 20 Minuten für 50 Euro Paket 2: Jetboard-Schulung plus Fahrt – 20 Minuten Einführung und ca. 40 Minuten freie Fahrt für 85 Euro Paket 3: Jetboard-Schulung plus Fahrt – 20 Minuten Einführung und ca. 90 Minuten Fahrt Mehr Informationen: https://www.jetboard-rostock.de/

Bis November kann man das neuartige Vergnügen in Warnemünde anbieten. „Wenn es etwas kälter ist, kann man bei uns auch Neoprenanzüge bekommen“, sagt Gurzan und lacht. Ihre Zielgruppe sei breit gefächert. „Von Jung bis Alt, von 15 bis 60 Jahre – eigentlich gibt es keine Grenze“, sagt Gurzan. Denn an das Brett könne man sich schnell gewöhnen. „Vor allem weil man die Geschwindigkeit per Knopfdruck so gut kontrollieren kann.“

Fuß fassen in Warnemünde

Ob sie planen, mit der Weltneuheit an der Ostseeküste zu expandieren? „Erstmal wollen wir in Warnemünde richtig Fuß fassen und am Ende des Jahres dann mal schauen.“ Wenn es gut läuft, wollen sie ihr Areal rund um den Container erstmal vergrößern. „Ein bisschen mehr Platz und eine Bar, an der wir unseren Gästen ein frisches Getränk anbieten können, wären toll“, sagt Gurzan.

Von Moritz Naumann