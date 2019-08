Rostock

Mehr als 1900 Teilnehmer haben sich mit Vorschlägen beim großen Dönerladen-Test der OSTSEE-ZEITUNG eingebracht. Herausgekommen sind 186 Namen, die nun ins Rennen um den beliebtesten Dönerladen in Mecklenburg-Vorpommern gehen. Bei welchem schmeckt der Döner am besten? In einer Abstimmung können Sie jetzt entscheiden, wer in Ihrer Region die Nase vorn hat.

Sind die Sieger in den jeweiligen Regionen gekürt, treten diese in einer weiteren Abstimmung gegeneinander an. Der Gewinner trägt dann den Titel „Beliebtester Dönerladen von MV“ – und erhält eine entsprechende Urkunde. Mitmachen lohnt sich: Die OZ verlost unter allen Teilnehmern der Umfragen drei Gutscheine im Wert von jeweils 50 Euro.

In Rostock und Umgebung stehen 41 Dönerladen zur Auswahl, darunter zum Beispiel der „Best Kebap“ am Doberaner Platz, der „Pasam Kebab Grill“ in der Reuterspassage und „Silvias Truck Stop“ in Broderstorf. Deutlich weniger Vorschläge gab es in Bad Doberan und Umland: Dort kann zwischen elf Läden abgestimmt werden. Wird dort vielleicht das „Grill House“ in Kühlungsborn oder das „Al Bunty“ in Neubukow gewinnen?

Zehn Vorschläge sind in der Region Wismar eingegangen. In der Hansestadt kämpfen unter anderem der „ Badem Grill“, das „ Palu Bistro“ und der „ Antalya Döner“ um den Sieg. Rund um und in Grevesmühlen kann zwischen sieben Dönerläden ausgewählt werden. Zur Auswahl stehen beispielsweise das „Grillhaus Ararat“ und der „Khan Imbiss“.

13 Dönerläden wurden von OZ-Lesern in Ribnitz-Damgarten und Umgebung vorgeschlagen. Dort steht das „Bistro Damgarten“ oder der „Hanse Grill“ zur Auswahl. Ungewöhnlich klingt der Wagen im Ribnitzer Fischhafen, der seine Besucher mit Lachsdöner lockt. In Grimmen und Tribsees kann zwischen insgesamt vier Dönerläden abgestimmt werden. Macht dort zum Beispiel Jens Henschel in seinem „Imbiss Eck“ den besten Döner oder doch Serkan Selçuk in seinem Bistro?

In Stralsund und Umland stehen elf Döner-Imbisse und -Restaurants zur Auswahl. Leichte Verwechslungsgefahr besteht bei „City Döner“, „City Döner 2“ und „City Döner 3“. Auf der Insel Rügen wurden 18 Dönerläden vorgeschlagen, sechs allein Bergen. Unter ihnen befinden sich die „Döneria“ und der „Dogu Döner“.

In der Region Greifswald kann zwischen dreizehn Vorschlägen ausgewählt werden. Gibt es bei „1001 Nacht“, beim „Can Grill“ oder bei „Kamza Kebap“ den leckersten Döner? Auf der Insel Usedom stehen insgesamt elf Vorschläge zur Auswahl, darunter „Kauti’s Bistro“ in Ahlbeck, das „Orient Grillhaus“ in Wolgast oder „Zeising’s Grillstübchen“ in Koserow.

47 Vorschläge kommen aus dem restlichen Teil von Mecklenburg-Vorpommern. In Güstrow wurden insgesamt vier Dönerläden zur Abstimmung vorschlagen, in Schwerin sieben und Neubrandenburg sechs.

Von Pauline Rabe