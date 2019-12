Dummerstorf

Nun gibt es auch in Dummerstorf Big Macs und Pommes frites. Denn die neue McDonald’s Filiale – es ist die 29. in Mecklenburg-Vorpommern – hat im Gewerbepark „ Ostsee“ eröffnet. 55 Menschen haben hier einen Arbeitsplatz gefunden. Bürgermeister Axel Wiechmann ist zufrieden: „Für uns ist das eine ganz tolle Sache. So wird das Gesamtangebot in der Gemeinde gut abgerundet.“

124 Sitzplätze hat das Fast-Food-Restaurant. Inhaber Joachim Fietz soll 1,2 Millionen Euro in seine 15. Filiale investiert haben. Nicht mal drei Monate habe der Bau des neuen Geschäfts gedauert. Das Haus selbst stellt McDonald’s zur Verfügung. Um Technik und Möbel kümmerte sich Joachim Fietz. Und die sind auf dem neuesten Stand. So nutzen viele Besucher die Bestellmöglichkeit über die App. Entweder während sie auf dem Weg zur Filiale sind oder direkt vor Ort am Tisch. Das Essen wird ihnen dann direkt gebracht.

45 Parkplätze und zwei Stromtankstellen

Digital ist auch die Ausstattung selbst: Tablets mit Internetzugang und ein Tisch mit digitalen Spielmöglichkeiten stehen den Gästen zur Verfügung. Für die Kleinen gibt es im Außenbereich Spielmöglichkeiten. Insgesamt 45 Parkplätze gibt es und zwei Stromtankstellen.

Voraussichtlich Mitte Januar soll dann die Aral-Tankstelle eröffnen. „Das waren unsere größten Defizite in der Infrastruktur“, sagt das Gemeindeoberhaupt. Um auf die Tankstelle und die McDonald’s-Filiale aufmerksam zu machen, wird noch ein großer Werbe-Pylon aufgestellt.

Von Stefanie Adomeit