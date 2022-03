Rostock

In der Rostocker Südstadt ist es zu einem schweren Straßenbahn-Unfall gekommen. Die Polizei hat inzwischen bestätigt, dass zwei Bahnen im Bereich „Platz der Freundschaft“, am Kreuzungsbereich nahe der Stadthalle, frontal zusammengestoßen sind. Nach OZ-Informationen stellt sich das Klinikum Südstadt auf mehr als 30 Verletzte ein, alle verfügbaren Kräfte seien in die Notaufnahme geschickt worden, so der Ärztliche Direktor, Prof. Dr. Jan Roesner. Die Rostocker Polizei bestätigte diese Zahlen: „Wir haben aktuell 30 Leicht- und vier Schwerverletzte“, sagte Polizeisprecherin Dörte Lembke der OZ.

Die Hansestadt meldet, dass Autofahrer den Bereich Südstadt weiträumig umfahren sollen. Es kommt bereits zu massiven Behinderungen – unter anderem im Bereich Erich-Schlesinger-Straße. Der Südring ist zwischen Goetheplatz und Schlesinger Straße gesperrt. Vermutlich wohl noch bis weit nach Mitternacht. „Wenn wir mit unseren Ermittlungen durch sind, können erst die Bergungsarbeiten beginnen“, so Lembke. Dafür werden wohl auch ein Kran zum Einsatz kommen.

Bei einem schweren Straßenbahn-Unfall in Rostock sind mehr als 20 Menschen verletzt worden. Quelle: Joachim Kloock

100 Rettungskräfte im Einsatz

An der Unfallstelle sind 100 Rettungskräfte im Einsatz. Die Einsatzleitung hat Rostocks Feuerwehrchef Johann Edelmann übernommen. Die Rettungsleitstelle löst Alarm auch für Katastrophenschutzeinheiten aus, setzt das Prozedere für einen „Massenanfall an Verletzten“ in Gang.

Zur Unfallursache machten die Behörden noch keinerlei angaben: „Wir haben unsere Verkehrsermittler vor Ort. Die werden das Unglück akribisch aufarbeiten. Unterstützt werden wir von Gutachtern der Dekra“, so Polizeisprecherin Lembke.

Vor Ort, so berichten OZ-Reporter, sehe es so aus, als seien Bahnen beim Abbiegen einer Bahn kollidiert. Das würde darauf hindeuten, dass ein Fahrer ein Haltesignal übersehen haben könnte. Bisher ist das aber nur Spekulation. Auch die Rostocker Straßenbahn AG bestätigt den Zusammenstoß: „Es handelt sich um einen schweren Unfall“, so RSAG-Sprecherin Beate Langner. „Einer unserer Fahrer ist ebenfalls schwer verletzt.“

Von Andreas Meyer