Rostock

Werfen Sie mit der OSTSEE-ZEITUNG einen Blick hinter die Kulissen des Radisson-Blu-Hotels in Rostock und gewinnen Sie auf der rund dreistündigen Tour Einblicke in den Arbeitsalltag eines Viereinhalb-Sterne-Hauses. Wir verlosen zwölf Check-in-Tickets für dieses einmalige Erlebnis am 23. September von 16 bis 19 Uhr im Herzen der Hansestadt.

Seien Sie, liebe Leserinnen und Leser dabei, wenn wir Sie mitnehmen auf eine große und spannende Entdeckungstour durch Küche, Lager und Technikräume – Bereiche, die normalerweise nur dem Personal zugänglich sind.

Gemeinsames Abendessen als Höhepunkt

Auf dem Weg durch das im Jahr 2005 eröffnete Hotel erfahren Sie allerhand Wissenswertes darüber, wie etwa ein Zimmerpreis zustande kommt, was die Ausstattung eines Hotelzimmers kostet, nach wie viel Jahren die Betten ausgetauscht werden und wie die Zusammenarbeit zwischen den zahlreichen Abteilungen in einem so großen Hotel reibungslos läuft. Das gemeinsame Abendessen im neu eröffneten Restaurant „KAI40“ wird den Höhepunkt dieser Veranstaltung markieren – den vorherigen Blick in die Töpfe der Köche gibt es inklusive.

Bewerben Sie sich bei uns mit Ihrer Kurzbiografie. Verraten Sie uns Ihr Alter und woher Sie kommen, was Sie beruflich machen und warum Sie an der Veranstaltung teilnehmen möchten. Schreiben Sie uns, was Sie schon immer von einem Gastgeber eines großen Hotels wissen wollten.

Hoteldirektor empfängt Teilnehmer persönlich

Hoteldirektor Daniel Bojahr wird Sie persönlich empfangen und Rede und Antwort stehen. „Ich freue mich auf den Blick hinter die Kulissen mit meinen Gästen und bin wahnsinnig gespannt auf das Feedback der Teilnehmer. Ich bin überzeugt, dass wir gute Gespräche führen werden an diesem sehr besonderen Abend.“

Schreiben Sie uns: OSTSEE-ZEITUNG, Stichwort: Hotel, Richard-Wagner-Straße 1a in 18055 Rostock. Schicken Sie uns eine Mail an: chefredaktion@ostsee-zeitung.de

Von Juliane Lange