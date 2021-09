Jetzt doch: Nienhagen soll schnell eine Ortsumgehung bekommen

Rostock

Aufatmen in Nienhagen: Der Rostocker Ortsteil zwischen Hinrichsdorf und Jürgeshof soll nun schneller eine Ortsumgehung bekommen. Dafür haben die Nienhäger lange gekämpft. Das Projekt Umgehungsstraße steht zwar bereits im sogenannten MOPZ – Mobilitätsplan Zukunft. Allerdings nur als langfristiges Projekt. Dass es nun schneller gehen soll, hat die Bürgerschaft entschieden – mit einer einzigen Stimme Mehrheit.

Starkgemacht hatten sich vor allem Daniels Peters und seine CDU-Fraktion in der Bürgerschaft. „Wenn man sich mal die Mühe macht, die Situation vor Ort zu beobachten, merkt man, wie angespannt es in dem Bereich ist. Dort quetschen sich Lkw durch die Straße. Hinzu kommt ein massiver Pkw-Verkehr“, so Peters.

Unterstützung für den Antrag gab es zum Teil von den Linken in der Bürgerschaft. Fraktionsvorsitzende Eva-Maria Kröger erklärte aber: „Wir werden unterschiedlich abstimmen.“ Sie selbst könne jeden verstehen, der an einer vielbefahrenen Straße lebt und sich eine Umgehung wünscht. Das sei belastend. Kröger hatte sich bei der Abstimmung enthalten, schloss sich jedoch der Meinung von Anke Knitter (SPD) an.

Grüne und SPD gegen schnelleren Bau der Ortsumgehung

Sie plädierte dafür, den einst langfristig beschlossenen MOPZ auch einzuhalten. „Wir haben dafür schon einmal Prioritäten beschlossen. Das hat unter anderem mit Planungsvorläufen zu tun.“ Sie lehnt daher den Antrag ab. Genauso wie die Grünen – Fraktionsvorsitzender Uwe Flachsmeyer sprach sich dagegen aus. Eine weitere Straße zu bauen, sei nicht die Lösung.

Umwelt- und Bausenator Holger Matthäus (Grüne) hatte die Bürgerschaft noch vor Schnellschüssen gewarnt. Man müsse auch beobachten, wie sich der Seehafen weiterentwickelt. Sein Ziel sei ein Lärmschutzwall. Er hatte bereits im Vorfeld erläutert, dass aus verkehrsrechtlicher Sicht kein Handlungsbedarf bestehe.

Freuen dürften sich allerdings nun die Nienhäger. Sie nämlich haben ihr Ziel erreicht – eine Umgehungsstraße bekommt nun eine höhere Priorität. Starkgemacht hatte sich dafür auch der zuständige Ortsbeirat. Vorsitzender Kurt Massenthe (parteilos) mahnte, das Projekt unbedingt vorzuziehen.

