Chaos im Rostocker Jugendamt. Seitdem die OZ über Fälle von Mobbing, Erpressung, Amtsmissbrauch, anonymen Anzeigen und Briefen in der Behörde berichtet hat, melden sich immer mehr Menschen zu Wort. Jetzt reden Mitarbeiter des Jugendamtes. Mehrere Betroffene aus der Behörde berichten im Gespräch mit der OZ anonym von einem toxischen System aus Machtmissbrauch, Mobbing von oben, Unterdrückung, Überforderung und Angst.

50 bis 80 Fälle pro Mitarbeiter parallel?

Die Verängstigung der Jugendamtsmitarbeiter, die sich an die OZ gewandt haben, ist so groß, dass sie weder ihren Namen (ist der Redaktion bekannt), ihr Alter noch ihr Geschlecht in der Zeitung lesen wollen. Sie sagen, dass das Grundübel in der Behörde die totale Überlastung sei. Es gibt in Rostock eine Vereinbarung, unterschrieben vom damaligen Oberbürgermeister Methling, dass jeder Jugendamts-Fallmanager eine maximale Quote von 1:35 zu erfüllen hat. Das heißt, dass ihm die Amtsleitung nicht mehr als 35 Fälle gleichzeitig aufbürden dürfe. Das Verhältnis schwanke aber zwischen 1:50 und 1:80, so die Mitarbeiter. Es gebe also Kollegen, die bis zu 80 Fälle von Jugend- und Familienhilfe parallel betreuen müssten. Bei einer 35er-Quote sei niemand.

Steffen Bockhahn, Senator für Soziales, Jugend, Schule und Sport in Rostock. Quelle: Ove Arscholl

Sozialsenator Steffen Bockhahn (Die Linke) widerspricht dazu jedoch. Er sagt, dass es ein harter Kampf gewesen sei, damals den OB von diesem Personalschlüssel zu überzeugen, diese Vereinbarung jetzt aber gelte: „Wir haben bundesweit eine der besten Quoten, die, wenn alle da sind, bei 1:35 liegt. Und das ist immer das Ziel – der angestrebte Fallschlüssel von 1:35.“

Natürlich sei in Urlaubszeiten und bei erhöhtem Krankenstand, so Bockhahn, auch eine höhere Quote mit bis zu 80 Fällen pro Mitarbeiter in Einzelfällen denkbar. Aber: „Dass das regelmäßig der Fall war, ist ist mindestens zwei, drei Jahre her. Wir hatten hier die Situation mit über 100 Fällen pro Mitarbeiter. Das haben wir geändert. Wir haben immer noch Fluktuation. Aber die ist geringer geworden“, so der Senator.

Kontrollzwang, keine Wertschätzung, Misstrauen

Die Mitarbeiter erwidern: „Der Druck von oben, den wir täglich kriegen, ist einfach nicht mehr auszuhalten. Das macht uns krank!“ Und dieser Druck werde an die Träger, an die Eltern und schließlich an die Kinder weitgegeben. „Es gibt extremes Mobbing von oben nach unten.“ Die meisten würden unter den Verhältnissen leiden: maximale Kontrolle, keine Wertschätzung, permanentes Misstrauen. Auf dieser Basis, so die Pädagogen, sei Jugend- und Familienhilfe überhaupt nicht möglich.

Der Krankenstand innerhalb der Behörde sei ungewöhnlich hoch. Die Zahl der Überlastungsanzeigen, die einzelne Kollegen, aber auch Teams schreiben, ebenfalls. Eine Mitarbeiterin hat seit 2010 insgesamt vier Mal innerhalb der Behörde angezeigt, dass sie überlastet sei und ihre Arbeit nicht schaffen könne. Passiert sei daraufhin jedoch nichts. Im Gegenteil.

Seit 2019 habe der Druck noch mal zugenommen. Es herrsche ein System des totalen Misstrauens der Leitung gegenüber den Mitarbeitern, es gebe ständigen Druck, zum Beispiel, indem ungewöhnlich oft mit dienstrechtlichen Konsequenzen gedroht werde und andauernd neue Anweisungen erlassen werden, so dass man überhaupt nicht mehr durchsehen kann.

„Ich fühle mich in dieser Behörde verfolgt!“

Jede kritische Äußerung hätte dienstrechtliche Konsequenzen. Ein Mitarbeiter sagt: „Wer den Mund aufmacht, kriegt Ärger, wird andauernd versetzt und kriegt immer mehr Arbeit aufgenackt.“ Alles andere werde ausgesessen.

Eine Frau Mitte 40 sagt: „Ich liege jede Nacht vor Angst wach und grübele. Ich gehe mit Bauchschmerzen und Herzrasen zur Arbeit und mit Kopfschmerzen wieder nach Hause und bin dann total fertig – könnte nur noch heulen. Ich arbeite gern in diesem Bereich. Das macht mir Spaß. Ich bin belastbar und flexibel. Aber so geht es nicht mehr weiter. Es macht mich krank! Nicht die Arbeit mit den Familien, sondern das System. Ich werde kündigen und mir was anderes suchen, weil ich es nicht mehr aushalte. Ich fühle mich in dieser Behörde verfolgt!“

Von Michael Meyer