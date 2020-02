Jetzt teilnehmen: Tickets für Heinz-Erhardt-Show in Stralsund und Rostock zu gewinnen

Rostock

Heinz Erhard war einer der bedeutendsten deutschen Künstler des 20. Jahrhunderts. Jahrelang begeisterte er sein Publikum mit seinem Humor. Mit einem Musical soll sein Werk geehrt und lebendig gehalten werden. 2020 startet die Tour.

Die OSTSEE-ZEITUNG verlost 20 Mal zwei Freikarten für „Die Große Heinz Erhardt Show - Ein Musical über den unvergessenen Schelm“ in der Stadthalle in Rostock am 22. Februar 20 Uhr und die Vogelsanghalle im Hansedom Stralsund am 23. Februar 20 Uhr 2020.

Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, einfach hier eine Frage beantworten und registrieren. Das Gewinnspiel läuft bis Donnerstag, den 20. Februar, 15 Uhr, danach werden die Gewinner benachrichtigt. Die Tickets werden zugeschickt.

Von OZ