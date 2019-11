Joachim Gauck gesteht im Interview: „Ich war kein guter Student“

Rostock

Wir haben Joachim Gauck im Interview auf den Zahn gefühlt: Was bedeutet Rostock für ihn? Wie war er als Student? Was würde er der Rostocker Uni zum Jubiläum schenken?

Sie sind auch jetzt noch viel auf Achse. Was bedeutet Rostock für Sie?

Joachim Gauck: Rostock ist meine Geburtsstadt und ich habe meine gesamte Ausbildung hier gemacht, bin nach dem Krieg auf eine Behelfsschule in Brinckmansdorf gegangen. Dann war ich noch kurz in der ganz kleinen Steintor-Schule in der Augustenstraße, in der Altstädtischen am Alten Markt. In der Goetheschule habe ich mein Abi gemacht und an der Rostocker Uni studiert. Hier habe ich bis 1990 als Gemeindepastor in Evershagen und zeitweilig als Stadtjugendpastor gearbeitet, hier sind meine Kinder geboren, hier habe ich Freunde fürs Leben gewonnen und hier habe ich mit den Rostockern die wichtigste Zeit meines Lebens verbracht: den revolutionären Umbruch 1989.

Sie haben 1958 bis 1965 Theologie studiert. Würden Sie heute etwas anderes studieren? OZ-Chefredakteur Andreas Ebel im Gespräch mit Joachim Gauck, elfter Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland (2012-2017) Dietmar Lilienthal

DDR-bedingt konnte ich nichts anderes studieren als Theologie, was mir aber auch lag. Ich war in der Jungen Gemeinde. Ich wollte nicht kommunistisch werden und war auch nicht in der FDJ. Da war die Kirche für mich wichtig. Heute könnte ich auch Geschichte oder Politologie studieren.

Ist Rostock für Sie Heimat?

Ja. Auch wenn ich seit 1990 durchgängig in Berlin wohne. Aber ich merke es, wenn ich herkomme. Wenn ich das Ortsschild sehe, bekomme ich ein Lächeln auf dem Gesicht. In meinen Träumen bin ich meistens hier im alten Rostock und an der Ostsee – Wustrow auf dem Fischland.

Was sind Ihre schönsten Erinnerungen an die Unizeit in Rostock?

In der Theologischen Fakultät gab es prägende akademische Lehrer, aber eine besonders eindrückliche war für uns Studenten Dr. Peter Heidrich – ein höchst gebildeter, von abendländischer Kultur durchdrungener, eigenwilliger Christenmensch. Der war so distanziert vom Staat, der konnte nie Professor werden. Er hat uns, auch philosophisches und literarisches Wissen vermittelt. Ich war kein guter Student, aber ich habe gerne Handball gespielt.

An der Uni?

Mit etlichen Theologen war ich bei der Gründung der Sektion Handball der HSG aktiv. Die gab es noch nicht. Ich erinnere mich mehr an das Handballspielen als an die eine oder andere Vorlesung, an die ich mich erinnern sollte.

An welcher Position haben Sie gespielt?

Ich war Stürmer, aber nicht allzu stark. Sonst wäre ich ja in eine gute Mannschaft gekommen. Rostock war ja damals eine Handball-Hochburg. Es ist ein Jammer, was seitdem passiert ist. Wir müssten mit Kiel auf Augenhöhe stehen. Das fällt mir ein, wenn ich an alte Rostocker Handballzeiten denke.

Wo haben Sie als Student gefeiert?

Feiern? Das ist so eine Sache. Ich gehöre zu der Sorte von DDR-Menschen, die schon als Kind geheiratet haben. Mit 19 in der Ehe, mit 20 zum ersten Mal Papa, mit 22 zum zweiten Mal. Das war alles in meiner Studienzeit. Wir waren arm, hatten noch nicht einmal eine Waschmaschine – und sind dann mit Baby bei Oma in einem Zimmer untergekrochen. Deshalb ist das lustige Feierleben an mir vorbeigegangen.

Sie halten die Festrede zum Universitätsjubiläum am Dienstag in Rostock …

Ja, das freut mich sehr. Ich habe ja über die Jahre den einen oder anderen Ehrendoktortitel im In- und Ausland bekommen. Die Rostocker waren die ersten, die an mich gedacht haben. Das vergesse ich ihnen nie. Wahrscheinlich stand nirgends in den Analen, was ich für ein Student gewesen bin (lacht). Aber ich sage Studenten dann gerne, dass trotzdem noch etwas aus einem werden kann.

Wie sehen sie Rolle der Uni in der Geschichte?

Wenn wir heute an die Geschichte der Uni denken, dann dürfen wir nie vergessen, dass auch Unis Orte sind, an denen sich Diktatur ausbreitet. Und das haben die älteren Unis in Deutschland-Ost zweimal erlebt. Auch wenn wir unsere stolzen Feste feiern, müssen wir uns gleichzeitig klarmachen, dass der Geist auch missbraucht werden kann. Und dass auch innerhalb unserer Universitäten Menschen verfolgt wurden wegen eines anderen Denkens oder eines anderen Glaubens.

Dass wir all das überwunden haben, das bewegt mich. Wir müssen uns auch vorstellen, was Mecklenburg und Vorpommern in der Geschichte waren. Nicht gerade Motoren des Fortschritts. Und wenn es dann in diesen Zeiten innovative, zukunftsfähige Universitäten und neue wissenschaftliche Institute gibt, ist das schon etwas besonders Wichtiges für das Land Mecklenburg-Vorpommern.

Was würden Sie der Uni Rostock zum Jubiläum schenken? Erleuchtet wird die Rostocker Uni im Rahmen der Festivitäten zu ihrem 600. Geburtstag. Joachim Kloock

Es gibt einen starken Wettbewerb unter unseren Universitäten. Die Spitzenuniversitäten heben immer leicht ab, haben größere Möglichkeiten, zusätzliche Gelder einzuwerben. Ich bin besorgt, was die universitäre Breite betrifft. Dass wir irgendwann sechs Unis in Deutschland haben, die weltweit mithalten können, und dass bei den anderen eine Dürre einsetzt. Unsere Ressource ist Bildung. Wer das nicht begreift, der wird zu spät kommen. Die Uni muss finanziell gut ausgestattet werden.

Außerdem wünsche ich der Uni, dass sich die Wissenschaftler bei den relevanten öffentlichen Debatten deutlicher beteiligen, etwa wenn es um Energiefragen und Klimafragen, um technologische Innovationen geht, um mit Vernunft und Sachkenntnis Debatten zu kultivierten.

Ist die Wissenschaft nicht selbstbewusst genug?

Sie ist auf ihren Fachkongressen und innerhalb der universitären Welt selbstbewusst genug. Es ist aber für viele zu anstrengend, sich auf die Ebene der Laien zu bewegen, da muss man Fachwissen vereinfachen, was nicht allen Wissenschaftlern liegt. Aber dadurch überlässt man die Debatte denen, die weniger wissen.

Von Andreas Ebel