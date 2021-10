Rostock

Es wird gehämmert, geschweißt und gemalt – die Jobfactory in der Rostocker Hansemesse steht in diesem Jahr unter dem Motto „Berufsorientierung live erleben“, wie der Projektleiter Lukas Gresch sagt. Schüler und Schülerinnen können sich nicht nur Infobroschüren mitnehmen, sondern auch sich selbst ausprobieren.

Diese Möglichkeit nutzt Collin Burgfeld von der Schule Am Schwanenteich in Rostock. Er sitzt auf einem Gabelstapler und lässt sich von Marc Strelau, vom Rostocker Fracht- und Fischereihafen erklären, wie er die Maschine bedienen muss. „Ich liebe alles, was mit Fahrzeug fahren zu tun hat“, sagt der 14-Jährige. Eine Ausbildung in dem Bereich kann er sich vorstellen. Daher war für ihn auch klar, welchen Stand er auf der Jobmesse als Erstes ansteuert. Im nächsten Jahr will er ein Praktikum in dem Unternehmen machen.

100 Schulen bei der Jobfactory

Auf der Jobfactory informieren am Freitag und Samstag etwa 120 Aussteller aus neun Branchen über circa 450 Ausbildungsberufe und Studiengänge. Von Alba über Stadtwerke Rostock bis zu Aida Cruises und der Wiro sind verschiedenste Unternehmen vertreten. Bis zu 10 000 Besucher werden an den zwei Tagen auf dem Gelände der Hansemesse erwartet. Um die 100 Schulen aus ganz MV haben sich im Vorfeld bei der Jobmesse angemeldet, wie Gresch berichtet. Der Bedarf an Berufsorientierung sei groß.

Bildergalerie: So war der erste Tag der Rostocker Jobfactory

Dem stimmen auch die Lehrerinnen Anni Hyde und Steffi Schumacher vom Evangelischen Bildungscampus Dettmannsdorf zu. „Es ist schön, dass die Schülerinnen und Schüler wieder etwas sehen können“, sagt Hyde. Die digitalen Ausweichmöglichkeiten seien nicht das Gleiche, finden die Lehrerinnen, die das Fach Berufsorientierung unterrichten. Corona habe zudem das Denken und Handeln der Jugendlichen beeinflusst. Negativ-Beispiele aus der Familie hätten dafür gesorgt, dass sich viele nun nach krisensicheren Jobs umschauen.

Viele Jugendliche wollen zur Polizei

Großer Andrang herrschte am Freitagmorgen an dem Stand der Bundespolizei. „Es ist mehr geworden durch Corona“, resümiert Einstellungsberater Marko Moderecker. Seit der Eröffnung der Jobfactory um 9 Uhr seien die Tische voll und das Interesse an dem Job groß. Jana Novikov und Josephine Schüler nehmen sich ebenfalls einen Flyer mit. Sie interessieren sich schon lange für den Beruf der Polizistin. Josephine ist sich allerdings noch nicht sicher, ob sie Chancen auf den Job hat. Als Plan B würde die 16-Jährige in der Zukunft gerne Tierheimleitern werden. Ihre Freundin Jana möchte später in einem sozialen Beruf arbeiten. „Polizei oder Medizin“, sagt sie. Auf der Jobmesse erkundigen sich die beiden nach den Möglichkeiten. Auch Themen wie Gehalt und benötigter Notendurchschnitt spielen dabei eine Rolle.

Einen ähnlichen Berufswunsch hat auch Anna Gentile von der Ernst-Moritz-Arndt-Schule in Greifswald. Sie möchte nach der Schule zum Zoll gehen. Die Zehntklässlerin will dafür im Januar ein Praktikum machen. Ihre Freundinnen Samar Al Barm und Emma Haak wollen etwas Medizinisches machen. Während Samar gerne Chirurgin werden möchte, sieht Emma ihre Zukunft als Pflegefachfrau. Dieser Entschluss steht für die 14-Jährige bereits seit zwei Jahren fest. Ein Praktikum in der Kinderpflege soll den Wunsch verfestigen.

Kostenlose Bewerbungsfotos und kreative Auszeiten

Eine lange Schlange hat sich in der Hansemesse vor dem Raum für kostenlose Bewerbungsfotos gebildet. Viele Schülerinnen und Schüler nutzen diese Chance. Wem der Kopf schwirrt vor lauter Informationen, der bekommt bei einem Stand von der Gesellschaft für Gesundheit und Pädagogik eine kreative Auszeit. Dort können Besucher der Messe sich an einer Leinwand künstlerisch austoben oder einen Beutel bemalen, den sie im Anschluss mit nach Hause nehmen.

An diesem Tisch ist Lynn Schuldt anzutreffen. Sie besucht die elfte Klasse am Schulcampus in Röbel und interessiert sich für den Beruf der Hebamme. Festgelegt hat sie sich aber noch nicht, weshalb sie die Möglichkeiten, die die Jobmesse bietet, nutzt.

Wer sich handwerklich ausprobieren möchte, kann an dem Stand vom Warnemünder Bau Nägel ins Holz hämmern. Eine Aktion, die vielen Spaß macht. „Es kommen mehr Leute, als gedacht“, kommentiert Marc Richter, Bauleiter des Unternehmens. Mit 13 Hammerschlägen haut auch Tom Ole Neumann von der Europaschule Rövershagen einen Nagel ins Holz. Er möchte nach seinem Schulabschluss eine Ausbildung zum Elektromonteur machen.

Von Gina Henning