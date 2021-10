Einstieg in die Berufswelt - Jobfactory 2021 in Rostock: Das erwartet die Besucher in der Hansemesse

Die Arbeitnehmer von morgen können sich am Freitag und Samstag (22. und 23. Oktober) bei der Jobfactory in der Rostocker Hansemesse über Ausbildungsberufe, Studiengänge und weitere Möglichkeiten nach dem Schulabschluss informieren. Was die Besucher erwartet und welche Corona-Regeln gelten.