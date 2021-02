Jördenstorf

In Jördenstorf bei Teterow (Landkreis Rostock) ist am Dienstag eine Scheune mit rund 1000 darin gelagerten Stroh- und Heuballen niedergebrannt. Wie die Polizei in Güstrow mitteilte, wird der Schaden auf rund 230 000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Der Brand der 50 mal 20 Meter großen Scheune war gegen Mittag gemeldet worden. Mehrere Feuerwehren aus der Region insgesamt rund 50 Einsatzkräften konnten das Gebäude nicht mehr retten, sondern mussten es kontrolliert abbrennen lassen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von dpa/OZ