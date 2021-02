Rostock

Ob bei Schnee, im Eis oder wie jetzt im Sonnenschein – die „Santa Barbara Anna“ liegt endlich wieder an ihrem Stammplatz. Das stolze Traditionsschiff gehört zum Bild des Rostocker Stadthafens.

Damit das auch weiter so bleibt, hat der Bramschot Betreiberverein dem Dreimaster Ende vergangenen Jahres einen Werftaufenthalt in Wolgast spendiert. „Statt geplanter drei hat der am Ende neun Wochen gedauert“, sagt Vereinssprecher Klaus Apel. Aber das sei fast normal, wenn man so ein altes Schiff mal genauer untersucht.

Dafür sei das Ergebnis sehr schön geworden und die „Santa Barbara Anna“ hätte nun wieder alle notwendigen Genehmigungen, um auch die kommenden fünf Jahre mit vielen Passagieren aufs Meer hinaus zu dürfen. „Das macht uns stolz, aber auch ein bisschen arm“, sagt Apel. Der Verein musste für den Werftaufenthalt samt der notwendigen Arbeiten etwas mehr als 150 000 Euro ausgeben. „Das hat unsere Rücklagen aufgefressen“, berichtet der Rostocker.

Ausfahrten sind sehr gefragt

Und das nach einem Jahr, in dem durch die Pandemie kaum Ausfahrten mit Passagieren möglich waren und damit viel Geld fehlte. „Theoretisch planen wir den Saisonstart zum 1. Mai“, so Apel. Praktisch könne man aber wohl erst dann wieder voll loslegen, „wenn Corona wieder nur eine Biersorte ist“. Bis dahin gelten auch auf dem Segler Einschränkungen bezüglich der Zahl der Mitfahrer.

Vereinsvorsitzender Olaf Kalweit steht an Bord der „Santa Barbara Anna“ im Rostocker Stadthafen. Quelle: Ove Arscholl

Schon jetzt liegen dem Verein für dieses Jahr zahlreiche Einladungen für Veranstaltungen rund um die Ostsee vor. Doch geplant würde noch verhalten, da keiner wisse, wie sich der Fortschritt der Pandemie und beim Impfen entwickle. „Generell sind unsere Ausfahrten sehr gefragt. Viele scharren schon mit den Hufen, außerdem gibt es ja noch jene, die ihre ausgefallenen Termine aus dem vergangenen Jahr nachholen wollen“, so Apel.

Für den Betreiberverein sind die Fahrten außerdem wichtig zum Geld verdienen. „Schließlich müssen wir jeden Monat knapp 5000 Euro erwirtschaften“, gibt der Sprecher einen Einblick. „Wir sind wie Schausteller und müssen im Sommer das Geld verdienen, um damit auch über den Winter zu kommen.“

Pandemie erschwert Saisonvorbereitung

Die besondere Situation durch die Pandemie erschwere auch die Saisonvorbereitungen. Normalerweise würden sich die rührigen Mitglieder regelmäßig zu größeren Arbeitseinsätzen treffen. „Jetzt müssen wir das entzerren, gehen einzeln, sodass eigentlich immer jemand auf dem Schiff ist“, erklärt der 67-Jährige. Nach dem Werftaufenthalt seien außerdem an Bord noch zahlreiche weitere Dinge aufgefallen, die in die Jahre gekommen sind. „Das Schiff wird in diesem Jahr 70 und ist eine rüstige alte Dame. Aber am Deckshaus, der Belüftung und der Kombüse müssen wir etwas tun“, zählt Apel auf.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das viele seemännische Zubehör des Seglers, welches sich über die Jahre ansammelte, lagert mittlerweile an einem anderen Platz. Denn der Verein musste im letzten Jahr auch noch die bisherige Werkstatt räumen und hat nun in der Werftstraße einen neuen Platz gefunden. Auch die Miete für dieses Objekt müsse aber eben finanziert werden.

Joey Kelly: Bekenntnis zu Schiff und Verein

Der Eigner des Dreimast-Topsegelschoners, Musiker Joey Kelly, habe sich das Schiff nach der Rückkehr aus Wolgast schon angeschaut. „Bei dem Treffen in Rostock hat er sich noch mal formell dazu bekannt, dass wir als Verein das Schiff weiter betreiben dürfen und er es uns ohne Gegenleistung zur Verfügung stellt“, erzählt Apel.

Bei Musiker Kelly seien es vor allem emotionale Beziehungen, die zum Schiff bestehen. „Einst hat es sein Vater gekauft und es ist nach der verstorbenen Mutter bekannt“, erzählt Klaus Apel. Den Vereinsmitgliedern gehe hingegen es vor allem um den Erhalt der „Santa Barbara Anna“. „Schließlich ist es das einzige Traditionsschiff dieser Kategorie, das noch in Bewegung ist“, so der Sprecher stolz. Der Betreiberverein legt außerdem Wert auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Und natürlich auf die Vermittlung seemännischer Traditionen an den Nachwuchs – damit das wertvolle Wissen auch zukünftig in der Hansestadt erhalten bleibt.

Von Claudia Labude-Gericke