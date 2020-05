Schwerin/Rostock

In der zweiten Stufe des Corona-Öffnungsplans hat die Landesregierung auch den Freizeit- und Vereinssport in Mecklenburg-Vorpommern bedacht. Nachdem bisher nur Einzelaktivitäten im Freien sowie Tennis-, Segel- und Golfsport unter Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften zulässig war, gelten seit Donnerstag weitere Erleichterungen. Erlaubt ist das kontaktfreie Sporttreiben unter freiem Himmel in Gruppen mit bis zu fünf Personen.

Das ist möglich – eine beispielhafte Auflistung ohne Anspruch auf Vollständigkeit von A bis Z.

Aerobic, Yoga, rhythmische Sportgymnastik, Turnen: Alles, was draußen trainiert werden kann, ist gestattet. Allerdings bleibt für die Turner das Gerätetraining schwierig, da die Hallen geschlossen bleiben. Yogagruppen können ihr Training ins Freie verlegen oder weiter per Livestream in Verbindung bleiben.

Basketball: Die Outdoor-Courts sind wieder geöffnet. Hier darf gespielt werden – allerdings ohne Körperkontakt. Dribblings, Korbwurftraining und das Training von Spielformen mit Abstand ist machbar. Allerdings könnte der Andrang auf die Plätze im Freien deutlich größer sein als das Angebot. Dort werden sich vor allem Handballer, Fußballer und Basketballer arrangieren müssen.

Eishockey: Da die Hallen vorerst geschlossen bleiben, müssen die Cracks sich gedulden und können sich lediglich mit Athletik- und Krafttraining fit halten.

Fitnessstudios: Die Betreiber von Fitnessstudios von denen es in MV 125 gibt, sind „gekniffen“. Sie bleiben weiter geschlossen und müssen sich aufgrund der politischen und behördlichen Vorgaben weiter in Geduld üben. Betroffen sind 140 000 Fitnessstudiomitglieder, die wohl bis weit in den Juni dicht bleiben sollen.

Fußball: Alles, was unter freiem Himmel – also auf Rasen- und Hartplätzen sowie am Strand – ausgetragen werden kann ist erlaubt – in Gruppen bis zu fünf Personen und mit Mindestabstand. Wettkämpfe in Form von Turnieren bleiben somit vorerst ausgeschlossen.

Golf: Die Golfplätze sind bereits seit 20. April wieder geöffnet. Der Sport kann dort unter Auflagen ausgeübt werden.

Handball: Die Handballer warten wie fast alle Mannschaftssportler weiter sehnsüchtig auf die Öffnung der Sporthallen und die Lockerung der Kontaktbeschränkungen. Derzeit ist ihr Training nur in Kleinstgruppen mit bis zu fünf Spielern erlaubt – Körperkontakt ausgeschlossen. Es wird wohl weiterhin viel Kraft und Athletiktraining geben.

Kampfsport: Kampfsport wie Boxen, Judo, Ringen, Karate usw. ist Kontaktsport und bleibt bis auf Weiteres untersagt. Die Aktiven können individuell im Freien Sport treiben, um fit zu sein, wenn es – hoffentlich bald – wieder losgehen kann.

Leichtathletik: Laufen und alle anderen leichtathletischen Disziplinen können im Freien in Gruppen bis zu fünf Sportlern wieder trainiert werden. Der Landessportbund verhandelt derzeit mit der Landesregierung, ob nicht auch wieder kleinere Wettkämpfe ermöglicht werden können. Dazu gibt es aber noch keine Entscheidung.

Rudern, Kanu, Drachenbootsport: Ruderer und Kanuten können im Einer trainieren. Aufgrund der Abstandsregelung ist mehr im Moment nicht drin. Bei Drachenbootfahrern ist Kreativität gefragt, denn in voller Mannschaftsstärke ist derzeit kein Training auf dem Wasser möglich.

Schwimmen: Die Schwimmhallen bleiben bis auf Weiteres nur für Leistungssportler geöffnet. Auch für sie gelten Einschränkungen. Duschen und Umkleidebereiche in den Hallen sind geschlossen. Eine Alternative für Trainingsgruppen der Schwimmer ist – wenn das Wasser warm genug ist –, in die Ostsee, die Seen oder Flüsse des Landes auszuweichen.

Segeln: In den Einmann-Bootsklassen (Opti, Laser, Laser Radial usw.) kann der Trainingsbetrieb nun auch wieder in etwas größeren Gruppen erfolgen.

Tennis: Der weiße Sport war bereits in der ersten Stufe ab 20. April möglich. Jetzt dürfen im Freien weiter Einzel und Doppel gespielt werden – ohne Abklatschen und mit Abstand. Die Umkleideräume und Duschen auf den Plätzen sind weiter dicht.

Volleyball, Beachvolleyball: Beide Sportarten sind nur unter freiem Himmel mit ausreichend Abstand und mit bis zu fünf Personen erlaubt.

Corona-Leitlinien des Deutschen Olympischen Sportbundes Distanzregeln einhalten Ein Abstand von mindestens 2 Metern zwischen den anwesenden Personen trägt dazu bei, die Übertragungswahrscheinlichkeit von Viren deutlich zu reduzieren. Auf Grund der Bewegung beim Sport ist der Abstand großzügig zu bemessen. Die Steuerung des Zutritts zu den Sportanlagen sollte unter Vermeidung von Warteschlangen erfolgen. Körperkontakte müssen unterbleiben Sport und Bewegung sollten kontaktfrei durchgeführt werden. Auf Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen und Jubeln oder Trauern in der Gruppe wird komplett verzichtet. Die Austragung von Zweikämpfen, z. B. in Spielsportarten, sollte unterbleiben. In Zweikampfsportarten kann nur Individualtraining stattfinden. Mit Freiluftaktivitäten starten Sport und Bewegung an der frischen Luft im öffentlichen Raum oder auf öffentlichen und privaten Freiluftsportanlagen erleichtern das Einhalten von Distanzregeln und reduzieren das Infektionsrisiko durch den permanenten Luftaustausch. Spiel- und Trainingsformen sollten, zunächst auch von traditionellen Hallensportarten, im Freien durchgeführt werden. Hygieneregeln einhalten Häufigeres Händewaschen, die regelmäßige Desinfektion von stark genutzten Bereichen und Flächen sowie der Einsatz von Handschuhen kann das Infektionsrisiko reduzieren. Dabei sollten die Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen bei gemeinsam genutzten Sportgeräten besonders konsequent eingehalten werden. In einigen Sportarten kann der Einsatz von Mund-Nasen-Schutzmasken sinnvoll sein. Vereinsheime und Umkleiden bleiben geschlossen Die Nutzung von Umkleiden und Duschen in Sporthallen und Sportvereinen wird vorerst ausgesetzt. Die Gastronomiebereiche bleiben geschlossen, ebenso wie die Gesellschaftsund Gemeinschaftsräume. Fahrgemeinschaften vorübergehend aussetzen In der Übergangsphase sollte auf die Bildung von Fahrgemeinschaften zum Training und zu Wettkämpfen verzichtet werden. Ebenso ungeeignet ist der Einsatz von Minivans. Zudem ist auf touristische Sportreisen zu verzichten. Veranstaltungen und Wettbewerbe unterlassen Um die Distanzregeln einzuhalten, sollten derzeit keine sozialen Veranstaltungen des Vereins stattfinden. Dies gilt sowohl für Festivitäten als auch für Versammlungen. Die Bundesregierung hat es Vereinen kurzfristig gestattet, ihre Mitgliederversammlungen im Bedarfsfall auch digital durchzuführen. Zudem sind jegliche Zuschauerveranstaltungen in den Vereinen untersagt. Nicht gestattet sind zunächst auch sportliche Wettbewerbe. Trainingsgruppen verkleinern Durch die Bildung von kleineren Gruppen beim Training (bis zu fünf Personen), die im Optimalfall dann auch stets in der gleichen Zusammensetzung zusammenkommen, wird das Einhalten der Distanzregeln erleichtert und im Falle einer Ansteckungsgefahr ist nur eine kleinere Gruppe betroffen bzw. mit Quarantäne-Maßnahmen zu belegen. Angehörige von Risikogruppen besonders schützen Für Angehörige von Risikogruppen ist die Teilnahme am Sport ebenfalls von hoher Bedeutung. Umso wichtiger ist es, das Risiko für diesen Personenkreis bestmöglich zu minimieren. Individualtraining kann eine Option sein. Risiken in allen Bereichen minimieren Dieser Punkt ist insbesondere ein Appell an den gesunden Menschenverstand. Wenn man bei einer Maßnahme ein ungutes Gefühl hat, sich über die möglichen Risiken nicht im Klaren ist, sollte darauf verzichtet werden und alternativ eine risikofreie Aktivität gesucht werden.

Von Christian Lüsch