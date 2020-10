Rostock

„Von hier vorne sieht es fast voll aus“, Birger Birkholz, Vorstandsvorsitzender der Rostocker Bachgesellschaft flüchtete sich ein wenig in augenzwinkernden Humor. 85 Gäste saßen verstreut in der Rostocker Universitätskirche am Uniplatz. Nach Coronaregeln ausverkauft, aber eben doch ganz schön übersichtlich. Dabei hätte die Bachgesellschaft das Eröffnungskonzert der 1. Rostocker Bachtage auch ohne Beschränkungen locker vollgekriegt mit mehr als 250 Gästen – was wohl für alle Konzerte der Reihe gilt, die bis zum 18. Oktober in die Unikirche, die Nikolaikirche, evangelische Kirche Warnemünde, den Barocksaal und die Bühne 602 zu Konzerten, Gottesdiensten und einer Lesung im Sinne Johann Sebastian Bachs lädt.

Bachtage sollen nach Bachfestival 2019 in Rostock etabliert werden

Wen das irritieren mag - es sind tatsächlich die ersten Bachtage in Rostock als neue Reihe, die fest etabliert werden soll. 2019, das war das Internationale Bachfestival, das jedes Jahr wandert und in diesem Jahr in Leipzig hätte steigen sollen, wegen der Corona-Pandemie aber abgeblasen wurde. Von daher hat man noch Glück gehabt in Rostock, dass man mit dem internationalen Renommee-Projekt vor einem Jahr an der Reihe gewesen ist.

Birger Birkholz begrüßte die versprengten Gäste in der Kirche mit den Worten: „Man soll Mut haben, wenn man Konzerte organisiert, und man soll Mut haben, wenn man zu Konzerten geht. Danke, dass sie trotz allem gekommen sind.“ Humor hat der Mann. Dafür war das Programm des Eröffnungskonzert, sagen wir mal so: etwas akademisch.

Nun hat man bei Johann Sebastian Bach ja schnell mal so ein Grundgefühl , dass es nicht nur um den musikalisch-sinnlichen Genuss geht, sondern immer auch um göttliche Erhabenheit– daher gern die Kirche als Konzertort – und um den musikpädagogischen Mehrwert – daher die Erklärstücke. Das kommt dann oft ein wenig intellektuell rüber und wirft die Frage auf, ob das allgemeine Publikum langfristig damit angesprochen wird oder es doch eher ein Event für Musiker, Musiklehrer und Musikwissenschaftler bleibt.

Musik von Bach , Isang Yun und Ernst Hermann Meyer

Johanna Staemmler und Markus Johannes Langer gaben sich jedoch redlich Mühe, zwischen Intellekt und Sinnlichkeit die Waage zu halten. Die 33-Jährige ist bekannt vom renommierten Armida Quartett, in dem sie unter anderem mit ihrem Mann, dem Violoncellisten Peter-Philipp Staemmler, spielt. In Rostock spielte gemeinsam mit dem Rostocker Kirchenmusikdirektor Markus Johannes Langer (49), der zwischen der kleinen und großen Orgel wechselte, im Duett und solo auf und führte ebenso charmant wie kenntnisreich durchs Programm.

Das Konzert stand unter dem Motto des 300. Geburtstag der Bachschen Chaconne für Violine und Orgel – gespielt wurden eben die Chaconne, die Sonata in G-Dur und die Cantabile für Violine und Orgel. Im Wechsel zwischen Duett und solo schufen die beiden Musiker ebenso erhabene Momente wie lehrhafte. Johanna Staemmler fügte den Duetten zeitgenössische Stücke wie das Königliche Thema für Violine des deutschen Komponisten koreanischer Abstammung Isang Yun (1917-1995) und die Preludes für Violine von Ernst Hermann Meyer (1905-1988) bei, während Langer die Passacaglia und das Präludium und Fuge c-Moll von Bach an den Orgeln lieferte. Ein gelungener Auftakt einer neuer Musikreihe in Rostock unter besonderen Bedingungen halt.

Von Michael Meyer