Rostock

Am 11. März 2020 sollte Johannes Oerding in der ausverkauften Rostocker Stadthalle auftreten. Die Band war bereits beim Aufbau, als das Konzert – als erste Großveranstaltung – coronabedingt abgesagt werden musste. Am 7. August kommt der Sänger nun in die Hansestadt. Bei den „Picknick-Konzerten“ im Iga-Park wird der Hamburger seine „Lagerfeuer acoustics“ spielen. Im Interview erzählt Oerding, warum er gern nach Mecklenburg-Vorpommern kommt, wie er die Zeit des Lockdowns verbracht hat und wie er die Konzertabsage erlebt hat.

Dein Konzert in der Rostocker Stadthalle war im März 2020 das erste, das coronabedingt abgesagt werden musste – wie groß ist die Freude, dass es im August nun mit einem Besuch in der Hansestadt klappt?

Mein Herz hüpft! Rostock wartet schon so lange und endlich kann ich da weitermachen, wo wir schmerzvoll aufhören mussten. Dennoch war es damals die richtige Entscheidung, das Konzert abzusagen.

Das Picknick-Konzert ist bei weitem nicht Dein erster Auftritt in Mecklenburg-Vorpommern. Was gefällt Dir an MV?

Viel Wasser, viel Platz, viel Küste und einfach freundliche Menschen. Bei all meinen Konzerten dort sind wir immer sehr gastfreundlich behandelt worden. Es fühlt sich immer wie Urlaub an. Egal ob Müritz oder Ostsee.

Das „Picknick-Konzert“ im Iga-Park ist Teil Deiner „Lagerfeuer acoustics“ – was reizt Dich an diesen kleinen gemütlichen Konzerten? Was erwartet das Publikum?

In erster Linie sind diese Konzerte natürlich aus der Pandemie-Not heraus entstanden. Große Veranstaltung dürfen wir ja nicht spielen. Aber wir Musiker brauchen die Livemusik, um überhaupt zu überleben. Seelisch wie wirtschaftlich. Das Schöne ist aber, dass diese Konzerte so klein und intim sind, dass sie mich und die Fans an die Anfänge erinnern. Dieses Gefühl, seine erste Tournee zu spielen, ist wieder da und macht allen Beteiligten Spaß.

Die Absage im März 2020 kam kurz vor Konzertbeginn und hat Deine „Konturen“-Tour vorerst beendet – wie hast Du den Tag erlebt?

Ich fuhr zur Halle nach Rostock und kam in eine angespannte Situation, denn alle befürchteten schon die behördliche Absage. Die kam dann auch nachmittags und wir mussten alles wieder abbauen und einpacken. Ich war so traurig, dass ich noch drei Tage in meinem Hotel in Warnemünde geblieben bin und aus dem Fenster starrte. Ich glaube, ich hab sogar mit Möwen geredet, weil ich mich so einsam fühlte. (lacht)

Die Tour musste nun auf das Jahr 2022 verschoben werden. Wie geht es Dir mit dieser erneuten Verschiebung?

Wir haben die Tour insgesamt drei Mal verschoben. Die ganze Livebranche hat immer wieder gehofft und gehofft. Aus heutiger Sicht eine vergebliche Hoffnung. Nun ist klar, dass erst mal alles wieder sicher sein muss, um wie früher Konzerte zu veranstalten. Selbst für 2022 gibt es keine Garantie, dass wir die Indoor-Shows mit voller Auslastung spielen können. Aber wir bleiben positiv und erwarten die richtigen politischen Signale. Noch eine Saison ohne volle Veranstaltungen hält die Branche nicht aus.

Viele haben während der Pandemie neue Hobbys für sich entdeckt. Wie hast Du die Zwangspause verbracht?

Ich hab gedacht, ich hätte meinen „grünen Daumen“ entdeckt und mir Pflanzen zugelegt. Das ging jetzt ja, weil ich die meiste Zeit zu Hause war. Leider überleben die bei mir nicht. Ich hab da einfach kein Händchen für. (lacht). Also bleiben meine Hobbys Fußball spielen, Sport und Spanisch lernen – und bald auch wieder Festivals und Konzerte von anderen Künstlerinnen und Künstlern zu besuchen.

Unter anderem sind ja auch neue Songs entstanden. In „Ketten“ geht es um den Wunsch, auszubrechen. „Wo ist die Freiheit bloß, sie war doch grenzenlos“, heißt es darin. Ein persönlicher Song, der Deine Gefühle zu der Zeit beschreibt?

Klar, „Ketten“ ist DER Lockdown-Song. Ich war drei Wochen alleine in meiner Wohnung und stellte mir vor, wie es wohl hoffentlich irgendwann wieder sein wird. Was mich aber irgendwie beruhigt hat, war, dass alle Menschen das gleiche Schicksal teilten. Das hatte auch was Verbindendes. Ich habe die Solidarität gespürt, hoffe aber auch, dass wir diese guten Eigenschaften einer Gesellschaft mit in die Zukunft nehmen.

Ein Song Deines „Konturen“-Albums ist: „Anfassen“. Darin kritisierst Du die Anonymität der heutigen Gesellschaft. „Wir haben tausende von Freunden, doch haben sie noch nie gesehen“ – ein Problem, das sich in den vergangenen anderthalb Jahren verstärkt hat?

Auf jeden Fall! Es geht insbesondere in den jüngeren Generationen doch nur noch um Follower, Likes und Klicks. Ich nehme mich da nicht aus. Auch ich bin berufsbedingt in den (un)sozialen Medien unterwegs. Es ist wie mit vielem – Fluch und Segen! Fakt ist aber, dass ich mehr und mehr die analoge Welt vermisse. Echte Menschen, echte Treffen und echter ehrlicher Austausch ohne Hass und Hetze. Das wurde mir bei all dem sozialen Verzicht in Corona-Zeiten noch mehr bewusst.

In Deinem Hit „An guten Tagen“ geht es darum, sich auch mal über kleine Dinge zu freuen. Anfang 2020 hast Du im OZ-Interview gesagt, dass Dir das nicht immer so gut gelingt und Du diese Songs schreibst, um Dich selbst daran zu erinnern. Hat sich daran durch Corona was geändert? Weißt Du die Dinge, die sonst selbstverständlich waren, jetzt noch mehr zu schätzen?

Absolut! Ich hoffe, dass jedem Menschen durch die Krise bewusst wurde, was wirklich wichtig ist im Leben. Gesundheit, soziale und emotionale Nähe, wirtschaftliche Absicherung und Unterstützung seitens des Staates oder einfach mal im Restaurant essen gehen. Bei all den anfänglichen Schwierigkeiten seitens der Regierung und politischen Entscheider bin ich dennoch glücklich, in diesem Land zu leben und sehe positiv in die Zukunft.

Dein Konzert findet am Hanse-Sail-Wochenende statt – wirst Du die Gelegenheit nutzen, auch mal einen Abstecher zum Fest zu machen?

Vielleicht mal zwischen Soundcheck und Auftritt. Allerdings ist mein Konzertkalender so voll, dass ich den Tag davor und danach auch spiele. So oder so, ich freue mich auf Rostock und diesen Neustart!

Von Katharina Ahlers