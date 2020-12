Güstrow

Zwei Corona-Fälle sind am Freitag am Güstrower John-Brinckman-Gymnasium bekanntgeworden. Wie der Landkreis Rostock mitteilt, müssen nun zwei Kurse der 12. Klasse und zwei zehnte Klassen der Schule bis zum Ablauf des 10. Dezember in Quarantäne. Fünf Lehrer sind ebenfalls unter Quarantäne gestellt.

Laut Landkreis ist der Infektionsweg bekannt, die Infektionen wurden von außen in die Schule eingetragen. Das Hygienekonzept der Schule ermöglicht eine Quarantäne nach Kursen und Klassen.

Diese Personen werden getestet

Getestet wird nach Angaben des Landkreises, wer in der Quarantäne symptomatisch wird. Eine Freitestung ist nicht möglich. Eltern, Geschwister und Partner der Schüler können weiter am normalen Leben teilnehmen, solange sie selbst und die in Quarantäne befindliche Person symptomfrei sind.

