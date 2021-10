Rostock/Stockholm

Am Rostocker Leibniz-Institut für Katalyse war am Mittwoch die Aufregung groß: Der Chemie-Nobelpreis 2021 wurde für einen Forschungsbereich vergeben, der quasi in Rostock erfunden wurde. Der Deutsche Benjamin List und der US-Forscher David MacMillan wurden von der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften für ihre Arbeit auf dem Gebiet der Organokatalyse geehrt. Diesen Begriff hatte der Greifswalder und Rostocker Chemiker Wolfgang Langenbeck (1899-1967) geprägt. Er hatte auch den Vorläufer des heutigen Instituts, das Institut für Katalyseforschung, in Rostock mitgegründet.

„Endlich gibt es mal wieder einen Nobelpreis für den Bereich Katalyse“, jubelte Institutssprecher Bernd Müller nach der Verkündung der Preisträger. „Die Freude ist besonders groß, weil der Begründer unseres Instituts ein Vorreiter auf diesem Gebiet war.“

Forschung auf dem Gebiet der Organokatalyse

Professor Thomas Werner forscht aktuell am Katalyse-Institut auf dem Gebiet der Organokatalyse. Er arbeitet unter anderem daran, Bausteine für Kunststoffe mithilfe von organischen Katalysatoren aufzubauen.

Auch Weichmacher für Plaste auf Basis von Pflanzenöl stehen derzeit bei ihm auf dem Laborplan. „Derzeit werden oft noch die auf Erdöl basierenden Phthalate eingesetzt, die gesundheitlich bedenklich sind“, erklärt der Experte. Ein erster pflanzlicher Weichmacher von Werner wurde bereits von der Industrie erprobt. Weichmacher sind oft in Kinderspielzeug, das auch in den Mund genommen wird, enthalten und stehen daher unter besonderer Beobachtung.

„Die Arbeiten von List sind bahnbrechend“

Werner freut sich sehr mit Benjamin List, den er früher auch schon für einen Vortrag nach Rostock eingeladen hat: „Die Arbeiten sind bahnbrechend. Sie eröffnen der Katalyse und der ganzen Chemie ein ganz neues Feld und haben die Organokatalyse als festen Grundstein der Forschung etabliert.“

Katalyse startet oder beschleunigt grundsätzlich chemische Prozesse und damit die Entstehung von Molekülen. „In der Natur ist Katalyse für zahlreiche Prozesse notwendig, ohne die Leben überhaupt nicht existieren könnte, etwa die Fotosynthese in Pflanzen als Grundlage des pflanzlichen Lebens“, erklärt Werner. Auch in der chemischen Industrie seien Katalysatoren ein wichtiges Instrument zur Herstellung zahlreicher Produkte, ohne die unser moderner Alltag nicht denkbar wäre.

Oft basieren Katalysatoren auf Metallen, etwa der Katalysator im Auto, der auf Palladium und Platin setzt. In der Organokatalyse werden dagegen – wie der Name schon sagt – organische Stoffe eingesetzt, und zwar auf Basis von Kohlenstoff, Wasserstoff und dazu oft Stickstoff, Schwefel, Sauerstoff oder Phosphor. Die Arbeiten der beiden Forscher, die jetzt mit dem Nobelpreis ausgezeichnet werden, befassen sich mit dem Einsatz von Aminosäuren als Organokatalysatoren.

Langenbeck war zunächst Professor in Greifswald

Das alles ist nur möglich, weil Wolfgang Langenbeck im heutigen Mecklenburg-Vorpommern die Grundlagen dafür geschaffen hat. Geboren 1899 in Göttingen, wurde er 1933 Professor an der Uni Greifswald. Schon früh erkannte er, wie wichtig die organische Katalyse unter anderem beim System der Enzyme ist.

1947 kam er dann an die Uni Rostock. 1951 wurde er Direktor des neuen Instituts für Katalyseforschung der Akademie der Wissenschaften der DDR in Rostock. Langenbeck war auch im Westen anerkannt, seit 1963 gehörte er der Heidelberger Akademie der Wissenschaften an. 1955 erhielt er den Nationalpreis der DDR. 1967 starb er in der Hansestadt.

Institutsgründer Wolfgang Langenbeck wird auf den Fluren des Leibniz-Instituts für Katalyse in Rostock gedacht. Der hatte 1955 einen Nationalpreis für seine Forschung bekommen. Quelle: Ove Arscholl

Das heutige Leibniz-Institut für Katalyse richtet derzeit eine Vitrine in Erinnerung an die Leistungen von Wolfgang Langenbeck ein – schon vor Bekanntwerden des Nobelpreises, der nicht zuletzt auf seine Arbeit zurückgeht.

Von Axel Büssem