Lichtenhagen

Auf der großen Festwiese „In Natura“, die zugleich Kinderbauernhof ist, herrschte am Freitagnachmittag großer Trubel. Gut 600 Gäste – darunter Eltern, Erzieher, geladene Gäste und ganz viele Kinder – waren gekommen, um den 25. Geburtstag der Gemeinnützigen Gesellschaft für Kinder- und Jugendhilfe des Arbeiter-Samariter-Bundes zu feiern.

1994 fing alles an. Damals mit zwei Kitas und drei Heimen. „Seitdem ist der ASB deutlich über das hinausgewachsen, womit er angefangen hat“, sagt Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke). Inzwischen ist er an 42 Standorten in und um Rostock vertreten. Und das Aufgabenspektrum der Erzieher hat sich grundlegend gewandelt. „Wir sind längst weg von der klassischen DDR-Erziehung“, sagt Susann Huth, eine der sechs Einrichtungsleiterinnen.

Zur Galerie 1994 startete die Kinder- und Jugendhilfe des ASB in Rostock mit zwei Kitas und drei Heimen. 25 Jahre später ist das Hilfsangebot ordentlich gewachsen. Das wurde nun mit 600 Gästen gefeiert. Und vielen Angeboten für die Kinder.

Keine großen Heime mehr – stattdessen Wohngruppen

Sie gehört zu den Menschen, die zur Stelle ist, wenn das Leben eines jungen Menschen plötzlich Schlagseite bekommt – und das schon genauso lange, wie es den ASB in Rostock gibt. Die großen Heime mit 200 Kindern, wie es in Lichtenhagen bestand, gibt es nicht mehr. „Wir sind froh, dass wir solche großen heime nun in Rostock nicht mehr haben“, sagt Bockhahn.

„Die Betreuung läuft nun dezentral und wurde in Wohngruppenbereiche umgestellt“, sagt Susann Huth. „Lebensnahes Wohnen“ – das sei das Motto. Die größte Umstellung sei die Elternarbeit gewesen, sagt sie. Standen früher noch Schule, Freizeit, Hygiene und das Ins-Bett-bringen im Vordergrund der Arbeit, seien die Aufgabenbereiche heute deutlich umfangreicher.

Arbeiten mit Tieren ist Alleinstellungsmerkmal

Auch tiergestütze Pädagogik bietet der ASB an. Und sogar am Tag der Jubiläumsfeier wurde dieses Alleinstellungsmerkmal umgesetzt. Ein riesengroßes Einhorn führte die Gäste vom Empfangsbereich zur großen Festwiese – ganz in der Nähe des neuen Familienkompetenzzentrums, das erst im vergangenen Herbst eröffnet worden war.

Mit den Angeboten unterstützt der ASB im Auftrag der Jugend- und Sozialämter alle Kinder, Jugendlichen und Familien, die sich im Ausnahmezustand befinden: Treffen auf dem Bauernhof, gemeinsames Wohnen, Hilfe zur Selbsthilfe. Natalia Dominguez gehört seit drei Jahren zum Team. „Ich habe nie den Eindruck, dass ich zur Arbeit gehe, wenn ich herkomme“, sagt die sozialpädagogische Betreuerin, die Kinder im Alter von fünf bis 17 Jahren betreut. „Dieses familiäre Ambiente ist toll.“

Umfangreiches Programm für Kinder

Nach den Festreden wurde unter dem Motto „25 Jahre Mittendrin“ gefeiert, geschnackt und ganz viel gespielt. Zum Bühnenprogramm zählten kostenloses Ponyreiten, eine Hüpfburg und eine Tombola. Manja Seifert von Tiger & Princess verzierte die Gesichter der Kinder mit kunterbunten Glitzertattoos. Zudem gab es Kaffee, Kuchen, Fingerfood und Gegrilltes. Für Stimmung sorgten Elektrobert, das Duo Käpt’n Jenson und die Rostocker Tanzgruppe InStyle. Für die Fußballfans war die Bagaluten-Bande der F.C. Hansa-Fußballschule zu Gast und testete das Talent der Kinder beim Fußball-Dart.

ASB: Verändertes Aufgabenspektrum Die ASB Kinder- und Jugendhilfe ist seit 1994 als einer der großen sozialen Dienstleister in Rostock und in der Region tätig. Der gemeinnützige Träger beschäftigt mehr als 380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Aufgabenspektrum hat sich seit der Gründung verändert. Während Anfang der 1990er Jahre noch die Auflösung mehrerer großer Kinderheime im Mittelpunkt stand, ist es heute die Entwicklung flexibler Hilfeformen für Familien und ihre Kinder. In siebzehn Wohngruppen finden jeweils bis zu zehn Kinder und Jugendliche Halt bis sie wieder nach Hause zurückkehren können oder selbst einen eigenen Haushalt gründen.

Einnahmen gehen an Werkstatt-Projekt

Die gesamten Einnahmen der Tombola (Hauptgewinn war ein Tablet) kommen einen Holzwerkstatt-Projekt zugute. Junge Menschen erlernen dort den Umgang mit Holz, bringen Iden ein und setzen sie selbst um. Handwerkliche Grundlagen sollen vermittelt werden.

Den Auftakt zum Jubiläumsjahr feierte der ASB bereits im April. In einer Fachveranstaltung hielt Ben Furman einen Vortrag. Der Psychiater und Psychotherapeut aus Finnland beschäftigt sich seit Jahren mit den Problemen von Kindern und Jugendlichen.

Mehr lesen:

In Lichtenhagen entsteht ein neuer Schulcampus

Elf Millionen für Kinder in Not

Runder Geburtstag für die ASB Kinder- und Jugendhilfe

Dana Frohbös