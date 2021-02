Kröpeliner-Tor-Vorstadt

65 Jahre ist es her, dass Gertrud Baarck in Laage ein Fotostudio eröffnete. 65 Jahre – das sind acht Bundeskanzler, 13 Präsidenten der Vereinigten Staaten, die Einführung der „Antibabypille“, die Erfindung des Handys und der Digitalfotografie, der Osten, der Westen, die Deutsche Mark, die DDR-Mark, Europa, der Euro.

Das sind drei Generationen der Familie Baarck, angelangt bei Enkelin Christiane Ehlert. Sie führt den Traditionsbetrieb unter dem Namen ihrer Großmutter weiter und feiert am 16. Februar 65-jähriges Betriebsjubiläum. Ehlert erzählt von der Geschichte eines Familienbetriebes, den die Frauen weiterführten, von der Liebe zur Fotografie und einer Krise, die das Geschäft ins Straucheln bringt.

1956 in Laage gegründet

Großmutter Gertrud Baarck eröffnete 1956 ein Fotostudio in Laage. Quelle: privat

Christiane Ehlert landet in ihren Erzählungen über den Familienbetrieb im Jahr 1956, als ihre Großmutter Gertrud Baarck in Laage ein eigenes Fotostudio eröffnete. Baarck machte zuvor eine Ausbildung zur Fotografin und arbeitete einige Jahre auf der Werft als Werksfotografin. „Sich selbstständig zu machen, war in der DDR nicht gern gesehen“, erinnert sich die Enkelin aus den Erzählungen. Gern habe Christiane Ehlert im Fotostudio ihrer Großmutter gestanden und ihr Handwerk beobachtet. Damals wurden Filme noch per Hand entwickelt. Digitalfotografie gab es nicht.

1966 zog das Fotostudio um nach Rostock in die Doberaner Straße 1. Nach dem Krieg war die Häuserecke zwischen Doberaner Platz und Schröderplatz fast vollkommen zerstört. Ein flacher Behelfsbau wurde errichtet. Quelle: privat

Mit sieben oder acht Jahren, erzählt die Studio-Inhaberin, habe sie von ihrer Oma ihre erste Kamera geschenkt bekommen. Ehlert erinnert sich an ihre Oma als „neugierig, lebhaft und lebendig“. „Und sie war einen Kopf kleiner als ich“, sagt Ehlert, die selbst nicht sehr groß gewachsen ist, und lacht. 1966 zog das Fotostudio in die Rostocker Innenstadt, Doberaner Straße 1. Dort ist es bis heute.

Die gleichen Paare, 50 Jahre später

Ihre Oma und ihre Mutter erzählten von vielen Bauernhochzeiten auf dem Land und dem guten Essen dort. „Bis zu 100 Leute feierten da Vermählung“, sagt Ehlert. Baarck und ihre Tochter haben viele Brautpaare mit der Kamera begleitet. Heute stehen wiedervermählte Paare vor der Kamera, dieses Mal von Christiane Ehlert. Und manchmal sind es die gleichen wie damals. Nur 50 Jahre später.

„Einmal fotografierte ich eine Goldene Hochzeit. Das Paar erzählte mir, meine Oma habe die Grüne Hochzeit fotografiert. Das hat mich sehr berührt“, erzählt die Fotografin. Manchmal kommen Leute in ihren Laden, die sich noch an das Studio in Laage und ihre Oma erinnern. Das alles weiterzuführen, sei Ehlert ein Herzensanliegen. „Aber ohne Leidenschaft für den Beruf geht es nicht.“

Fotografieren heißt Menschen öffnen

Edda Ehlert (80, l.) und Tochter Christiane Ehlert (46) führen das Fotostudio ihrer Mutter und Großmutter Gertrud Baarck weiter. Quelle: BAARCK-FOTOGRAFIE

Die Großmutter Baarck war 79 Jahre alt, als sie die Leitung an ihre Tochter Edda abgab. Edda Ehlert ist mittlerweile 80 Jahre alt. Sie hat das Studio ab 1990 weitergeführt. Auch sie hat den Meistertitel in der Fotografie. Ihre Tochter Christiane half oft im Studio aus, übernahm es schließlich 2006. Den Wunsch, Fotografin zu werden, hatte sie früh. Am liebsten fertige Christiane Ehlert heute Portraits an.

„Früher mochte ich es überhaupt nicht“, erinnert sich die Meister- und Diplomfotografin. Fotografieren heiße für Ehlert, Menschen anzusprechen und sie zu öffnen. „Das hat viel mit Einfühlungsvermögen und Kommunikation zu tun.“ Fotografieren gehe auch über das reine Handwerk und die Technik hinaus.

„Fräulein Gertrud“

Ihre Oma war 45 Jahre alt, als sie sich entschied, einen eigenen Laden zu eröffnen. Ihre Mutter war 45 Jahre alt, als sie den Laden der Oma übernahm. Christiane Ehlert ist 45 Jahre alt, als sie die Idee für einen kleinen zweiten Laden hat. Zufall? „Ich glaube, in diesem Alter packte uns noch einmal die Lust auf etwas Neues“, erklärt sie. Gleich nebenan eröffnet Christiane Ehlert ein neues kleines Fotostudio, „nur für Portraitfotografie“. Der Name „Fräulein Gertrud“ soll natürlich an ihre Großmutter erinnern. In diesem kleinen Boutique-Studio möchte Ehlert persönliche Momente schaffen und Fotografie als Event anbieten.

„Ich möchte schöne Bilder kreieren und den Menschen zeigen, wie schön sie sind.“ In einem großen Kleiderfundus können sich die Kunden bedienen, eine Visagistin kümmert sich um Haare und Make-up, es werden Sekt und Schnittchen gereicht – und sich Zeit gelassen. „Ich mache hier nur Einzelportraits und drucke sie gleich aus, so dass die Kunden sich ihre Lieblingsbilder mitnehmen können“, erklärt die 46-Jährige. Auch Männer können das Einzelshooting buchen. Das Hauptgeschäft leiten dann ihre Mitarbeiterinnen.

Als Handwerksbetrieb dürfe das Geschäft von Christiane Ehlert in der Corona-Pandemie geöffnet bleiben. Aus den Überbrückungshilfen bekomme sie keinerlei Förderung. „Wir kämpfen mit sinkenden Umsätzen. Es weiß leider auch kaum jemand, dass wir geöffnet haben“, klagt die Inhaberin. Drei Angestellte beschäftige Ehlert und habe Kurzarbeit angemeldet. „Ein Problem ist auch: Solange die Friseure nicht öffnen, geht niemand zum Fotografen.“ Die Selbstständige versuche die Zeit mit Büroarbeiten, Bildbearbeitung und ihrem neuen Herzensprojekt so gut es geht zu überstehen. Ob eines ihrer Kinder dann den Familienbetrieb übernehmen wird, sei noch unklar.

