Am 13. Juli 1569 beschloss das Konzil der Rostocker Universität, der Philosophischen Fakultät einen Raum zur Einrichtung einer Bibliothek zur Verfügung zu stellen – im damaligen Hauptgebäude am Universitätsplatz. Der Dekan der Fakultät, Latein- und Poetikprofessor Nathan Chyträus, spendete das erste Buch aus seiner Sammlung: eine griechische Gesamtausgabe der Werke Platons aus dem Jahr 1556. Die Dokumente des Beschlusses und die allermeisten der ersten Bücher sind bis heute im Universitätsarchiv erhalten. Die Universitätsbibliothek Rostock ist damit die älteste Hochschulbibliothek Norddeutschlands.

Mehr zur Geschichte steht in der rund 150-seitigen Festschrift. Diese kann gegen eine Spende von 10 Euro an der Ausleihtheke der Campusbibliothek Südstadt und in der Abteilung Sondersammlungen im Michaeliskloster erworben werden.