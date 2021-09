Jüdische Gemeinde in Rostock bereitet Kulturtage vor: Das erwartet Besucher

Stadtmitte

Noch bis zum 27. September geht das traditionelle jüdische Laubhüttenfest. Auch in der Rostocker Synagoge wird es begangen, im Garten des Hauses ist die Laubhütte aufgebaut. Die Gemeinde pflegt ein transparentes Leben: „Wir haben ein offenes Haus“, sagt Juri Rosov, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Rostock, über die Willkommenskultur in der Gemeinde.

So sind Rostocker immer eingeladen, sich im Haus umzuschauen. Mit aller gebotenen Vorsicht: Weil die Bedrohungslage der Juden in Deutschland insgesamt steigt, stehen auch in der Jüdischen Gemeinde Rostock Baumaßnahmen an. Zum Beispiel werden neue Fenster eingebaut und ein neuer Eingangsbereich geschaffen. Im Frühjahr 2022 soll es passieren.

Jüdische Kulturtage stehen bevor

Jetzt naht ein wichtiger kultureller Anziehungspunkt: In Vorbereitung sind die 6. Jüdischen Kulturtage, die in Rostock vom 9. Oktober bis zum 7. November stattfinden werden. Diesmal sind es 16 Veranstaltungsorte. „Los geht es mit einer Veranstaltung im Volkstheater“, sagt Ilona Jerjomin, die diese Veranstaltungsreihe organisiert. So viel wird schon verraten: Der Anfang der Jüdischen Kulturtage wird von Wladimir Kaminer im Volkstheater bestritten.

Die Kultur-Mischung ist insgesamt wieder bunt: „Es gibt Konzerte, Lesungen und Diskussionen“, erklärt Juri Rosov. Insgesamt sind bei den Kulturtagen 18 Partner im Boot, unter anderem das Literaturhaus Rostock, das Volkstheater Rostock, die Bühne 602 und das Max-Samuel-Haus. Erwartet wird auch die Schauspielerin Barbara Auer.

Jubiläum: „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“

Die Jüdische Gemeinde hat auch nach innen eine wichtige soziale Funktion. Das hat sich besonders in der Corona-Zeit bemerkbar gemacht. „Viele unserer Mitglieder sind schon älter und leben allein“, erklärt Juri Rosov, „da ist die Gemeinde auch ihr Haus.“ Denn: „40 Prozent unserer Mitglieder sind älter als 60 Jahre“, ergänzt Ilona Jerjomin.

„Ich war in der Lockdown-Zeit viel am Telefon“, berichtet Rosov über die Gemeindearbeit damals. Denn es sei eine vorwiegend russischsprachige Gemeinde, um die es sich zu kümmern gilt. Es gibt in der Jüdischen Gemeinde Rostock reichlich Bildungsangebote, zum Beispiel Deutschunterricht, PC-Kurse oder israelische Tänze.

In diesem Jahr wird auch in Rostock das Jubiläumsjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ begangen. Und am Sonntag um 11 Uhr gibt es noch einen wichtigen Termin. Dann wird innerhalb der Interkulturellen Woche im Iga-Park ein Ökumenischer Gottesdienst abgehalten, in den auch die Jüdische Gemeinde Rostock eingebunden ist.

Von Thorsten Czarkowski