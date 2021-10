Kröpeliner-Tor-Vorstadt

Am Samstag wurden die 6. Jüdischen Kulturtage der Hansestadt eröffnet. Ort des Starts war diesmal das Volkstheater Rostock. Auf der Tagesordnung stand der Sänger Vladimir Korneev mit seiner Band.

Bevor die Musiker die Bühne betraten, war ein kleiner offizieller Eröffnungsteil angesetzt. Dem Volkstheater-Intendanten Ralph Reichel folgten Landesjustizministerin Katy Hoffmeister, Rostock Kulturamtsleiterin Michaela Selling und schließlich Juri Rosov, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Rostock. Sie alle einte nicht nur das Engagement für die Jüdischen Kulturtage, sondern auch insgesamt das Engagement für die jüdische Kultur in Deutschland. Ralph Reichel nahm zudem Bezug auf den aktuellen antisemitischen Vorfall in Leipzig, verbunden mit einer scharfen Abgrenzung. Juri Rosov war sehr gerührt vom Engagement, das er in Rostock für die jüdische Kultur erlebt, zu den Kulturtagen ganz besonders: „Ich bin stolz auf diese Stadt.“

Dann trat Vladimir Korneev mit seiner Band auf die Bühne. Der Sänger widmete diesen Konzertabend einem großen jüdischen Komponisten, nämlich Kurt Weill (1900 – 1950). „Youkalí“ hatte Vladimir Korneev das Programm nach einem Weill-Song benannt. Anhand der vorgetragenen Lieder führte der Sänger durch das künstlerische Schaffen und auch durch das Privatleben von Kurt Weill. Vladimir Korneev baute in seine Moderationen anekdotenhaft die wichtigsten Lebensstationen des großen Komponisten ein, der zunächst Berlin lebte und später Paris und New York, wohin Kurt Weill vor den Nazis flüchtete.

Der Bezug zu den Weill-Kompositionen war bei Vladimir Korneev seit dem Jahr 2011 da. Damals hatte der Sänger im Münchner Akademietheater die Rolle des Mackie Messer in der „Dreigroschenoper“ gespielt und die dazugehörigen Partien gesungen. Die Kompositionen hatte Kurt Weill geschrieben und so zusammen mit Bertolt Brecht einen Klassiker geschaffen. Das Leben des jüdischen Komponisten Weill war von Emigration geprägt und so mit dem Schicksal seiner vielen Leidensgenossen verknüpft.

Die Passion für Kurt Weill mündete bei Vladimir Korneev in Konzertabende wie diese. Korneev sang mit Hingabe, seine Präsenz war absolut raumfüllend. Übrigens ist Vladimir Korneev gebürtiger Georgier und lebt seit seinem siebten Lebensjahr in Deutschland. Längst hat er sich als Sänger und Schauspieler etabliert. Auch in Rostock servierte der Sänger mit seinen Musikern einen berührenden Konzertabend. ,„Youkalí“ war nicht nur eine Reise durch das Leben von Kurt Weill.

Die Jüdischen Kulturtage laufen noch bis zum 7. November, die Veranstaltungen finden an unterschiedlichen Orten in Rostock statt. Allerdings muss das Konzert mit der Band „Harts un Neschome“, das am 12. Oktober um 19.30 Uhr geplant war, wegen Krankheit abgesagt werden, teilte die Jüdische Gemeinde am Sonntag mit. Die Karten können kostenfrei zurückgegeben werden.

Von Thorsten Czarkowski