Rostock

Dieser Fall erschüttert Rostocks Studenten: Eine 23 Jahre alte Frau ist nach OZ-Informationen die jüngste Corona-Tote des Landes. Die junge Frau aus der Ukraine war Mitte vergangener Woche positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestet worden. Am Sonnabend wurde sie dann leblos in ihrem WG-Zimmer in einem Wohnheim in der Südstadt aufgefunden. Das bestätigt die Rostocker Polizei der OZ.

Das Studierendenwerk Rostock-Wismar – Eigentümer der Wohnheim an der Max-Planck-Straße – bestätigte auf Anfrage den Tod einer Studentin, wollte sich aber zu weiteren Details nicht äußern. „Wir sind tief erschüttert. Unser Mitgefühl gilt der Familie der Verstorbenen sowie allen, die der Studentin nahestanden. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus Datenschutzgründen, aber auch aus Respekt vor der Verstorbenen, keine Informationen zu ihrer Person herausgeben“, so Malena Wiechers, die Sprecherin des Studierendenwerks. Nur so viel könne sie noch bestätigen: „Ja, die junge Frau war an Covid-19 erkrankt.“

An oder mit Corona gestorben?

Ob das Virus auch tatsächlich für den Tod der Frau ursächlich war oder ob eine andere Todesursache vorliegt, ist offen. Polizei und Staatsanwaltschaft untersuchen den Fall, eine Obduktion wurde angeordnet: „Der Arzt hat eine unklare Todesart festgestellt. Es gibt aber keine Hinweise auf eine Straftat“, so Polizeisprecherin Ellen Klaubert. Ergebnisse der rechtsmedizinischen Untersuchungen stünden ebenfalls noch aus.

In der Statistik des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) wird die junge Frau trotzdem fortan als Corona-Todesfall geführt. Alle Verstorbenen – ganz gleich, ob sie mit oder an dem Virus gestorben sind – werden darin erfasst. Mit 23 Jahren sei die junge Frau auch die jüngste Tote im Land, sagte eine Sprecherin des Lagus. Bisher war das jüngste Corona-Opfer in Mecklenburg-Vorpommern 46 Jahre alt.

Wohngruppe in Quarantäne

Das Gesundheitsamt habe nach dem Vorfall die „Wohngruppe“, der auch die junge Frau angehörte, unter Quarantäne gestellt. Alle anderen WGs seien nicht betroffen, so Malena Wiechers vom Studierendenwerk. „Wir unterstützen die Betroffenen, versorgen sie im Bedarfsfall mit Essen, Trinken und allem, was sie benötigen.“ An der Max-Planck-Straße gibt es insgesamt fünf Häuser, in denen Studenten in Wohngemeinschaften leben.

Von Andreas Meyer