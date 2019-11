Jugend mischt mit: Warum sich Kanzlerin Merkel Rat von einer Rostockerin holt

Rostock

Volltreffer! Die Karten meinen es gut mit ihr. Celina Ost (18) schaut auf den Themenzettel, den sie eben gezogen hat, und lächelt. Sie darf über eine ihrer Leidenschaften sprechen: Tanzen. „Ich liebe Contemporary Dance.“ Spontan und ohne Hänger eine Stehgreifrede darüber zu halten, ist dennoch eine Herausforderung, denn jede Menge Augenpaare sind jetzt auf sie gerichtet. Die Mutprobe kommt gerade Recht, denn schon in den kommenden Tagen soll Celina Ost der Bundeskanzlerin Ratschläge geben.

Sie sei zu Gesprächen über die Bundesjugendstrategie mit Angela Merkel und Bundesfamilienministerin Fransiksa Giffey nach Berlin eingeladen, berichtet Celina Ost. Dass Spitzenpolitiker jungen Menschen Gehör schenken, sei dringend nötig, findet die Studentin. „Wie können sie in unserem Sinne Entscheidungen treffen, ohne uns vorher zu fragen, was wir brauchen und uns wünschen?“ Genauso wichtig sei es, dass Jugendliche sich ihrer Stimme bewusst werde und diese nutzen.

Beiräte aus dem ganzen Land dabei

Wie das geht, haben sie und dutzende weitere Teilnehmer bei der ersten Rostocker Jugenddemografiekonferenz im Kunst- und Medienzentrum Frieda 23 geübt. Ob Grundrechte-Spiel oder Diskussionsforum im Liwo-Kinosaal – am Sonnabend drehte sich hier alles um Jugendbelange und -beteiligung. Dazu waren Vertreter der Jugendbeiräte aus Greifswald, Grimmen und Wismar nach Rostock gereist.

„Wir wollen Jugendlichen den Raum geben, zu diskutieren, sich zu vernetzen und digital weiterzubilden“, erklärt Juliane Dieckmann vom Rostocker Stadtjugendring. Sie hat die Konferenz organisiert, zusammen mit der Initiativgruppe Jugendbeteiligung und dem Rostocker Jugendforum. Letzteres hat Celina Ost mitbegründet. Deshalb liegt ihr, auch wenn sie nun des Studiums wegen in Hamburg wohnt, am Herzen, dass die junge Generation in Rostock ein Wörtchen mitreden kann.

Tricks aus dem Improtheater

Sich einbringen, mitmischen und die eigenen Meinung vertreten, selbst wenn man vor fremdem Publikum steht – das erfordert Selbstbewusstsein. Genau das will Kathrin Goosses den Teilnehmern ihres Workshops mitgeben. Dafür greift die Theaterpädagogin in die Trickkiste: Mit Improvisations-Übungen, die auch Bühnenkünstlern das Lampenfieber vertreiben, lockt sie neben geübten Rednern wie Celina Ost selbst die Schüchternsten aus der Reserve. Stehgreifrede und Co. sollen ihnen dabei helfen, die Angst vor dem freien Sprechen zu verlieren. „Der erste Schritt, wenn man sich an der Demokratie beteiligen will.“

Premiere mit Makel

Apropos Beteiligung. Die fiel bei der Premierenkonferenz geringer aus als erhofft. Zwar kamen viele politisch Aktive aus dem ganzen Land ins Medienzentrum. Neulinge und Rostocker ließen sich jedoch kaum blicken. Ein Memes-Workshop wurde kurzfristig gecancelt, weil es an ausreichend Teilnehmern fehlte. „Sehr schade“, bedauert Juliane Dieckmann, „Wie ein Heimspiel und keiner kommt.“ Dabei sei die Konferenz Chance, sich mit anderen Jugendlichen zu vernetzen.

Das ließ Anthony Kindt (15) sich nicht entgehen. Der Rostocker sucht Unterstützer für ein Umweltschutzprojekt. „Ich will mit meiner besten Freundin Aufräumaktionen starten, die regelmäßig stattfinden und nicht bloß einmal im Jahr.“ Bei der Konferenz fand er potentielle Mitstreiter. „Im März soll's losgehen.“ Selbst aktiv werden – für den Teenie ein Muss „Die Erwachsenen interessieren sich ja kaum für die künftige Generation. Wenn sich etwas verändern soll, müssen wir es schon selber machen.“

In der Stadt gibt es zwar Möglichkeiten für Jugendliche, sich einzubringen, meint Celina Ost. „Leider wissen das viele nicht“, sagt sie und appelliert, „Geht in die Ortsbeiräte, nutzt das Jugendforum!“ Zusätzlich müsste es ein festes Gremium geben, damit junge Leute politisch etwas bewirken können, sagt Sarah Kuschel (18). „Ein Jugendbeirat wäre toll.“ Der gleichen Meinung ist Juliane Dieckmann. Sie will der jungen Generation weiterhin den nötigen Raum bieten, um mitzumischen. „Es wird weitere Jugenddemokratiekonferenzen geben.“

Von Antje Bernstein