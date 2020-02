Rostock

Nach drei Jahren hat am Wochenende der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ wieder in Rostock stattgefunden. Etwa 128 Schüler von den Kreismusikschulen des Landkreises Rostock, der Weltmusikschule „ Carl Orff“ und dem Konservatorium haben am Samstag und Sonntag um die besten Wertungen in elf unterschiedlichen Kategorien gespielt und gesungen.

„Wir hatten nie einen Mangel an jungen und willigen Talenten“, sagt Franziska Pfaff, Leiterin der Weltmusikschule „ Carl Orff“. Und auch in diesem Jahr sollten das die Schüler der Musikschulen aus dem Landkreis Rostock wieder unter Beweis stellen.

Höchstwertungen für Schüler der Weltmusik-Schule

In insgesamt elf Kategorien haben sich 128 Teilnehmer um das Weiterkommen zum Landeswettbewerb bemüht. So gab es sowohl Solo-Wertungen in den Kategorien Klavier, Harfe, Gesang, Gitarre und Schlagzeug als auch Ensemblewertungen in den Kategorien Streicher, Bläser und Neue Musik. Etwa 40 Lehrerinnen und Lehrer haben als Jury fungiert und pro Auftritt bis zu 25 Punkte vergeben. Jeder Teilnehmer, der mindestens 23 Punkte geholt hat, darf auch beim Landeswettbewerb antreten.

Für die Carl-Orff-Musikschule sind 11 Teilnehmer an den Start gegangen. „Wir freuen uns, dass alle Höchstwertungen erreicht haben“, sagt Leiterin Franziska Pfaff. Demnach werden sowohl die Teilnehmer der Holzbläser-Ensemblewertung, der Solowertungen für Klavier und Schlagzeug als auch „Neue Musik“ zum Landeswettbewerb weitergeleitet. Auch die beiden Teilnehmer der Streicherensemble-Wertung haben die Höchstpunktzahl erreicht, dürfen aber aufgrund ihres jungen Alters noch nicht über den Regionalwettbewerb hinaus ihr Können unter Beweis stellen.

Konservatorium mit jährlich steigenden Teilnehmerzahlen

Fast die Hälfte der jungen Talente sind Schüler des Rostocker Konservatoriums. „Wir freuen uns über das Engagement und die hohe Leistungsbereitschaft der jungen Leute. Wir verzeichnen jedes Jahr höhere Teilnehmerzahlen“, sagt Edgar Sheridan-Braun. Den Direktor imponiert vor allem, dass die Schüler neben dem Schulpensum ein so hohes Niveau in allen Kategorien präsentieren konnten. „Viele leisten das noch neben den Abiturprüfungen. Das ist sehr beeindruckend.“ Ganze 58 der 60 Konservatoriums-Schüler erhielten Bestwertungen, 42 dürfen weiter zum Landeswettbewerb.

„Jugend musiziert“ diene den Schülern nicht nur als Motivation, sondern auch zur Repräsentation der Schulen. „Wir präsentieren uns damit natürlich im qualitativen Rahmen gegenüber der Politik und der Öffentlichkeit“, sagt der Leiter des Rostocker Konservatoriums. Der Landeswettbewerb findet am 28. und 29. März in Ludwigslust statt. Können die Schüler auch im Landesvergleich bestehen, geht es am 28. Mai nach Freiburg zum Bundeswettbewerb.

Diese Rostocker Musikschüler dürfen zum Landeswettbewerb Holzbläser-Ensemble Anne Bartel, Paul Eggert, Lilly Löhn, Anton Hartmann, Amalia Mathilde Pischel, Paula Hackbusch, Emilie Buhrand, Magnus Möller, Cliona Stewart, Emilia Eickner, Grete Hanke, Alma Wittenburg, Mathis Freiwald, Caroline Cleemann, Anneke Hirschlipp, Leonhard Pieper, Adele Bastian, Kristina Vollbrecht, Charlotte Schippmann, Chioma Susanna Eyermann, Meret Louisa Vogel Blechbläser-Ensemble Julius-Immanuel Tiede, Pepe Falkenberg, Thaddeus Wolf, Tilmann Stein, Meret Louisa Vogel Solowertung Klavier Thanh Nguyen Huu, Thomas Eduard Küster, Mia Morgane Arand Harfe Solo Luisa Swinarski, Gerda Sens Gesang Solo Jesper Sturm, Judith Holzapfel Gitarre (Pop Solo) Anika Wolter Streicher-Ensemble Emily Edith Schultz, Lydia Hansen, Felix Thome, Josefine Cleemann, Mathilda Christiane Ina Mahlke, Yaroslava Zhdanova, Levke Fechner, Elisabeth Grone, Katharina Charlotte Prudlo, Magdalena Hoene, Pauline Eikholt Schlagzeug (Solo) Hannes Lange – Solowertung Schlagzeug Neue Musik Jesper Sturm, Jonna Bürger, Raja Elisa Cyriaks

Lesen Sie auch

Von Moritz Naumann