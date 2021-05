Güstrow

Das Jugendamt des Landkreises Rostock stand in der Vergangenheit stark in der Kritik. Vor allem die monatelange Bearbeitung von Kita-Anträgen frustrierte Eltern, die ohne Bewilligung eines Betreuungsplatzes um ihre Jobs fürchteten. Träger hatten Außenstände, weil ohne Berechtigungsscheine die Platzkosten nicht erstattet wurden. Eine Umstrukturierung des Amtes wurde angekündigt. Diese greift nun ab 3. Mai.

„120 Mitarbeiter sind im Jugendamt tätig. Bislang gab es eine Amtsleitung und drei Sachgebiete“, erläutert Sozialdezernentin Anja Kerl den Schritt. Die Aufgaben wurden mehr und die Bereiche immer weiter zugepackt. Kollegen stießen an ihre Grenzen, Fluktuation und Langzeiterkrankungen waren die Folge. Eine bessere Organisation und neue Strukturen seien überfällig gewesen. Zusammen mit Jugendhilfeausschuss, Kreistag, Kreisverwaltung und unter Einbeziehung der Mitarbeiter wurde das neue Konzept entwickelt.

Jugendamt wird aufgeteilt – Sachgebiete neu geordnet

Das bisherige Jugendamt wurde geteilt. Es gibt nun das Amt für Kinder- und Jugendhilfe, das fortan von Nina Bergles geleitet wird und den sozialpädagogischen Dienst beinhaltet. „Die Sozialarbeiterinnen sind an zwei Standorten, in Bad Doberan und Güstrow, tätig“, erläutert die zuständige Dezernentin. Etwa 40 Mitarbeiterinnen kümmern sich in diesem Amt unter anderem um Hilfen zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe, beraten bei Trennung und Scheidung, unterstützen Familien in Krisensituationen, haben das Kindeswohl im Blick.

Das zweite Amt für Jugend und Familie wird weiter von Petra Russow geleitet und wurde in sechs Sachgebiete unterteilt. Neben Jugendhilfeplanung und wirtschaftlicher Jugendhilfe gibt es die Bereiche Beistandsschaften und Amtsvormundschaften sowie Unterhaltsvorschuss. Das große Aufgabengebiet der wirtschaftlichen Kita-Förderung, das nach Auskunft der Vizelandrätin bisher im größten Sachgebiet der gesamten Kreisverwaltung verortet war, wird nun ein eigenständiger Bereich mit eigener Leitung. Hier werden die Bedarfsbestätigungen erteilt und die Kosten für die Kinderbetreuung ermittelt. „So können wir näher am Problem sein, mit schlanken Strukturen und enger Führung auch den Antragsstau allmählich auflösen“, betont Anja Kerl. Auch die Kita-Tagespflege wird ein eigenes Sachgebiet, in dem Betriebserlaubnisse für Kindereinrichtungen und Tagesmütter vergeben werden, Fachaufsicht und Beratung erfolgen.

Noch immer Berg von Altanträgen auf Kita-Plätze

„Wir hatten viel zu große Sachgebiete in der Vergangenheit“, erklärt die Sozialdezernentin, „für die Leitung kaum überschaubar.“ Nun könnten sich die Amts- und Sachgebietsleitungen in guten Strukturen bewegen und ihren Aufgaben, zu denen unbedingt auch Kontrolle gehört, besser nachkommen. Die Mitarbeiter, die sich zum Beispiel über Workshops in den Prozess eingebracht haben, freuen sich auf die neue Struktur, sagt Anja Kerl.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Stau von Altanträgen auf Kita-Plätze ist allerdings noch immer vorhanden. Zum Jahresende 2020 waren gerade mal 800 von rund 3000 vorliegenden Elternanträgen zur Bestätigung des Betreuungsbedarfs abgearbeitet. Die Kreisverwaltung reagierte mit verschiedenen organisatorischen Maßnahmen. Eine Geschäftsstelle wurde eingerichtet, in der Mails, Telefonanfragen, Post entgegengenommen wurden, um die Bearbeiter der Anträge zu entlasten. „Doch der Posteingang ist immens“, erklärt Kerl. Täglich kämen allein im Bereich der Kitaförderung 150 Poststücke an, also neue Anträge und nachgereichte Unterlagen. Denn immerhin besuchen fast 17 000 Kinder im Landkreis Krippe, Kindergarten und Hort. Für die Betreuung müssen Eltern ihren Bedarf anmelden und genehmigen lassen. „Leider geschieht dies häufig unvollständig“, so Kerl.

In Wochenendeinsätzen Akten geordnet

In zwei Wochenendeinsätzen haben Mitarbeiter des Jugendamtes im März und im April ungesichtete Anträge ins System eingepflegt. „Nun haben wir eine vernünftige Basis und endlich eine konkrete Zahl“, sagt die Dezernentin. 2200 Anträge seien unbearbeitet, fehlende Unterlagen wurden inzwischen nachgefordert. Kerl bescheinigt ihren Mitarbeiterinnen im Amt „große Fleißarbeit“. Täglich gingen derzeit 155 Bescheide raus. „Bis zur Jahresmitte erhoffen wir uns deutliche Fortschritte“, sagt sie optimistisch.

Die Antragsformulare sollen überarbeitet und verständlicher gestaltet werden. Flyer mit Erklärungen würden an Einwohnermeldeämter und Kita-Träger verteilt, um unvollständige Anträge zu vermeiden. Die Homepage wird angepasst und auf die neuen Strukturen umgestellt. Die Vizelandrätin ist optimistisch, dass das Konzept greift und Mitarbeiter in den neuen Ämtern den hohen Anforderungen und den anspruchsvollen, sensiblen Aufgaben besser gerecht werden können.

Von Doris Deutsch