Rostock

Isolation und fehlende Perspektiven machen Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie zu schaffen. Sie gelten als Infektionstreiber, müssen zu Hause bleiben, ihre Sport- und Freizeitmöglichkeiten sind eingeschränkt und auch die Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe mussten schließen. Der Rostocker Arbeitskreis für die Offene Kinder- und Jugendarbeit bleibt trotzdem aktiv und versucht, kreative Lösungen zu finden. „Jugendliche in einer Pandemie aufzufangen, ist jetzt unsere Aufgabe“, sagt Philipp Ohloff, Sozialarbeiter und Sprecher des Arbeitskreises. Dass trotz digitaler Angebote Jugendliche „durch das Raster fallen“, weiß Susann Beckmann vom Arbeitskreis. Und auch die bürokratischen Hürden erschweren die Arbeit der Hilfestellen.

Jugendclubs geschlossen

Damit sich die Infektionszahlen weiterhin verringern, hat das Land Mecklenburg-Vorpommern auch im Bereich der sozialen Arbeit Schutzmaßnahmen ergriffen. „In allen Lebensbereichen sollen Kontakte auf das notwendige Minimum gesenkt werden“, heißt es in der Verordnung des Landes. Dies gelte auch für die Angebote und Maßnahmen der Jugendarbeit, „um neue Infektionsketten, insbesondere aufgrund der Offenheit der Angebote von Jugendclubs, zu vermeiden.“ In Juristendeutsch heißt das: §2 Absatz 27 der Corona-Landesverordnung in der Fassung vom 15. Dezember 2020 sieht vor, dass Jugendclubs für den Publikumsverkehr geschlossen sind. In der Sprache von betroffenen Kindern und Jugendlichen heißt das: eine weitere Anlaufstelle, einen weiteren Halt verlieren.

Rostocker Arbeitskreis kümmert sich

Philipp Ohloff und Susann Beckmann leiten den Arbeitskreis Offene Kinder- und Jugendarbeit in Rostock. Sie treten in den fachlichen Austausch, arbeiten mit Trägern zusammen, erheben Bedarfe und stehen für alle Kinder und Jugendlichen der Hansestadt ein – auch in der Corona-Pandemie. Trotzdem die Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe schließen mussten, arbeiten sie und ihre Kollegen weiter, sind ansprechbar und schaffen Lösungen und digitale Angebote.

In den Stadtteil- und Begegnungszentren finden Heranwachsende durch die Offene Kinder- und Jugendarbeit eigentlich einen Ort zur Freizeitgestaltung, zahlreiche Angebote, ein warmes Mittagessen, Hilfe bei den Hausaufgaben, Gehör bei Sorgen und Problemen. Oft gehe es um den Austausch und das Miteinander. In den Jugendclub zu gehen, heiße für viele eben auch, Freunde zu treffen. Die Arbeit der Sozialpädagogen liege darin, den Kindern sinnvolle Angebote zu schaffen, sie aber auch seelisch zu unterstützen. Ohloff spricht dabei von „geschützten Räumen“. Mit betroffenen Jugendlichen zu sprechen, sei deshalb nicht möglich. Auch eine Zahl, wie viele Kinder und Jugendliche diese Angebote nutzen, könne man nicht nennen. „Die Quantität unserer Arbeit sagt nichts über den wirklichen Wert aus. Wenn wir nur einem Jugendlichen helfen können, ist es genug“, argumentiert Ohloff.

Jugendhilfe in Rostock auch digital

Der Rostocker Sozialarbeiter weiß, wie schwer es sich gestaltet, Kinder und Jugendliche überhaupt zu erreichen, wenn es keinen Ort mehr gibt – wenn die „geschützten Räume“ fehlen. Als Sprecher des Arbeitskreises betont der 32-Jährige, dass Kinder- und Jugendarbeit vor allem eines sei: offen und barrierefrei. Seit dem ersten Lockdown sind die vielen Anlaufstellen in der Hansestadt Rostock geschlossen. Das Land verweise auf das Ausschöpfen „aller Möglichkeiten moderner digitaler Kommunikationsmittel zur Aufrechterhaltung und Fortführung der Beratung, Begleitung und Unterstützung junger Menschen.“

Das funktioniere jedoch nur holperig wie im gesamten Schulsystem. „Es fängt schon da an, dass nicht jedes Kind einen Laptop hat, einen ungestörten Zugang zum Internet, überhaupt die nötige digitale Infrastruktur zu Hause“, wiederholt Ohloff die Probleme, die seit Wochen und Monaten bekannt sind. „Es gibt deshalb auch Jugendliche, die wir nicht mehr erreichen“, fügt Beckmann hinzu. Überhaupt vertrauensvoll und ungestört zu agieren, sei über die soziale Distanz schwerer geworden. Dennoch nutze man seit Beginn der Pandemie Online-Tools und die digitale Kommunikation, um weiterzumachen.

Bürokratische Hürden

Hinzu komme, dass immer mehr Pädagogen und Sozialarbeiter mit Verwaltungsarbeit und bürokratischen Hürden konfrontiert seien. „Wenn jemand fünfzig Prozent seiner Stelle dafür nutzen muss, Anträge zu schreiben, Geld einzuwerben und die eigene Arbeit permanent zu rechtfertigen, bleiben nur noch fünfzig Prozent für die eigentliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen“, erklärt Ohloff. Fachkräfte und Einrichtungen seien penibel Rechenschaft über geleistete Arbeit schuldig, „immer wieder werden jedoch verschiedene Kosten als nicht zuwendungsfähig deklariert.“

Der Arbeitskreis wünsche sich, dass bürokratische Hürden abgebaut und „unsere Arbeit auch politisch mehr wertgeschätzt“ werde, sagt Susann Beckmann. Im Zuge der geleisteten Arbeit in Zeiten der Lockdown-Maßnahmen beschreibt Ohloff jedes Misstrauen gegenüber den Einrichtungen und Mitarbeitern als einen Skandal. „Die Kinder- und Jugendarbeit wird lange noch die Auswirkungen der Kontaktbeschränkungen aufarbeiten. Moralisch erübrigt sich an dieser Stelle die Diskussion über Kürzungen, Zweifel und qualitative Einschränkungen“, so Ohloff.

Chancen nutzen

Trotzdem wolle man die Situation nicht nur als limitiert, sondern auch als Chance begreifen. „Wir haben Verständnis für die Maßnahmen. Wir haben aber auch Verständnis für die Kids“, sagt Ohloff. Die Offene Kinder- und Jugendarbeit gehe auch im Lockdown weiter. In den Ferien sei es gelungen, ein digitales Freizeitprogramm anzubieten. Die Folgen der Lockdown-Maßnahmen seien einschneidend und die Ausmaße völlig unklar, dennoch wolle die Jugendarbeit diese Situation annehmen und das Beste daraus machen.

Von Lea-Marie Kenzler