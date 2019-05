Poppendorf

Mit viel Schwung holt Anna-Lena aus und wirft den Schlauch nach vorne. Gespannt schaut die Zwölfjährige zu, wie sich dieser langsam vor ihr ausrollt. Wird er es bis ins 20 Meter entfernte Ziel schaffen? Hinter ihr stehen ihre Kameraden und feuern sie kräftig an. „Los, du schaffst das“, rufen die Jungen und Mädchen. Jeder Treffer kann bis zu zehn Punkte einbringen. Die Mannschaft, welche die höchste Gesamtpunktzahl erzielt, gewinnt. „Das ist gar nicht so einfach. Vor allem nicht für Anfänger wie mich“, sagt Anna-Lena, nachdem der Wasserschlauch noch vor der Ziellinie zum Erliegen kommt. Doch davon lässt sich das Mädchen nicht entmutigen und startet einen weiteren Versuch.

Beim Dorfgeländemarsch der Jugendfeuerwehren des Amtes Carbäk in Poppendorf traten am Samstagvormittag die Jugendfeuerwehren von Broderstorf, Thulendorf, Roggentin und Poppendorf an elf unterschiedlichen Stationen gegeneinander an. Dabei wurde ihr Wissen, ihre Fingerfertigkeit und körperliche Fitness auf den Prüfstand gestellt. „Die Kinder können hier Gelerntes anwenden und umsetzen. Einige sind bereits schon seit Jahren in der Wehr und kennen Teile des Parcours“, betont Kati Kulp (39), Oberfeuerwehrfrau der Freiwilligen Feuerwehr Poppendorf.

Einen Notruf richtig absetzen

Nicht so Anna-Lena. Sie ist gerade seit fünf Monaten dabei. „Ich wollte schon immer einmal zur Feuerwehr. Es macht mir richtig viel Spaß“, sagt die Zwölfjährige. Neben ihr steht Vanessa und geht in Gedanken alle sogenannten W-Fragen durch, die beim Absetzen eines Notrufes wichtig sind. „Wer ruft an? Was ist passiert? Wo ist es passiert? Wie viele Verletzte sind dort und Warten auf Rückfragen“, zählt die 15-Jährige später an Station Nummer vier richtig auf. Sie macht bereits zum zweiten Mal beim Geländemarsch mit. „Vorher hat dieser immer im Wald in Kösterbeck stattgefunden. Jetzt wechseln sich die teilnehmenden Dörfer mit der Ausrichtung ab“, erklärt Oberfeuerwehrfrau Laura Skuddis. Als Betreuerin begleitet sie die Kinder zu den einzelnen Stationen. „Als ich damals an dem Wettbewerb teilgenommen habe, war ich ganz schön aufgeregt“, erinnert sich die 21-Jährige.

Zur Galerie In unterschiedlichen Disziplinen traten die Kinder in Teams gegeneinander an. Dabei mussten sie ihr Wissen und Geschick unter Beweis stellen und Gelerntes aus der Theorie anwenden.

Kein bisschen aufgeregt scheint Ben zu sein. Leichtfüßig absolviert der Vierzehnjährige einen Hindernisparcours. Hüpft über Hölzer hinweg, klettert über eine Wand rüber und krabbelt durch einen Tunnel. „Das war ganz schön anstrengend. Vor allem beim Rückweg muss man sich noch einmal zusammen reißen“, erzählt er leicht außer Puste. Mit seiner Leistung an dieser Station ist er sehr zufrieden: „Ich habe alles gegeben. Darauf bin ich stolz.“

Titelverteidigung und Jubiläum

Die beiden Freunde Jannick und Tom kennen sich aus der Schule in Gelbensande. Seit einem Jahr sind sie bereits auch Kameraden bei der Jugendfeuerwehr Poppendorf. Die Aufgaben absolvieren sie mit viel Freude und Ehrgeiz. „Wir haben letztes Jahr den Pokal gewonnen. Den wollen wir auch dieses Jahr wieder mitnehmen“, sagt Jannick aufgeregt. In den vergangenen Wochen haben er und seine Kameraden fleißig geübt, wie der Elfjährige berichtet. „Ich will heute unbedingt siegen“, wirft Tom ein.

Für Anna-Lena zählt vor allem eines: „Wir kämpfen heute als Gruppe und müssen zusammen halten. Schön ist auch, dass wir die anderen Feuerwehren treffen.“ Neben dem Pokal gibt es für den Nachwuchs noch einen weiteren Anreiz am Dorfgeländemarsch teilzunehmen. „Ziel ist zudem die Abnahme der Jugendflamme I und II“, meint Karsten Kulp, Jugendwart der Freiwilligen Feuerwehr Poppendorf. „Auf dieses Abzeichen können die Kinder stolz sein. Das ist eine Anerkennung für ihren Fleiß“, findet Oberfeuerwehrmann Dennis Burwitz (25).

Am Ende des Tages können die Jugendfeuerwehr Poppendorf ihren Titel aus dem vergangenen Jahr erfolgreich verteidigen. Im Anschluss an die Siegerehrung geht es direkt weiter zur nächsten Veranstaltung. „Wir feiern heute 20-jähriges Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Poppendorf“, sagt der Jugendwart.

Susanne Gidzinski