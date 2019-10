Landkreis Rostock will Jugendforum gründen

Papendorf

10 000 Euro aus dem Jugendfonds warten darauf, für ganz spezielle Projekte ausgegeben zu werden. Die Krux: Jugendliche sollen selbst darüber entscheiden, wofür das Geld gezahlt wird. „Deshalb ist es unser großes Ziel, im Landkreis ein Jugendforum zu bilden, das unter anderem darüber befindet“, erklärt Martina Wessolowski, Sachgebietsleiterin der zentralen Fördermittelstelle des Landkreises Rostock, auf der Demokratiekonferenz am Dienstag in der Warnowschule Papendorf.

Forum soll Jugendlichen eigene Stimme geben

Mädchen und Jungen verschiedener Schulen der Region waren zu dieser Veranstaltung, organisiert von der Partnerschaft für Demokratie des Kreises, eingeladen. „ Demokratiekonferenz, das klingt schwer und bedeutungsvoll“, räumt Vize-Landrätin Anja Kerl zu Beginn ein. „Aber wir wollen was anschieben, was jungen Leuten im Landkreis dient. Ein Forum der Mitbestimmung, das Jugendlichen eine eigene Stimme gibt.“ Die Jugendlichen sollten selbst darüber entscheiden, welche Bereiche, welche Vorhaben ihnen wichtig seien und mit Geld aus dem Jugendfonds unterstützt werden könnten.

„Bisher haben dies Erwachsene bestimmt“, sagt Jörg Blotenberg, Vorsitzender des Begleitausschusses „Demokratie leben!“ beim Landkreis, der bisher Projekte betreut hat, die mit Mitteln des gleichnamigen Bundesprogramms gefördert wurden. Die Gelder kommen bislang aus dem Aktionsfonds. „Nun kommt der Jugendfonds dazu, der für den Landkreis Rostock 10 000 Euro vorsieht, und über den junge Leute befinden sollen“, sagt Blotenberg.

Gute Erfahrungen mit Jugendparlamenten in Nachbarkreisen

14- bis 27-Jährige sollen für das Jugendforum angesprochen werden, die künftig als ExpertInnen in eigener Sache agieren. Die Organisatoren der Konferenz wollen den Aufbau des Forums und des Fonds unterstützen, junge Menschen motivieren, die Gesellschaft mit ihren Ideen und Bedürfnissen zu entwickeln und mitzugestalten. „Wir wollen Schülern und Jugendlichen eine Stimme geben, sie für Mitwirkung begeistern“, erklärt Martina Wessolowski.

In der Hansestadt Wismar und im Landkreis Nordwestmecklenburg gibt es bereits gute Erfahrungen mit Jugendparlamenten. KiJuPa heißt das Jugendforum in Wismar, das seit 2011 aktiv ist. „Wir haben 21 Stimmberechtigte und zwölf Berater, die alle zwei Jahre neu gewählt werden“, berichtet Pia Schmitt vom Stadtjugendring den Teilnehmern der Demokratiekonferenz. „Die Mitglieder zwischen neun und 19 Jahren organisieren sich selbst, legen ihre Themen fest, und entscheiden eigenständig über die Verteilung der Mittel aus dem Jugendfonds, der auch bei uns mit 10 000 Euro gefüllt ist“, sagt Schmitt. Schwerpunkt dieser Legislaturperiode seien die Jugendklubs der Stadt. Die Mitglieder des KiJuPa würden sich alle Einrichtungen ansehen und beraten, wie diese attraktiver werden könnten.

Graffiti-Projekt des Jugendklubs Papendorf gefördert

Ein großer Wunsch, des in Nordwestmecklenburg seit 2017 aktiven Jugendrates, ist ein Pizzaofen. „Das ist das aktuelle Projekt“, informiert Schmitt, das aus dem 7000 Euro schweren Jugendfonds des Kreises gefördert werden könnte. Zuvor hatte eine Open Air-Veranstaltung „Demokratie bewegen“ in Schönberg von den Mitteln profitiert. Der Jugendrat bereise den flächenmäßig großen Landkreis NWM und werbe für Jugendbeiräte in den Gemeinden, die Projekte entwickeln und dafür Gelder beantragen sollen. „Beteiligt euch, das ist ein festgelegtes Kinderrecht, nehmt es an, macht mit“, rät Schmitt den Kindern und Jugendlichen des Landkreises Rostock.

Für ein Graffiti-Projekt hat der Jugendklub Papendorf in diesem Jahr Gelder aus dem Aktionsfonds des Bundesprogrammes bekommen. „Lange Zeit ist nichts passiert im Klub“, erzählt Jens Knoop, der die Einrichtung des DRK-Kreisverbandes Bad Doberan seit April leitet. „Dann hatten die Kids die Idee, das Gebäude cooler, schöner zu machen, damit wieder mehr Leute kommen.“ Wandbilder wurden entwickelt, zwei Graffiti-Künstler aus Rostock gewonnen und mit vereinten Kräften schließlich ein bunter Klub gestaltet, der inzwischen guten Zuspruch erfährt, wie Knoop berichtet. Felix (12), Juan (12) und Finn (9) haben mitgesprayt und sind ganz stolz: „Ist doch einfach cool geworden.“ Inzwischen prüft das Amt Warnow-West, welche Flächen noch für solche Graffiti-Projekte freigegeben werden können.

