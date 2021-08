Rostock

Jugendherbergen und Landschulheime funken SOS. Allein die Jugendherbergen haben 2020 nur 30 Prozent des normalen Buchungsstandes erreicht. 125 000 Übernachtungen statt der üblichen fast 400 000 in den 14 Herbergen des Landes. Für 2021 sieht es noch schlechter aus. Ein Drittel der Besuche in den Herbergen machen Schulfahrten aus. Und die sind 2020 auf fünf Prozent des normalen Stands gesunken und 2021 gar auf drei Prozent.

Und diese Entwicklung setzt sich fort. Der Herbst 2021, das zweite große Geschäftsfenster für Herbergen im Schulsegment, sieht katastrophal aus. Auch für 2022 sehen die Betreiber schwarz. Der Vorbuchungsstand ist um 50 Prozent eingebrochen.

Kommentar: Long Covid: ökonomisch und sozial

Storno-Sorgen und Hygiene-Ängste

Das hat vor allem zwei Gründe: Stornosorgen und Hygieneängste. Lehrer und Schulleiter sind unsicher, ob im Falle eines erneuten Lockdowns Fahrten im Herbst oder 2022 ausfallen und das Geld dann weg ist. Hintergrund: 2020 hat das Land für Stornokosten noch gebürgt, weil die Fahrten vor dem Lockdown längst gebucht gewesen sind. Das fiel 2021 weg und wird es auch 2022 nicht geben. Das Bildungsministerium hat aber längst klargemacht, dass Klassenfahrten erwünscht und ohne Probleme zu buchen seien. Dafür gebe es Reiserücktrittsversicherungen. Jetzt melden sich die Betriebe zu Wort.

Kay-Michael Stybel, Vorstand des Landesverbandes des Deutschen Jugendherbergswerks in MV, verspricht, dass Stornierungen bei Klassenfahrten kein Problem seien. Quelle: DJHV

Kay-Michael Stybel, Vorstand des Landesverbandes des Deutschen Jugendherbergswerks in MV, sagt: „Wir machen aus den Stornoregelungen überhaupt kein Problem. Das lässt sich alles ohne Probleme stornieren bei einem erneuten Lockdown.“ Das Problem aber seien die unterschiedlichen Auslegungen in den einzelnen Ländern. 80 Prozent der Schulreisen in MV kommen aus Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Sachsen oder Niedersachsen. Stybel sagt: „Es ist nicht so, dass sich die Bildungsministerien nicht bemühen, aber was wir brauchen, ist Klarheit unter den 16 Bundesländern.“ Sonst seien die Lehrer verunsichert, was im anderen Bundesland erlaubt ist. Da sehe niemand mehr durch.

Der zweite Aspekt betrifft Hygiene. Lehrer und Betreuer seien unsicher, ob ihre Gruppen coronakonform reisen können und untergebracht sind. Dazu sagt Stybel: „Unsere Hygienebestimmungen sind auf Corona und auf Gruppen ausgelegt. Das wird fortlaufend entwickelt.“

Franziska Lenz (15) aus Ahlen sagt: „Ich habe mich sehr auf die Klassenfahrt nach Warnemünde gefreut, wir haben uns ja durch Corona fast ein Jahr lang nicht gesehen. Es ist meine zweite Klassenfahrt in einer Jugendherberge. Mir gefällt es hier sehr gut, vor allem die Nähe zum Strand.“ Quelle: Martin Börner

Carsten Herold, Vorsitzender des „Bundesverbandes führender Schulfahrtenveranstalter“ in Dresden, sagt, dass bundesweit die Buchungen seit 2020 um 40 bis 60 Prozent eingebrochen seien. Sein Problem: „Das ist alles irre kompliziert bei Klassenfahrten. Und die Probleme sind jetzt noch nicht so offensichtlich. Das kommt alles noch – ab 2023.“

Personalschwund auch in Herbergen

Hintergrund: das Reiseverhalten. Personal sei abgewandert, Freizeitangebote mussten eingedampft werden. Dadurch leide Qualität. Da aber Schulfahrten eine Sache von Stammkundschaft sind, besteht die Gefahr, dass Kunden in der Zukunft enttäuscht sein werden, wenn sie wiederkommen und nicht das vorfinden, was sie von vor 2020 kannten. Auch diese Beherbergungsbranche leidet unter Personalschwund. In MV sind nur noch 130 Beschäftigte in den Herbergen (2019: 300), da die Hälfte der Häuser dicht ist. Die Branche konkurriert in Sachen Personal nun mit der Gastronomie. Fachkräfte zurückzugewinnen, sei schon schwierig genug. Aber wenn auch die Stammkunden wegbrechen, sehe es düster aus. Stybel: „Die kriegen wir nicht einfach so zurück.“ Existenzbedrohlich sei das für die gesamte Branche. „Wir blicken ins dritte Krisenjahr in Folge. Jetzt kämpfen alle Häuser ums Überleben.“

Von Michael Meyer