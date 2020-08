Rostock

In der Wohngruppe für Kinder und Jugendliche der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) in Steffenshagen ist es wie in vielen Familien: Den zentralen Treffpunkt findet man in der großen bunten Wohnküche. Mittags kommen die Kinder zwar zu unterschiedlichen Zeiten aus der Schule oder von der Ausbildung heim, aber abends wird dann gekocht und zusammen gegessen. Ob Wohngruppe oder Pflegefamilie: Die Steffenshäger Einrichtung ist eine von vielen in Mecklenburg, die sich um Kinder und Jugendliche kümmern.

Auch sonst geht es in dem geräumigen Wohnhaus an der Dorfstraße meist ähnlich wie in einer Familie zu, berichtet Carola Nürnberger, Leiterin der Wohngruppe. Die neun Kinder und Jugendlichen im Alter von 9 bis 18 Jahren sind ganz unterschiedlich in ihren Persönlichkeiten. Es gibt Streit und Freundschaften, Hausaufgabenprobleme und Liebeskummer, gemeinsames Spielen und Feiern.

Die Jungen und Mädchen leben hier, weil es beispielsweise massive Konflikte im Elternhaus gibt oder weil im sozialen Umfeld eine dem Wohl des Minderjährigen entsprechende Erziehung und Entwicklung nicht mehr gewährleistet ist.

Jedes Kind hat eine Betreuerin

Jedes der Kinder hat quasi als Ersatzmutter eine Bezugsbetreuerin, die sich zum Beispiel um Dinge wie Kleidung oder Geburtstagsgeschenke kümmert. Maximal zwei Kinder gehören zu einer Bezugsbetreuerin, so dass sie sich ihren Schützlingen intensiv widmen kann.

Blick auf das Wohnhaus in Steffenhagen: Hier haben Kinder und Jugendliche ein Zuhause gefunden. Quelle: Henriatta Hartl

Eine wichtige Bezugsperson für alle ist auch Maria Bernhardt. Die Hauswirtschafterin wird von allen liebevoll als „Hausmutti“ bezeichnet. Sie ist in Steffenshagen von Anfang an dabei, seit 2002, und kommt fast jeden Tag. Dadurch entwickeln die meisten Kinder eine enge Beziehung zu ihr, und auch sie selbst meint: „Das ist schon eine sehr intensive emotionale Beziehung, die man zu den Kindern bekommt.“

Obwohl Bernhardt einen Großteil der Hausarbeit erledigt, werden auch die Kinder und Jugendlichen zur Mitarbeit im Haushalt erzogen. Es gibt Wochenpläne, wer wann Küchendienst hat, die Waschmaschine beladen oder das Bad putzen muss.

Vorbereitung auf Selbstständigkeit

Das ideale Ziel ist die Rückkehr der Kinder in ihre Familien. Wo das nicht möglich ist, werden die Jugendlichen auf das Leben in der Selbstständigkeit vorbereitet. Es werde niemand mit dem 18. Geburtstag hinausgeworfen, erklärt Madlen Kirchgeorg, die Jugendhilfekoordinatorin des Awo -Regionalverbandes Bad Doberan. „Das ist ja oft eine wichtige und schwierige Zeit, wenn die Jugendlichen zum Beispiel eine Ausbildung begonnen haben.“ Dann unterstütze man sie noch eine Weile bis hin schließlich zur Suche nach einer passenden kleinen Wohnung.

Die Wünsche der Jugendlichen sind da sehr unterschiedlich, hat Kirchgeorg erfahren: Der eine will möglichst schnell unabhängig sein und der andere am liebsten noch bis zur Rente im gemütlichen Nest bleiben.

Jugendhilfe in Mecklenburg 478 Kinder und Jugendliche leben in der Stadt Rostock in Wohngruppen, Pflegefamilien oder ähnlichen Betreuungsformen. 203 Kinder und Jugendliche leben im Landkreis Nordwestmecklenburg in Wohngruppen oder im betreute Wohnen, 127 sind in insgesamt 107 Pflegefamilien untergebracht. Außerdem gibt es einen Jugendlichen in intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung. 228 Kinder sind im Landkreis Rostock in Pflegefamilien untergebracht, 180 Kinder und Jugendliche leben in Einrichtungen über Tag und Nacht.

Kirchgeorg weiß von den drei Awo-Heimen, die sie betreut: „Corona war hier eine extrem anstrengende Zeit, in der alle wirklich viel geleistet haben.“ Die Kinder durften nicht in die Schule und auch die sonst üblichen Wochenend- oder Ferienbesuche bei den Eltern fielen komplett weg. „Es war eine enorme Belastung für alle, von den Kindern bis zu den Mitarbeitern.“ Hausmutti Bernhardt erinnert sich: „Man musste die Kinder immer wieder aufmuntern.“ Und die Betreuerinnen mussten wie viele Eltern auch noch zu Ersatzlehrern werden. Nun freuen sich alle, dass es außer geregeltem Schulbetrieb auch wieder gemeinsame Ausflüge und Ferienlager gibt und man wieder zusammen Feste feiern kann.

30 Einrichtungen im Landkreis Rostock

Die meisten Jugendlichen entwickeln eine dauerhaft gute Beziehung zu ihrer Wohngruppe. Erst am Wochenende, erzählt Nürnberger, habe eine ehemalige WG-Bewohnerin sie besucht, die jetzt im dritten Lehrjahr ihrer Ausbildung zur Krankenschwester am Rostocker Uniklinikum ist. Sie habe alle mal wiedersehen wollen und brauchte außerdem ein paar Tipps von Hausmutti Bernhardt zum Kuchenbacken. Darüber freut sich Nürnberger: „Das ist eine schöne Bestätigung der Arbeit, wenn man dann sieht, dass man die Jugendlichen auf einen guten Weg gebracht hat.“

Die Einrichtung in Steffenshagen ist eine von 30 im Landkreis Rostock. Wie Landkreis-Sprecher Michael Fengler mitteilt, seien im Landkreis insgesamt 228 Kinder in Pflegefamilien untergebracht und 180 Kinder und Jugendliche in Einrichtungen über Tag und Nacht. 45 von ihnen sind außerhalb des Landkreises untergebracht. „Im Landkreis Rostock stehen für die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Krisenintervention von 0 bis 18 Jahren zwei Kinder- und Jugendnotdienste zur Verfügung.“ Hier würden derzeit 11 Jungen und Mädchen betreut.

Ambulante Erziehungshilfen

Torsten Tribukeit ist Sachgebietsleiter des sozialpädagogischen Dienstes beim Fachdienst Jugend des Landkreises Nordwestmecklenburg. Zu seinem Aufgabengebiet gehören unter anderem der Pflegekinderdienst und die Adoptionsvermittlung. Er erklärt: „Den Begriff ‚Kinderheim‘ benutzen wir eigentlich seit fast dreißig Jahren nicht mehr.“ Wenn für Kinder oder Jugendliche eine Heimerziehung notwendig sei, also eine stationäre Betreuung in Vollzeit, finde dies heutzutage meist in Wohngruppen statt.

Daneben gebe es noch die etwas lockerere Form des betreuten Wohnens, zum Beispiel für Jugendliche, die auf dem Weg in die Selbstständigkeit sind, aber noch zeitweise Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags benötigen. Außerdem werden viele Familien auch durch ambulante Erziehungshilfen unterstützt.

Torsten Tribukeit, Landkreis Nordwestmecklenburg. Quelle: privat

Tribukeit erklärt, dass die Richtschnur des Vorgehens dabei immer das gesetzlich geregelte sogenannte Hilfeplanverfahren sei. Dieses sieht vor, dass die Behörden bei allen wichtigen Entscheidungen zu Maßnahmen der Jugendhilfe auch die Beteiligten einbeziehen. Das sind je nach Einzelfall die Eltern, Pflegeeltern, die Betreiber von Einrichtungen der Jugendhilfe – und nicht zuletzt die betroffenen Kinder und Jugendlichen selbst. So werde dann gemeinsam am Anfang und auch im Verlauf der Unterstützungsmaßnahmen jeweils über die Art und auch über den zeitlichen Ablauf von Hilfsmaßnahmen beraten.

Pflegefamilien sind wichtig

Ein wichtiges Element der Jugendhilfe ist natürlich auch die Aufnahme von Kindern oder Jugendlichen in Pflegefamilien. „Das ist vor allem bei jüngeren Kindern ein häufiger Weg“, erklärt Tribukeit. Dabei sei es nicht immer einfach, Pflegefamilien zu finden. „Die Kinder bringen oft eine Menge an Problemen mit, damit muss man umgehen können.“ Damit sie für Verhaltensauffälligkeiten gegebenenfalls gut gerüstet sind, biete man potenziellen Pflegefamilien jedoch gründliche Schulung an.

Durch die Corona-Krise habe es bis jetzt keinen erkennbaren Anstieg der Fallzahlen gegeben, so Tribukeit. Allerdings sei auch während der Zeit der strengen Maßnahmen die ambulante Erziehungsunterstützung immer weitergelaufen. Oft habe das dann im Freien stattgefunden, um die Einhaltung der Hygienemaßnahmen zu erleichtern. Der Kontakt zwischen Kindern und Jugendlichen in stationären Wohngruppen und ihren Familien habe zwangsläufig nur über Kanäle wie Telefon oder Skype stattfinden können. Bis dann im Mai Besuche wieder erlaubt waren, sei das schon eine belastende Zeit für alle Beteiligten gewesen.

Tribukeit nennt einige Zahlen aus der Jugendhilfe in Nordwestmecklenburg, Stand Ende Juni 2020: Zurzeit leben im Landkreis 203 Kinder und Jugendliche in Wohngruppen oder im betreute Wohnen, 127 sind in insgesamt 107 Pflegefamilien untergebracht. Außerdem gibt es einen Jugendlichen in intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung.

In der Stadt Rostock sind es insgesamt 478 Kinder und Jugendliche, die in Wohngruppen, Pflegefamilien oder ähnlichen Betreuungsformen leben.

Von Henrietta Hartl