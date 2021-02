Rostock

Eine Gruppe Jugendlicher, die mehrere Flächen in der Rostocker Stadtmitte beschmiert hat, ist am Montagabend von der Polizei gefasst worden. Wie die Beamten mitteilten half ein aufmerksamer Zeuge maßgeblich dabei. Der Hinweisgeber meldete sich gegen 21 Uhr bei der Polizei – und beschrieb wie er mehrere Personen in der Goethestraße dabei beobachtet hatte, wie sie Schilder und Fenster mehrerer Gebäude beschmiert haben.

Der Mann verfolgte die Gruppe bis zum Rostocker Hauptbahnhof. Angaben der Polizei zufolge zeigte er den eintreffenden Beamten dort die Tatverdächtigen. Die fünf Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren hatten mehrere Stifte bei sich, mit denen sie die insgesamt 20 Schriftzüge an Werbeträger, Scheiben, Türen und Briefkästen verteilten.

Es entstand ein Schaden von rund 1250 Euro. Die Polizei nahm unter anderem Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung auf.

Von OZ