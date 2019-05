Rostock

Eine Gruppe Jugendlicher wird beschuldigt, am Montag eine Frau bedrängt und belästigt zu haben. Die Polizei wurde gegen 18.15 Uhr über den Vorfall am S-Bahn Haltepunkt Lütten-Klein informiert. Im Anschluss daran soll die Gruppe gemeinsam mit der Frau eine S-Bahn in Richtung Hauptbahnhof Rostock genutzt haben. Sofort begaben sich die Beamten der Bundespolizei zum Hauptbahnhof Rostock, um die Gruppe dort in Empfang zu nehmen. Am Bahnhof angekommen, konnten von der Gruppe sechs deutsche Jugendliche gestellt werden. Hierbei handelte es sich um zwei Jungen und vier Mädchen im Alter von 12 bis 15 Jahren. Die anderen Tatbeteiligten flüchteten nachdem sie die Beamten erkannten, jedoch liegen zu denen der Bundespolizei Hinweise vor.

Ersten Ermittlungen nach hat die Gruppe am Haltepunkt Lütten-Klein sowie in der S-Bahn die 63-jährige Geschädigte bedrängt, belästigt und mehrfach bespuckt. Zudem soll die Geschädigte von einem weiblichen Gruppenmitglied geschlagen worden sein. Die Hintergründe und das Motiv der Tat sind noch unklar. Bei einem der Täter bestand der Verdacht, dass dieser Drogen konsumiert hat, woraufhin auf richterliche Entscheidung eine Blutentnahme angeordnet wurde. Durch die Bundespolizei wurden die Ermittlungen aufgenommen.

OZ