Jugendliche sprengen Zigarettenautomat in Rostock

Rostock

Zwei Jugendliche wurden am Samstagabend von der Polizei gefasst, nachdem sie einen Zigarettenautomaten am Rostocker Steintor aufgesprengt hatten. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen die zwei Jugendlichen gemeldet, die den Automaten wohl mithilfe von Pyrotechnik geöffnet hatten. Die Täter seien in Richtung östliche Altstadt geflüchtet.

Anhand der Beschreibung der Zeugen konnten die Beamten die beiden Jugendlichen im Alter von 14 und 17 Jahren ausfindig machen. Bei ihnen fanden die Polizisten elf Schachteln Zigaretten. Ermittler stellten umfangreiches Spurenmaterial sowohl beim Automaten als auch bei den Tatverdächtigen fest. Eine genaue Schadenshöhe konnte nicht mitgeteilt werden.

Von RND/cst