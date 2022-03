Rostock

Der Adrenalinpegel steigt, das Herz klopft bis zum Hals. Nervenflattern mischt sich mit Vorfreude. „Es ist schön und ergreifend.“ Dorit Wehmeyer kann sich noch gut daran erinnern, was sie bei ihrer Jugendweihe gefühlt hat. „Dieser Tag ist etwas ganz Besonderes, den hat man nur einmal im Leben und vergisst ihn nicht.“ Bleibende Erinnerungen will sie in wenigen Wochen hunderten Jugendlichen in Rostock und dem Landkreis ermöglichen.

Rund 860 junge Leute werden zwischen 7. Mai und 10. Juni mit der Volkssolidarität (VS) Jugendweihe empfangen. Im vergangenen Jahr hatten die Feierlichkeiten coronabedingt auf den Spätsommer verschoben werden müssen. Diesmal wird der symbolische Schritt von der Kindheit ins Erwachsenenleben wieder im Frühling und Frühsommer gefeiert – nicht nur in Rostock, sondern auch in Orten wie Bad Doberan, Graal-Müritz oder Tessin.

Dorit Wehmeyer organisiert die Veranstaltungen. Und die seien nach zwei Jahren Corona-Krise wichtiger denn je. „Es ist die Gelegenheit, dass Familien wieder zusammenkommen und miteinander feiern können. Das ist den Jugendlichen, die ohnehin in Pandemiezeiten auf viel verzichten mussten, wichtig.“ Das zeigt sich an den Gästezahlen: Im Schnitt laden Jugendweihlinge fünf bis acht Leute zur Feierstunde ein. „Manche bringen aber auch 20 Personen mit.“

Die Jugendweihe-Termine 2022 – bei der VS nahezu ausgebucht. Und wer nächstes Jahr Jugendweihe feiern möchte, muss sich auch schon sputen. Die Anmeldungen für 2023 laufen und für besonders beliebte Locations wie den Rostocker Barocksaal sei schon ein Großteil der Plätze reserviert worden, erzählt Dorit Wehmeyer.

Auch beim Jugendweiheverein MV laufen bereits die Planungen für das kommende Jahr. „Der Vorverkauf für 2023 ist gestartet“, sagt Katrin Behrendt, die für Rostock und die Region zuständig ist. Der Verein gehe bei der Organisation neue Wege. „Interessierte Familien können sich auf unserem neuen Anmeldeportal, das deutschlandweit ein einmaliges Angebot ist, anmelden: www.jugendweihe-meldeportal.de.“ Der erste Termin 2022 steht schon in anderthalb Monaten an: Am 30. April wird im Rostocker Hotel Vienna House Sonne die erste Jugendweihe des Jahres gefeiert. Bis 18. Juni finden neun weitere Termine statt mit je drei Feierstunden pro Tag. Insgesamt 703 Weihlinge werden – Stand jetzt – dabei sein.

Rostocks Barocksaal ist der beliebteste Veranstaltungsort für Jugendweihen. Viele Jugendliche aus Rostock und Umgebung haben auch im vergangenen Jahr dort gefeiert. Quelle: Ove Arscholl

Die kirchliche Alternative zur Jugendweihe ist die Konfirmation. Im vergangenen Jahr haben sich in Rostocks Kirchgemeinden 119 Jugendliche konfirmieren lassen, im Bereich sind es laut evangelisch-lutherischem Kirchenkreis Mecklenburg der Nordkirche etwa 200 gewesen. In diesem Jahr werden ähnliche Zahlen erwartet. „Aufgrund der Pandemie werden teils noch Konfirmationen aus dem Vorjahr nachgeholt“, so Kirchenkreis-Sprecher Christian Meyer.

Apropos Pandemie: Inwiefern diese sich auf die diesjährigen Veranstaltungen auswirken wird, ist noch unklar. Das Konzept werde kurz vor den Terminen an dann geltenden Corona-Regeln angepasst und bekannt gegeben, sagt Dorit Wehmeyer. „Aktuell gehen wir davon aus, dass die Feierstunden ähnlich wie im vergangenen Jahr ablaufen.“ Heißt: Angehörige werden platziert und sitzen mit Abstand zu anderen Familien. Beim Betreten und Verlassen des Saals gilt Maskenpflicht, am Platz dürfen Gäste und Weihlinge den Schutz absetzen.

Auch auf den Gruppenfotos dürfen die Jugendlichen Gesicht zeigen. Wäre ja auch schade wenn nicht, findet Dorit Wehmeyer. „Sie machen sich extra schick, tragen tolle Kleider und Anzüge und zelebrieren es richtig, dass sie im Mittelpunkt stehen.“

Das Outfit sei überhaupt ein ganz wichtiges Thema bei den Jugendweihlingen. Viele seien gerade auf der Suche nach dem perfekten Look. Die Mädels greifen dabei zum Klassiker: „Lange Kleider, dazu Absatzschuhe oder Sneaker – das ist nach wie vor der Renner.“ Roben und Röcke waren schon zu Zeiten ihrer eigenen Jugendweihe groß in Mode, erinnert sich Dorit Wehmeyer. „Ich war die Erste in der Klasse mit Hosenanzug“, erzählt sie und lacht. Weil sie Röcke nicht mag, habe ihre Oma ihr damals Hose und Weste geschneidert. „Damals war ich Trendsetter“, scherzt die Jugendweihe-Organisatorin. Seither habe sich viel getan, auch in Hinblick auf die Veranstaltung. „Jugendweihen laufen viel lockerer ab als früher.“

Auf gutes Benehmen legen die Kids – oder ihre Eltern – offenbar dennoch wert. „Unser Knigge-Kurs ist sehr beliebt und gut besucht“, sagt Wehmeyer. Dabei lernen die Teilnehmer unter anderem, wie sie beim Festessen glänzen und sich richtig fürs Jugendweihe-Geschenk bedanken. Auch Tanzkurse seien gefragt. Neu im Vorbereitungsprogramm sind Achtsamkeitsworkshops, bei denen die Teilnehmenden lernen, für sich ein Bewusstsein zu entwickeln, Stress zu meistern und Glücksmomente festzuhalten. Talente, die man am Jugendweihe-Tag gut gebrauchen kann. Und wenn beim ein oder anderen das Nervenflattern trotzdem übermächtig wird, steht Abhilfe parat. „Wir haben genug Kekse und Tee zur Beruhigung da“, verspricht Dorit Wehmeyer.

Fotos als Erinnerung Auch in diesem Jahr werden unsere OZ-Fotografen wieder unterwegs sein, um die Jugendweihen in Rostock und der Region in Bildern einzufangen. Die Fotos werden, wie gewohnt, in unserer Beilage zum Thema Jugendweihe erscheinen und zudem als Bildergalerien auf www.ostsee-zeitung.de veröffentlicht.

Von Antje Bernstein